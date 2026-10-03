అమరావతి ఓఆర్ఆర్కు టెండర్లు - హ్యామ్ విధానంలో నిర్మాణం
రాజధాని అమరావతి, విజయవాడ, గుంటూరు నగరాల చుట్టూ నిర్మిస్తున్న యాక్సెస్ కంట్రోల్డ్ అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్ (ఓఆర్ఆర్) నిర్మాణ ప్రాజెక్ట్లో కీలక ముందడుగు పడింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 9:17 AM IST
Tenders for Amaravati ORR: రాజధాని అమరావతి, విజయవాడ, గుంటూరు నగరాల చుట్టూ నిర్మిస్తున్న యాక్సెస్ కంట్రోల్డ్ అమరావతి ఔటర్ రింగ్ రోడ్ (ఓఆర్ఆర్) నిర్మాణ ప్రాజెక్ట్లో కీలక ముందడుగు పడింది. దీని నిర్మాణానికి జాతీయ రహదారుల ప్రాధికార సంస్థ (NHAI) టెండర్లు ఆహ్వానించింది. ఈ ప్రాజెక్ట్కు కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ భాగస్వామ్య అప్రైజల్ కమిటీ (పీపీపీఏసీ) అనుమతి, ఆ తర్వాత కేంద్ర ఆర్థిక వ్యవహారాల క్యాబినెట్ కమిటీ (CCEA) అనుమతి త్వరలో లభించనుండటంతో ఈ లోపు టెండర్ల ప్రక్రియ చేపట్టారు.
189.93 కి.మీ. మేర 6 వరుసలతో కూడిన ఓఆర్ఆర్, నారాకోడూరు నుంచి గుంటూరు శివారు బుడంపాడు వరకు 4 వరుసలతో 5.2 కి.మీ. మేర నిర్మించే అనుసంధాన రహదారి (స్పర్ రోడ్) కలిపి మొత్తం 195.13 కి.మీ. నిర్మాణానికి శుక్రవారం టెండర్లు ఆహ్వానించారు. ఈ ప్రాజెక్టును నాలుగు ప్యాకేజీలుగా విభజించారు. సివిల్ పనుల అంచనా వ్యయంగా నాలుగు ప్యాకేజీల్లో కలిపి రూ.11,537 కోట్లుగా పేర్కొన్నారు. శుక్రవారం నుంచే టెండర్ల డాక్యుమెంట్లు డౌన్లోడ్ చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించారు. నవంబరు 18 ఉదయం 11 గంటల వరకు బిడ్లు దాఖలుకి అవకాశం కల్పించారు. నవంబరు 19న టెండర్లు తెరవనున్నారు.
4 ప్యాకేజీలు
ప్యాకేజీ-1: ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో కంచికచర్ల సమీపంలోని ఓఆర్ఆర్లో 189వ కి.మీ. నుంచి 189.93 కి.మీ. వద్ద విజయవాడ-హైదరాబాద్ హైవే వరకు (930 మీటర్లు), అక్కడ మొదలయ్యే 0 కి.మీ. నుంచి మైలవరం సమీపంలో 27వ కి.మీ. వరకు కలిపి మొత్తం 27.93 కి.మీ. మొదటి ప్యాకేజీగా పేర్కొన్నారు. దీనికి అంచనా వ్యయం రూ.2,975.47 కోట్లుగా పేర్కొన్నారు.
ప్యాకేజీ-2: మైలవరం సమీపంలోని ఓఆర్ఆర్లో 27వ కి.మీ. నుంచి కృష్ణా జిల్లా కంకిపాడు మండలం కోలవెన్ను, దావులూరు సమీపంలో 83వ కి.మీ. వరకు 56 కి.మీ. రెండో ప్యాకేజీగా టెండరు పిలిచారు. దీని అంచనా వ్యయం రూ.2,864.69 కోట్లుగా పేర్కొన్నారు.
