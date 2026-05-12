ETV Bharat / state

మీర్​పేట్​లో దారుణం - ఆరుబయట ఆడుకుంటున్న బాలుడిపై 10 కుక్కల మూకుమ్మడి దాడి

వేసవి సెలవులకని పిన్ని ఇంటికి వచ్చిన బాలుడు - సెల్లార్​లో ఆడుకుంటుండగా కుక్కల దాడి - చిన్నారి పరిస్థితిపై స్పష్టత ఇవ్వని వైద్యులు - ఆవేదనలో కుటుంబ సభ్యులు

మీర్​పేట్​లో చిన్నారిపై కుక్కల దాడి
TEN STREET DOGS ATTACKED ON BOY (ANI)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 12, 2026 at 11:04 AM IST

|

Updated : May 12, 2026 at 11:24 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ten Street Dogs Attacked On Boy : చిన్నాపెద్ద అనే తేడాలేకుండా రోజులో ఒక్కరైనా కుక్కల దాడికి గురవుతున్నారు. వీటి వల్ల ఎంతో మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు! రోడ్డుపై నడుస్తుంటే ఎప్పుడు ఏ కుక్క కరుస్తుందో తెలియక ప్రజలు భయపడిపోతున్నారు. తాజాగా మీర్​పేట్​ పరిధిలోని టీచర్స్​ కాలనీలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. ఇంటిబయట ఆడుకుంటున్న బాలుడిపై కుక్కలు దాడి చేశాయి. ఈ దాడిలో చిన్నారికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి.

వేసవి సెలవుల కోసం పిన్ని ఇంటికి వచ్చి : సిద్దిపేటకు చెందిన అద్విక్​ వేసవి సెలవుల కోసమని మీర్​పేట్​లోని వాళ్ల పిన్ని ఇంటికి వచ్చాడు. సోమవారం రాత్రి 7:30 నుంచి 8 గంటల మధ్య అద్విక్​ ఇంటి సెల్లార్​లో ఆడుకుంటున్నాడు. ఆ సమయంలోనే బయట నుంచి వచ్చిన 10 కుక్కలు బాలుడిపై మూకుమ్మడిగా దాడి చేశాయి. ఈ ఘటనను గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు బాబును చికిత్స నిమిత్తం వెంటనే కామినేని ఆసుపత్రికి తరలించారు.

బాబు పరిస్థితిపై స్పష్టత ఇవ్వని వైద్యులు : కామినేని ఆసుపత్రిలో బాలుడికి ఇవ్వాల్సిన మందులు అందుబాటులో లేకపోవటంతో అత్యవసరంగా నారాయణగూడ నుంచి మందులను తెప్పించారు. ప్రస్తుతం బాబు పరిస్థితిపై వైద్యులు ఇంకా ఎలాంటి స్పష్టత ఇవ్వలేదు. వేసవి సెలవులకని సరదాగా పిన్ని ఇంటికి వచ్చిన బాలుడికి, ఇలా జరగటంతో కుటుంబ సభ్యులంతా బాధపడుతున్నారు.

"అప్పటివరకు మాతోపాటే ఉన్నాడు. ఎప్పుడు వెళ్లాడో తెలియదు కానీ సడెన్​గా బయటికి వెళ్లాడు. అప్పుడు కొంతమంది పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. ఆడుకుంటున్నాడు కదా అని మేము లోపలికి వెళ్లాం. కాసేపటికే ఇది జరిగింది. మేం వెంటనే హాస్పిటల్​కు తీసుకువచ్చాం. కామినేనిలో మందులు లేకపోతే నారాయణగూడ నుంచి తెచ్చాం. ప్రస్తుతం బాబు పరిస్థితి ఎలా ఉందో ఇంకా డాక్టర్లు ఏం చెప్పలేదు" - చిన్నారి బంధువు

వేసవిలో కుక్కలతో జాగ్రత్త సుమీ!

  • వేసవిలో పిల్లలకు సెలవులు కావటంతో అంతా ఇంటి వద్దే ఉండి ఆడుకుంటుంటారు. ఆ సమయంలో కుక్కలు దాడి చేసే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది.
  • వేసవిలో కుక్కలు చాలా ఉద్రేకంగా ఉంటాయి. అందువల్ల వాటికి దూరంగా నడవాలి
  • పిల్లలు ఉదయం, సాయంత్రం ఆడుకునేటప్పుడు ఓ కన్నేసి ఉంచాలి
  • ​ అధికారులు కుక్కల నియంత్రణ చర్యలు తీసుకోవాలి. వాటికి జనన నియంత్రణ ఆపరేషన్లు చేయించి టీకాలు వేయించాలి.
  • పిల్లలను ఒంటరిగా బయటకు వెళ్లనీయొద్దు. ఆరు బయట ఆడుకొనే చిన్నారులపై ఎప్పుడూ పర్యవేక్షణ అవసరం
  • వీధుల్లో కుక్కల సంచారం పెరిగినట్లయితే ప్రజలు మున్సిపల్, పంచాయతీ అధికారులకు ఫిర్యాదు చేయాలి.
  • కుక్క కాటు నుంచి రక్షణ అనేది ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యత. ఈ మేరకు అధికారుల చర్యలకు తోడుగా ప్రజల భాగస్వామ్యం కూడా అవసరం.
  • మాంసం, ఆహార పదార్థాలు ఇష్టారాజ్యంగా బహిరంగ ప్రదేశాల్లో పడేయకుండా పట్టణాల్లో నగర, పురపాలిక, పల్లెల్లో గ్రామ పంచాయతీ అధికారులు నియంత్రణ చర్యలు చేపట్టాలి.
  • బహిరంగ ప్రదేశాల్లో చెత్తను పడేయటం వల్ల కుక్కలు అక్కడే నివసించటానికి ఆసక్తి చూపుతాయి.
  • శునకాలపై రాళ్లు రువ్వడం, వాటి వైపు తదేకంగా చూడటం లాంటివి చేయొద్దు.
  • యజమానులు తమ పెంపుడు శునకాలకు రేబిస్​ టీకాలను విధిగా వేయించాలి
  • పిల్లలు కుక్కల జోలికి వెళ్లకుండా తగు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి.

జడ్చర్ల ప్రభుత్వాసుపత్రి ఘటనపై మంత్రి ఆగ్రహం - నలుగురు వైద్యులపై సస్పెన్షన్ వేటు

Last Updated : May 12, 2026 at 11:24 AM IST

TAGGED:

STREET DOGS ATTACK INCIDENTS
మీర్​పేట్​లో చిన్నారిపై కుక్కల దాడి
TEACHERS COLONY DOGS ATTACK
PRECAUTIONS FROM DOG ATTACKS
TEN STREET DOGS ATTACKED ON BOY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.