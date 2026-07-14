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రాష్ట్రంలో ఆత్మహత్యల అలజడి - వేర్వేరు ఘటనల్లో ఒకేరోజు పది మంది బలవన్మరణం

నాలుగు వేర్వేరు ఘటనల్లో పది మంది ఆత్మహత్య - వినుకొండ మండలంలో కుటుంబ కలహాలతో పిల్లలను చంపి ఉరేసుకున్న తల్లి - సింగరాయకొండ స్టేషన్‌లో రైలు కిందపడి ఇద్దరు పిల్లలు సహా దంపతులు ఆత్మహత్య

Family Ends Life in Singarayakonda
Family Ends Life in Singarayakonda (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 14, 2026 at 6:58 PM IST

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AP Committed Death Cases Today : ఉన్నది ఒక్కటే జీవితం. కానీ నేటికాలంలో చిన్న చిన్న కారణాలతో, క్షణికావేశంలో చాలా మంది బలవన్మరణాలకు పాల్పడుతున్నారు. చిన్న చిన్న విషయాలను కూడా తట్టుకోలేకపోతున్నారు. ప్రేమ విఫలమైందని ఒకరు, పరీక్షలో తక్కువ మార్కులు వచ్చాయని మరొకరు ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. అప్పులు పెరిగిపోయాయని, భార్యాభర్తల మధ్య మనస్పర్థలు వచ్చాయని, కుటుంబంలో సమస్యలను తట్టుకోలేక ఇలా చాలా మంది ప్రాణాలు విడుస్తున్నారు. అనాలోచితంగా తీసుకున్న నిర్ణయాలతో తమను నమ్ముకున్న వారిని విషాదంలో నెట్టేస్తున్నారు.

అప్పటి వరకు, ఆ క్షణం ముందు వరకు మనతో, మన మధ్యనే ఉంటున్న వారు శాశ్వతంగా మన మధ్య నుంచి దూరమైపోయారనే మాటే కుటుంబాల్లో కలవరపాటుకు గురి చేస్తోంది. బలవనర్మణాలు కన్నీటి చారికల తడి ఆరనివ్వడం లేదు. వాటి గాయాలు మానడం లేదు. బాధిత కుటుంబాలు కుదుట పడడం లేదు. తాజాగా ఇవాళ రాష్ట్రంలో మూడు వేర్వేరు ఘటనల్లో పది మంది ప్రాణాలు కోల్పొయారు. మరో ఘటనలో ఆత్మహత్యాయత్నం చేసిన ఓ కుటుంబాన్ని పోలీసులు కాపాడటంతో ప్రాణాలతో బయటపడ్డారు.ఈ ఘటనలతో కుటుంబసభ్యులు, స్థానికులు తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయారు.

Vinukonda Tragedy Incident : పల్నాడు జిల్లాలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. కుటుంబ కలహాలు ముగ్గురి ప్రాణాలు బలి తీసుకున్నాయి. వినుకొండ మండలం విఠంరాజుపల్లికి చెందిన నక్క భారతి, సునీల్‌రెడ్డి దంపతుల మధ్య కొన్నాళ్లుగా కలహాలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ పరిణామాలతో తీవ్ర మనస్తాపం చెందిన భారతి, కుమారుడు తేజేశ్​రెడ్డి, హేమనాథ నాగిరెడ్డికి ఆహారంలో విషమిచ్చి ప్రాణాలు తీసింది. ఆ తర్వాత ఉరేసుకుని బలవన్మరణానికి పాల్పడింది.

దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని పరిశీలించారు. మృతులు నక్క భారతి (24), తేజేశ్​రెడ్డి (6), హేమనాథ నాగిరెడ్డి(4)గా గుర్తించారు. మృతదేహాలను పోస్ట్​మార్టం నిమిత్తం వినుకొండ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. భర్తతో విభేదాల వల్లే మహిళ ఈ ఘాతుకానికి పాల్పడి ఉంటుందని అనుమానిస్తున్నారు. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. తల్లీపిల్లలు చనిపోయిన ఘటన కుటుంబంతో పాటు బంధువులు, గ్రామస్థులను విషాదంలో నింపింది.

