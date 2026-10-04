అమరావతి రైల్వేలైన్ - వడ్డమాను టూ నంబూరు వరకు కూ.. చుక్ చుక్!
అమరావతి మీదుగా ఎర్రుపాలెం-నంబూరు రైల్వేలైన్ ప్రాజెక్టు నిర్మించనున్నారు. దీనిలో భాగంగా నాలుగో ప్యాకేజీకి రైల్వేశాఖ ఇప్పటికే టెండర్లను ఆహ్వానించింది. నవంబరు 23 వరకు బిడ్ల దాఖలుకు గడువు ఇచ్చారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 4, 2026 at 7:32 AM IST
Railway Line Construction Package in Amaravati : అమరావతి మీదుగా ఎర్రుపాలెం-నంబూరు రైల్వేలైన్ ప్రాజెక్టు నిర్మించనున్నారు. దీనిలో భాగంగా నాలుగో ప్యాకేజీకి రైల్వేశాఖ ఇప్పటికే టెండర్లను ఆహ్వానించింది. ఎర్రుపాలెం నుంచి కృష్ణా నది దాటాక వడ్డామాను వరకు మూడు ప్యాకేజీలకు టెండర్లు పిలవగా, ఇప్పుడు చివరిదైన నాలుగో ప్యాకేజీకి కూడా మోక్షం లభించింది. రాజధాని ప్రాంతంలోని వడ్డామాను నుంచి నంబూరు వరకు 28.35 కిలోమీటర్ల మేర రైల్వే లైన్ నిర్మాణానికి రూ.599.33 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో టెండర్లు పిలిచారు. బిడ్లు సమర్పించేందుకు నవంబరు 23 తుది గడువుగా నిర్ణయించారు. అమరావతి రైల్వేలైన్ నిర్మాణం ఈపీసీ విధానంలో చేయనున్నారు. టెండర్ దక్కించుకున్న కాంట్రాక్టర్ సంస్థ నిర్మాణ పనులను రెండున్నరేళ్లలో పూర్తి చేయాల్సి ఉంటుందని సౌత్ కోస్ట్ రైల్వే జోన్ ఇంజినీర్లు పేర్కొన్నారు.
ఇప్పటికే 3 ప్యాకేజీలకు టెండర్లు:
- ఎర్రుపాలెం-అమరావతి-నంబూరు రైల్వే లైన్ ప్రాజెక్ట్ మొత్తం 58.10 కిలోమీటర్ల మేర విస్తరించనున్నారు. కాగా దీన్ని 4 ప్యాకేజీలుగా నిర్మించనున్నారు.
- ఖమ్మం జిల్లా పరిధిలో ఎర్రుపాలెం నుంచి పెద్దాపురం సమీపం వరకు తెలంగాణ పరిధిలో 3.5 కిలోమీటర్లు మొదటి ప్యాకేజీగా ఉంది. దీనికి టెండర్లు పిలిచి గుత్తేదారు సంస్థను ఎంపిక చేశారు.
- ఎన్టీఆర్ జిల్లా పరిధిలోని పెద్దపురం నుంచి కృష్ణా నది వంతెన వరకు రైల్వేలైన్ నిర్మాణానికి రెండవ ప్యాకేజీకి టెండర్లు పిలిచారు.
- కృష్ణా నదిపై 3.23 కిలోమీటర్ల మేర వంతెనతో పాటు పల్నాడు జిల్లాలోని వడ్డమాను వరకు రైల్వే లైన్ నిర్మాణ పనులను మూడో ప్యాకేజీగా టెండరు పిలిచారు.
- ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో 152.40 హెక్టార్ల మేర భూసేకరణ ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఇది పూర్తయిన వెంటనే 2,3 ప్యాకేజీల టెండర్లు ఖరారు చేయనున్నారు.
- ప్రస్తుతం వడ్డమాను నుంచి నంబూరు వరకు ఉన్న 28.35 కిలోమీటర్లు నాలుగో ప్యాకేజీకి తాజాగా బిడ్లు (టెండర్లు) ఆహ్వానించారు.
- నాలుగో ప్యాకేజీలో రైల్వే లైన్ నిర్మాణానికి పల్నాడు జిల్లాలో 48.527 హెక్టార్లు, గుంటూరు జిల్లాలో 181.16 హెక్టార్ల భూమిని సేకరించాల్సి ఉంది. ఈ భూములను సేకరణ కాకుండా సీఆర్డీఏ భూ సమీకరణ (ల్యాండ్ పూలింగ్) విధానాన్ని అమలు చేస్తోంది.
9 స్టేషన్ల నిర్మాణం:
- ఎర్రుపాలెం-అమరావతి-నంబూరు లైన్లో 9 చోట్ల రైల్వే స్టేషన్లను నిర్మించనున్నారు.
- పెద్దాపురం, చెన్నారావుపాలెం, గొట్టుముక్కల, పరిటాల, కొత్తపేట, వడ్డమాను, అమరావతి, తాడికొండ, కొప్పరావూరులలో స్టేషన్లు నిర్మాణం చేపట్టనున్నారు. అమరావతి రైల్వే స్టేషన్ను విశాలమైన సదుపాయాలతో నిర్మించనున్నారు.
- 2024 నవంబరులో ఈ ప్రాజెక్టు మంజూరు చేసినప్పుడు, దీని అంచనా వ్యయం రూ.2,047 కోట్లుగా పేర్కొన్నారు.
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