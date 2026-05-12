'సెల్​ఫోన్​ తిరిగి ఇవ్వకుంటే దూకేస్తా' - టవర్​ ఎక్కి యువకుడి బెదిరింపులు

యానాం ప్రాంతంలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు - అనుచిత పోస్టులు పెట్టినందుకు యువకుడి ఫోన్​ స్వాధీనం - అతని అనుమతి లేకుండా రహస్యాలు అన్ని పోలీసులు విన్నారని ఆరోపణలు - ఇవ్వకపోతే దూకుతానంటు బెదిరింపులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 12, 2026 at 1:16 PM IST

A Man Threatened To Jump From Cell Tower : సోమవారం యానాంలో తన నుంచి పోలీసులు తీసుకున్న ఫోన్​ వెంటనే ఇవ్వాలని మహమ్మద్ అహ్మద్ అలీషా అనే వ్యక్తి టవర్​ ఎక్కాడు. ఫోన్​ వెంటనే తిరిగి ఇవ్వకపోతే పైనుంచి దూకుతానని బెదిరించాడు. ఇలా చేయడంతో స్థానికంగా భారీ ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. కానీ, ఆ యువకుడు చివరకు టవర్ నుంచి సురక్షితంగా దిగడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.

ఎమ్మెల్యేపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు : ఈ నెల 4వ తేదీ యానాం అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ ఓట్ల లెక్కింపు సందర్భంగా ఒక ఘటన జరిగింది. కనకలపేటకు చెందిన పొలిశెట్టి మహేష్ ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నికైన మల్లాడి కృష్ణారావుపై సోషల్ మీడియాలో తీవ్ర అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలు పోస్ట్ చేశాడు. ఈ వ్యాఖ్యలు "Yanam Public Issues" అనే 670 మంది సభ్యులు ఉన్న గ్రూపులో అప్​లోడ్ చేయడం వల్ల వివాదస్పదమైంది.

విచారణలో భాగంగా సెల్​ఫోన్​ స్వాధీనం : ఈ విషయంపై ఎన్.ఆర్. కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు మల్లాడి శామ్యూల్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో, పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు. ఆ అభ్యంతరకర వ్యాఖ్యలను తన వ్యక్తిగత సోషల్ మీడియా స్టేటస్‌లో పెట్టుకున్న అలీషాను ఈ నెల 7వ తేదీన పోలీసులు పిలిచి విచారించారు. విచారణలో అతని వాంగ్మూలం నమోదు చేయడమే కాకుండా, అతని సెల్‌ఫోన్‌ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

అనుమతి లేకుండా వ్యక్తిగత డేటా విన్నారంటూ ఆరోపణలు : తన సెల్‌ఫోన్‌ను తిరిగి ఇవ్వాలని అలీషా డిమాండ్ చేశాడు. అయితే పోలీసులు తన ఫోన్‌లోని డేటా పరిశీలించారని, ప్రేయసితో జరిగిన వ్యక్తిగత సంభాషణలను విన్నారని ఆరోపణలు చేశాడు. ఇది తనను తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడికి గురి చేసిందని తెలిపాడు. ఈ నేపథ్యంలో అతను టవర్‌పై ఎక్కి ఫోన్ తిరిగి ఇవ్వకపోతే పైనుంచి దూకుతానని బెదిరించాడు.

విజయవంతంగా యువకుడిని కిందికి దింపిన పోలీసులు : ఈ ఘటనపై ఎస్పీ వరదరాజన్, ట్రైనీ ఐపీఎస్ అధికారి కొయ్యే చిట్టిరాజు, ఎస్ఐ కుమారన్ నేతృత్వంలోని పోలీసు బృందం, అగ్నిమాపక సిబ్బంది, వందలాది స్థానికులు టవర్ కింద గుమిగూడారు. ఎక్కడో పదే పదే అలీషాను కిందకు దిగమని వేడుకున్నారు. కానీ అలీషా గంటకు పైగా ఆ టవర్ పైనే ఉండి, బెదిరింపులు కొనసాగించాడు. రక్షణ పరికరాలు లేకుండా, కేవలం ఒక చేత్తో టవర్‌ను పట్టుకుని వేలాడటంతో తీవ్ర ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి.

అంతా ఆందోళనతో ఎదురు చూస్తున్న సమయంలో బ్లాక్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు అరదాని దినేష్ మైక్రోఫోన్ ద్వారా ప్రజలకు, అలీషాకు ఫోన్ తిరిగి ఇచ్చే ప్రకటన చేయడంతో, అతను సురక్షితంగా కిందకు దిగాడు. అనంతరం అతనికి సెల్‌ఫోన్ తిరిగి అప్పగించారు. ఈ సంఘటన యానాం ప్రజల మద్య తీవ్ర చర్చకు దారి తీసింది.

