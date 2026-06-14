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సీసీఆర్‌సీ జారీపై లేని స్పష్టత - ఎదురుచూస్తున్న కౌలు రైతులు

భూ యజమాని అనుమతితో 11 నెలల కాలపరిమితికి రెవెన్యూ శాఖ పంట సాగు హక్కు పత్రాలు జారీ - 9,500 కార్డులు జారీ చేయాల్సి ఉండగా కేవలం 166 మందికే అందిన కార్డులు

Delay In The Crop Cultivation Rights Cards In Srikakulam District
Delay In The Crop Cultivation Rights Cards In Srikakulam District (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 2:03 PM IST

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Delay In The Crop Cultivation Rights Cards In Srikakulam District : శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఖరీఫ్‌ సీజన్‌ ప్రారంభమవుతున్నప్పటికీ కౌలు రైతుల పరిస్థితి మాత్రం ఆందోళనకరంగా మారింది. ఆరుగాలం శ్రమించి పంటలు సాగు చేస్తున్నా ఆశించిన ఫలితం దక్కక ఇప్పటికే ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న రైతులు, ఇప్పుడు పంట సాగు హక్కు పత్రాల (సీసీఆర్‌సీ) జారీపై స్పష్టత లేక మరింత ఆందోళన చెందుతున్నారు. ప్రభుత్వం నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి ప్రకటన రాకపోవడంతో వేలాది మంది కౌలు రైతులు ఆశగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

లక్ష్యం 9,500, జారీ మాత్రం 166 : కౌలు రైతులకు భూ యజమాని అనుమతితో 11 నెలల కాలపరిమితికి రెవెన్యూ శాఖ పంట సాగు హక్కు పత్రాలు జారీ చేస్తుంది. గత ఏడాది జిల్లాలో దాదాపు 9,500 కార్డులు మంజూరు చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకోగా 7,969 మందికి మాత్రమే అందజేశారు. ఈ ఏడాది కూడా సుమారు 9,500 కార్డులు జారీ చేయాల్సి ఉండగా ఇప్పటి వరకు కేవలం 166 మందికే కార్డులు అందాయి. దీంతో మిగిలిన రైతులు తీవ్ర నిరాశలో ఉన్నారు.

ప్రభుత్వ పథకాలకూ కార్డే ఆధారం : సీసీఆర్‌సీ కార్డు కేవలం గుర్తింపు పత్రం మాత్రమే కాదు. ప్రభుత్వం అందించే రాయితీ విత్తనాలు, ఎరువులు, ఇతర వ్యవసాయ సామగ్రి పొందాలంటే ఈ కార్డు తప్పనిసరి. అలాగే ప్రకృతి విపత్తుల వల్ల పంట నష్టపోయినప్పుడు పరిహారం పొందేందుకు కూడా ఇది కీలక ఆధారంగా నిలుస్తుంది. బ్యాంకుల నుంచి పంట రుణాలు పొందడానికి కూడా ఈ పత్రం అవసరం.

అవగాహన సదస్సులు ఎక్కడ? : ప్రతి ఏడాది మే చివరి వారంలో రెవెన్యూ, వ్యవసాయ శాఖల ఆధ్వర్యంలో గ్రామాల్లో అవగాహన సదస్సులు నిర్వహించి కౌలు రైతుల నుంచి దరఖాస్తులు స్వీకరిస్తారు. అనంతరం పరిశీలన పూర్తిచేసి కార్డులు జారీ చేస్తారు. అయితే ఈసారి ఇప్పటి వరకు అలాంటి కార్యక్రమాలపై ఎలాంటి ప్రకటన లేకపోవడం రైతుల్లో అనుమానాలు రేకెత్తిస్తోంది.

ప్రభుత్వం స్పందించాలని విజ్ఞప్తి : ఒకవైపు సొంత భూమి కలిగిన రైతులు అన్నదాత సుఖీభవ, పీఎం కిసాన్‌ వంటి పథకాల కోసం నమోదు చేసుకుంటుండగా, కౌలు రైతుల భవితవ్యంపై మాత్రం స్పష్టత లేకపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. పంటల సాగు ప్రారంభమయ్యేలోపు సీసీఆర్‌సీ కార్డుల జారీ ప్రక్రియను వేగవంతం చేసి, తమకు రుణాలు, పథకాల లబ్ధి అందేలా ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకోవాలని కౌలు రైతులు కోరుతున్నారు.

"కౌలు కార్డులు కావాల్సినవారు సమీపంలోని రైతు సేవా కేంద్రంల్లో వ్యవసాయ సహాయకులను సంప్రదిస్తే దరఖాస్తు చేయిస్తారు. ఆ తర్వాత వీఆర్వో నేరుగా కార్డులు అందజేస్తారు. అర్హులందరికీ హక్కు పత్రాలు అందజేస్తాం. కౌలు రైతులు ఆందోళన చెందాల్సిన పని లేదు." - వై.వి.మురళీకృష్ణ, జిల్లా వ్యవసాయాధికారి, శ్రీకాకుళం

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పంట సాగు హక్కు పత్రాల జారీలో జాప్యం
SRIKAKULAM FARMERS CCRC CARDS
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