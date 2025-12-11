మీ ఓటు మరెవరో వేశారా? - 'టెండర్' ఓటు ఉందిగా నో టెన్షన్
పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్లో దొంగ ఓటు కలకలం - టెండర్ ఓటింగ్ అవకాశం ఇచ్చిన ప్రిసైడింగ్ అధికారి - అసలు టెండర్ ఓటింగ్ అంటే ఏమిటి?
Published : December 11, 2025 at 1:18 PM IST|
Updated : December 11, 2025 at 1:56 PM IST
Tendered Voting in Panchayat Elections : భద్రాచలం గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల పోలింగ్ బూత్లో దొంగ ఓటు కలకలం రేపింది. 11వ నెంబర్ పోలింగ్ బూత్లో ఈ ఘటన జరగ్గా తన ఓటు మరెవరో వేశారని ఓ మహిళా ఓటరు ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. కోటగిరి లక్ష్మి అనే మహిళ ఓటు వేయడానికి వెళ్లగా ఆమె పేరుతో ఓటు అప్పటికే పోలైనట్లు అధికారులు తెలిపారు. దీంతో లక్ష్మి, ఆమె తరఫు బంధువులు అధికారులతో వాగ్వాదానికి దిగారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా ప్రిసైడింగ్ అధికారి ఆమెకు "టెండర్ ఓటింగ్" అవకాశం కల్పించారు. దీంతో ఆమె ఓటు హక్కు వినియోగించుకుంది. అసలు ఎన్నికల్లో టెండర్ ఓటింగ్ అంటే ఏంటి? ఆ ఓటును లెక్కిస్తారా? అనేది తెలుసుకుందాం.
ఒకరి ఓటు మరొకరు వేయడం పల్లెల్లో సర్వసాధారణంగా కనిపిస్తుంది. ఎన్నికల బూత్ ఏజెంట్లు, అధికారుల పొరపాటు కారణంగా ఇలాంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో నిజమైన ఓటరు తన ఓటు హక్కును వినియోగించుకోవడానికి భారత ఎన్నికల సంఘం కల్పించిన అవకాశమే టెండర్ ఓటు.
ఓటర్లు ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో ఓటు హక్కు వినియోగించుకోవడాన్ని టెండర్ ఓటింగ్ (Tendered Voting) అంటారు. దొంగ ఓట్లు నమోదైనపుడు, నిజమైన ఓటర్ తన ఓటు హక్కు వినియోగించుకోలేని పరిస్థితి తలెత్తినపుడు ప్రిసైడింగ్ అధికారి కల్పించే మరో అవకామే టెండర్ ఓటింగ్. ఓటరు పోలింగ్ కేంద్రానికి వెళ్లడానికి ముందే తన పేరుతో మరొకరు ఓటు వేసినట్లయితే ఏమీ చేయలేని పరిస్థితి. ఇలాంటి సమయంలో పోలింగ్ అధికారి నిజమైన ఓటరు తన ఓటును నమోదు చేయడానికి 'టెండర్ ఓటు' అవకాశం కల్పిస్తారు.
టెండర్ ఓటు ప్రక్రియ :
భారత ఎన్నికల నియమావళి, 1961లోని సెక్షన్ 49P టెండర్ ఓటింగ్ అవకాశం కల్పిస్తుంది. పోలింగ్ కేంద్రానికి వెళ్లినపుడు అప్పటికే వేరొకరు మీ ఓటు వేసినట్లు అధికారుల ద్వారా తెలిస్తే వెంటనే పోలింగ్ బూత్లోని ప్రిసైడింగ్ అధికారిని సంప్రదించాలి. నిజమైన ఓటరు మీరేనని ధ్రువీకరించుకోవాలి. ఈ క్రమంలో మీ గుర్తింపును నిర్ధారించుకోవడానికి మీ ఓటరు గుర్తింపు కార్డు లేదా ఇతర గుర్తింపు కార్డులు అవసరం ఉంటాయి. ప్రిసైడింగ్ అధికారి సంబంధిత పత్రాలను తనిఖీ చేసి, కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగి నిర్దారించుకుంటారు. ఆ తర్వాత టెండర్ ఓటు వేయడానికి అవకాశం కల్పిస్తారు.
ఈ మేరకు 'ఫారం 17B'లో పేరు, వివరాలు, సంతకం నమోదు చేస్తారు. ఆ తర్వాత అప్పటికప్పుడు ఓటువేసే అవకాశమిస్తారు. టెండర్ ఓటు అనేది బ్యాలెట్ పేపర్ బండిల్లో చివరిది ఇస్తారు. బ్యాలెట్ పేపర్పై ముద్రించిన అభ్యర్థుల్లో మీరు ఎంచుకున్న వారి గుర్తు పై 'X' గుర్తు వేసి మడతపెట్టి అధికారికి అందించాలి. దానిని పోస్టల్ ఓట్ల మాదిరిగా సీల్ చేసి భద్రపరుస్తారు. ఓట్ల లెక్కింపు సందర్భంగా గెలుపు, ఓటముల తేడా వచ్చినపుడు టెండర్ ఓట్లను లెక్కిస్తారు. ఏదైనా ఎన్నికలో విజయం సాధించిన అభ్యర్థికి వచ్చిన మెజార్టీ కంటే ఎక్కువగా టెండర్ ఓట్లు ఉంటేనే వాటిని లెక్కించే అవకాశాలున్నాయి. ఒక వేళ 30 ఓట్ల మెజార్టీ వచ్చి ఐదారు టెండర్ ఓట్లు ఉంటే వాటిని లెక్కించే అవకాశం ఉండదు.
ఒక్క టెండర్ ఓటు పడితే? :
పోలింగ్ కేంద్రంలో ఒక్క టెండరు ఓటు పడినా రీపోలింగ్ జరిపించాలని ఎన్నికల సంఘం తాజా మార్గదర్శకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. పోలైన మొత్తం ఓట్లలో టెండరు ఓట్లు 0.1 శాతానికి (వెయ్యి ఓట్లకు ఒక ఓటు) మించితే ఎన్నికల సంఘం దృష్టికి తీసుకెళ్లాలి. పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఒక్కో పోలింగ్ కేంద్రంలో సుమారు 200-250 మంది వరకు ఓటర్లు ఉంటారు. ఎన్నికల సంఘం తాజా మార్గదర్శకాల ప్రకారం ఒక్క టెండరు ఓటు వచ్చినా అది 0.1 శాతం కంటే ఎక్కువ ఉన్నట్లే!
ఎన్నికల్లో సోషల్ మీడియా హవా - నోటిఫికేషన్లతో మోత మోగిస్తున్న సర్పంచి అభ్యర్థులు
సర్పంచిని నిర్ణయించే ఆ ఒక్క ఓటు మీదే! - పల్లెకు పయనమవ్వు మిత్రమా