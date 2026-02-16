తెలంగాణలో మున్సిపల్ ఛైర్మన్ ఎన్నికలు - హంగ్ ఏర్పడిన చోట ఉద్రిక్త పరిస్థితులు
స్పష్టమైన మెజారిటీ ఉన్న మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లలో సజావుగా ప్రక్రియ - హంగ్ వచ్చిన పలు మున్సిపాలిటీల వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితులు - తొర్రూరు మున్సిపాలిటీ వద్ద పోటాపోటీగా నినాదాలు
Tense Situation Hung Municipalities : తెలంగాణలో స్పష్టమైన మెజారిటీ ఉన్న మున్సిపాలిటీలు, కార్పొరేషన్లలో ఛైర్మన్, మేయర్ల ఎన్నిక ప్రక్రియ సజావుగా కొనసాగుతుండగా హంగ్ ఏర్పడిన పలు మున్సిపాలిటీల వద్ద ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. ఇందులో భాగంగానే తొర్రూరు మున్సిపల్ కార్యాలయం వద్ద కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ వర్గాల తోపులాట జరిగింది. దీంతో పోలీసులు ఇరువర్గాల నేతలను అడ్డుకున్నారు. మాజీ మంత్రి ఎర్రబెల్లి పీఏపై కాంగ్రెస్ శ్రేణులు దాడి చేయడంతో ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. ఈ నేపథ్యంలో మున్సిపాలిటీ వద్ద పోటాపోటీగా నినాదాలు చేశారు.
ఎంపీ కావ్య ఓటుతోనే సమానం : మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ ఎన్నిక కోసం తొర్రూరు మున్సిపాలిటీ వద్దకు ఎమ్మెల్యే యశస్వినిరెడ్డి, వరంగల్ ఎంపీ కావ్య, ఎర్రబెల్లి దయాకర్ర రావు చేరుకున్నారు. ఇక్కడ మొత్తం 16 వార్డులకు ఎన్నికలు జరగగా బీఆర్ఎస్ 9, కాంగ్రెస్ 7 చోట్ల గెలిచింది. ఎక్స్అఫీషియో సభ్యులుగా ఎంపీ కావ్య, ఎమ్మెల్యే యశస్వినిరెడ్డి పేర్లు నమోదు చేసుకున్నారు. బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ బలాబలాలు సమానం కావడంతో ఉత్కంఠ నెలకొంది. వరంగల్లో ఎక్స్అఫీషియో సభ్యురాలిగా కావ్య పేరు ఉందని బీఆర్ఎస్ నాయకులు చెబుతున్నారు. ఎక్స్అఫీషియో ఓట్లతో బలాబలాలు సమానమయ్యాయి. ఈ క్రమంలో తొర్రూరు మున్సిపల్ ఛైర్పర్సన్ ఎవరనేది డ్రా ద్వారా తేలే అవకాశం ఉంది. కడియం కావ్య ఎక్స్అఫీషియో నమోదుపై చట్టపరంగా వెళ్తామని బీఆర్ఎస్ పేర్కొంది.