ప్యాకేజీ-3: కోలవెన్ను, దావులూరు సమీపంలోని ఓఆర్ఆర్ 83వ కి.మీ. నుంచి గుంటూరు సమీపంలోని కొర్నెపాడు వద్ద 133.5 కి.మీ. వరకు 50.5 కి.మీ. మేర ఆరు వరుసల రహదారితో పాటు ఓఆర్ఆర్లో నారాకోడూరు నుంచి గుంటూరు శివారులో బుడంపాడు వద్ద చెన్నై-కోల్కతా హైవే వరకు 5.2 కి.మీ. నాలుగు వరుసల అనుసంధాన రహదారి కలిపి మూడో ప్యాకేజీలో ఉన్నాయి. వీటి మొత్తం అంచనా వ్యయం రూ.2,827.95 కోట్లుగా ఖరారు చేశారు.
ప్యాకేజీ-4: కొర్నెపాడు వద్ద ఓఆర్ఆర్ 133.5 కి.మీ. నుంచి ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని కంచికచర్ల సమీపంలో 189 కి.మీ. వరకు 55.5 కి.మీ నాలుగో ప్యాకేజీగా టెండరు పిలిచారు. దీని అంచనా వ్యయం రూ.2,869.59 కోట్లుగా పేర్కొన్నారు.
మూడేళ్లలో: ఈ ప్రాజెక్ట్లో నాలుగు ప్యాకేజీలను హైబ్రిడ్ యాన్యుటీ మోడల్ (హ్యామ్) కింద చేపడుతున్నారు. అంటే గుత్తేదారు సంస్థ కోట్ చేసిన మొత్తంలో 40 శాతాన్ని నిర్మాణ సమయంలో ప్రభుత్వం దశల వారీగా చెల్లిస్తుంది. మిగిలిన 60 శాతం నిధులను గుత్తేదారు సంస్థ సొంత నిధులు గానీ, బ్యాంక్ రుణం ద్వారా గానీ సమకూర్చుకోవచ్చు. ఆ మొత్తాన్ని ప్రభుత్వం 10-15 ఏళ్లపాటు వడ్డీతో సహా చెల్లిస్తుంది. ఓఆర్ఆర్ నాలుగు ప్యాకేజీలను 1,095 రోజులు (మూడేళ్ల)లో పూర్తిచేయాలని టెండరులో పేర్కొన్నారు. దిల్లీలోని ఎన్హెచ్ఏఐ ప్రధాన కార్యాలయం ఈ టెండర్లను పర్యవేక్షిస్తుంది.
ఓఆర్ఆర్ ప్రత్యేకతలు: ఇది ఎన్టీఆర్, ఏలూరు, కృష్ణా, గుంటూరు, పల్నాడు జిల్లాల్లోని 23 మండలాల్లో 97 గ్రామాల మీదుగా వెళ్తుంది. గంటకు 100 కి.మీ. వేగంతో వాహనాలు పరుగులు పెట్టేలా డిజైన్ స్పీడ్ ఉంటుంది. ఆరు జాతీయ రహదారులు, ఏడు రాష్ట్ర రహదారులు, ఒక జిల్లా రహదారిని క్రాస్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. మూడుచోట్ల 2.78 కి.మీ., 1.69 కి.మీ., 0.51 కి.మీ. కలిపి మొత్తం 4.98 కి.మీ. మేర సొరంగాలు నిర్మిస్తారు. కృష్ణా నదిపై 2.90 కి.మీ., 5.30 కి.మీ.లతో మొత్తం 8.2 కి.మీ. మేర రెండు వంతెనలు నిర్మిస్తారు. మధ్యలో వాగులు, వంకలు తదితరాలు ఉన్నచోట్ల 20 పెద్ద, 95 చిన్న వంతెనలు నిర్మించనున్నారు. ఓఆర్ఆర్కు ఇటు, అటూ ఉండే గ్రామాలకు చెందినవాళ్లు రాకపోకలు సాగించేందుకు వీలుగా 105 అండర్పాస్లు నిర్మిస్తారు. 8 చోట్ల రోడ్ ఓవర్ బ్రిడ్జిలు నిర్మించనున్నారు. ఓఆర్ఆర్ 34 చోట్ల ఎక్స్ట్రా హైటెన్షన్ లైన్స్ (ఈహెచ్టీ విద్యుత్ లైన్స్) క్రాస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్కు ఐదు జిల్లాల్లో కలిపి 3,251.41 హెక్టార్లు భూసేకరణ చేస్తారు. ఇప్పటికే వీటి కోసం గెజిట్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు.
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