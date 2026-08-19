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నగరంలో కొత్త వెలుగులు - రోజూ 98 శాతం లైట్లు వెలగాలి, పాడైతే రెండు రోజుల్లోనే మార్చాలి!

హైదరాబాద్​ నగరంలో కొత్త వీధిలైట్ల నిర్వహణ ప్రాజెక్టు- కొలిక్కి వచ్చిన టెండరు ప్రక్రియ - సదరు సంస్థకు ప్రాజెక్టును అప్పగించేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలంటూ ప్రభుత్వానికి లేఖ

Streetlight Tender In Hyderabad
Streetlight Tender In Hyderabad (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 19, 2026 at 12:08 PM IST

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Streetlight Tender In Hyderabad : హైదరాబాద్​లో వీధిదీపాల నిర్వహణ అంటేనే ఎంతో ఖర్చుతో కూడుకున్న పని. అది కూడా నిత్యం నగర వ్యాప్తంగా లైట్లు వెలిగేలా చూడటమంటే ఎంతో కష్టంతో కూడుకున్న వ్యవహారం. అయినప్పటికీ నగరంలో ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా జీహెచ్​ఎంసీ చూసుకునేది. ఇకపై ఈ బాధ్యతలను ఓ సంస్థకు అప్పగించనుంది.

ఎట్టకేలకు హైదారాబాద్​ నగరంలో కొత్త వీధిలైట్ల నిర్వహణ ప్రాజెక్టు టెండరు ప్రక్రియ కొలిక్కి వచ్చింది. బీఏసీ ఇన్‌ఫ్రాటెక్‌ ప్రైవేట్‌ లిమిటెడ్, భూరత్నం కన్‌స్ట్రక్షన్స్‌ కంపెనీ లిమిటెడ్, బజాజ్‌ ఎలక్ట్రానిక్స్‌ లిమిటెడ్‌ సంస్థలు టెండరులో పోటీ పడ్డాయి. కాగా జీహెచ్‌ఎంసీ ఇంజినీరింగ్‌ విభాగం మంగళవారం వీటిని పరిశీలించింది. అనంతరం తక్కువ మొత్తానికి పనిచేస్తామన్న సంస్థను ఎంపిక చేసింది. సదరు సంస్థకు ప్రాజెక్టును అప్పగించేందుకు అనుమతి ఇవ్వాలంటూ ముఖ్య ఇంజినీరు సహదేవ్‌ రత్నాకర్‌ ప్రభుత్వానికి లేఖ రాశారు. వీలైనంత త్వరలోనే ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి వస్తుందని, ఆ వెంటనే కొత్త లైట్ల ఏర్పాటును ప్రారంభిస్తామని జీహెచ్‌ఎంసీ వెల్లడించింది.

పదేళ్ల గడువుతో : నగరంలో 2017లో ఎల్‌ఈడీ లైట్ల ప్రాజెక్టు మొదలైంది. కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ఈఈఎస్‌ఎల్‌ (ఎనర్జీ ఎఫిషియన్సీ సర్వీసెస్‌ లిమిటెడ్‌) ఏడు సంవత్సరాల పాటు వీధిలైట్లను నిర్వహించింది. 2024లో కాంట్రాక్టు గడువు పూర్తయింది. కాగా నాటి నుంచి ఇప్పటి వరకు స్థానిక సంస్థలతో జీహెచ్‌ఎంసీ వీధిలైట్లను నిర్వహిస్తోంది.

నిత్యం 98 శాతం లైట్లు వెలిగేలా : ఈ రెండు సంవత్సరాల్లో పూర్తిస్థాయి నిర్వహణకు జీహెచ్‌ఎంసీ పలుమార్లు ప్రయత్నించినా అవి ఫలించలేదు. చివరకు పది సంవత్సరాల గడువు, రూ.1,341.6 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో రూపుదిద్దుకున్న ప్రతిపాదనలతో విడుదల చేసిన టెండరు నోటిఫికేషన్‌ విజయవంతమైంది. మరమ్మతుకు గురైన లైట్లను రెండ్రోజుల్లో మార్చాలనే నిబంధిన ఉంది. రోజూ 98 శాతం లైట్లు వెలగాలనే నిబంధనలను అమలు చేస్తామని అధికారులు అంటున్నారు.

ప్రత్యేకతలు ఇలా :

  • హైదరాబాద్​లోని మూడు కార్పొరేషన్ల పరిధిలో ఒకే ఏజెన్సీ వీధిలైట్లను నిర్వహిస్తుంది. నగరంలోని ఒక్కో లైటుకు సగటున ప్రతినెలా రూ.147 ఖర్చవుతుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
  • స్విచ్చు బోర్డులు, స్తంభాలు, కొత్త కంట్రోలింగ్‌ వ్యవస్థ అందుబాటులోకి రానున్నాయి.
  • వీధిలైట్లకు టైమర్లను అమర్చే సీసీఎంఎస్‌ బాక్సులను మార్చాల్సి ఉంటుంది.
  • విద్యుద్దీపాల పనితీరును పరిశీలించేందుకు కమాండ్‌ కంట్రోల్‌ సెంటర్‌లో డ్యాష్‌బోర్డును ఏర్పాటు చేసి అధికారులు గమనిస్తుంటారు.

కార్పొరేషన్ల వారీగా లైట్లు :

  • జీహెచ్​ఎంసీ : 3,30,487
  • సీఎంసీ : 1,85,258
  • ఎంఎంసీ : 2,44,846
  • మొత్తం : 7,60,591
  • నగర వ్యాప్తంగా సీసీఎంఎస్​ బాక్సులు - 34,512
  • స్విచ్చింగ్​ పాయింట్లు - 11,659
  • విద్యుత్​ స్తంభాలు - 4,86,197

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