Family Ends Life in Singarayakonda : మరో ఘటనలో ప్రకాశం జిల్లాలో సింగరాయకొండ స్టేషన్‌లో గూడ్స్‌ రైలు కింద పడి ఓ కుటుంబం ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి దంపతులు బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న రైల్వే పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకొని పరిశీలించారు. మృతులు శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లా గూడూరు మండలం తోటపల్లి ఆర్వీ కండ్రిక గ్రామానికి చెందిన కుడుముల హరికృష్ణ కుటుంబంగా గుర్తించారు. హరికృష్ణ ఆధార్‌ కార్డు ఆధారంగా నిర్ధరణకు వచ్చారు. హరికృష్ణతో పాటు ఆయన భార్య, పిల్లలు మృతి చెందినట్లు జీఆర్పీ ఎస్సై శ్రీరామ్‌ పేర్కొన్నారు. ఆత్మహత్యకు గల కారణాలు తెలియాల్సి ఉందని చెప్పారు. మృతదేహాలను పోస్ట్​మార్టం నిమత్తం ఆసుపత్రికి తరలించినట్లు వివరించారు. ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

Woman Ends life in Visakha : విశాఖ బీచ్‌ రోడ్డులో మహిళ ఆత్మహత్య పాల్పడింది. తెలంగాణకు చెందిన లావణ్య ప్రియ ఒంటిపై పెట్రోల్‌ పోసుకొని నిప్పంటించుకుంది. తీవ్రంగా గాయపడిన లావణ్యను కేజీహెచ్‌కు తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ మహిళ మృతి చెందింది. బాధితురాలు విశాఖ మధురవాడలో నివాసం ఉంటున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.

నంద్యాలలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. సంజీవనగర్‌లోని ఓ ఇంట్లో ఫ్యాన్లకు ఉరేసుకొని దంపతులు బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డారు. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. మృతులు విశ్రాంత పోస్ట్ మాస్టర్ అంకిరెడ్డి (65), భార్య అనురాధ (60)గా గుర్తించారు. ఈ క్రమంలోనే ఓ సూసైడ్ నోట్​ను పోలీసులు గుర్తించారు. వయోభారం, అనారోగ్యంతో మనస్తాపం చెంది ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నామని దంపతులుు సూసైడ్ నోట్‌లో వెల్లడించారు.

నెల్లూరు జిల్లాలో రాపూరు అరుంధతివాడలో పోలీసుల అప్రమత్తతతో ముగ్గురు సురక్షితంగా బయటపడ్డారు. కుటుంబ కలహాలతో మనస్తాపానికి గురై ఫ్యాన్‌కు ఉరేసుకుంటున్న ముగ్గురిని కాపాడారు. స్థానికుల సమాచారంతో 112 స్పందన బృందంతో అక్కడికి చేరుకున్న పోలీసులు ఇంటి కిటికి రేకులు తొలగించి లోపలికి ప్రవేశించి తల్లి, ఇద్దరు చిన్నారులను సకాలంలో రక్షించారు.

ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు : జీవితం అంటే ఏదో ఒక సందర్భంలో సమస్యలు రావడం సహజం. వాటిని సరైన క్రమంలో ఎదుర్కొంటే పరిష్కార మార్గాలు తప్పకుండా దొరుకుతాయని మానసిక నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వస్తే, ఉద్యోగ రీత్యా తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనిపించినా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్​లైన్​ సెంటర్లు ఉన్నాయి. అందుకోసం టాటా ఇన్స్టిట్యూట్​ ఆఫ్​ సోషల్​ సైన్సెస్​ హెల్ప్​లైన్​ - 9152987821, స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) నంబరును సంప్రదించవచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 వరకు అందుబాటులో ఉండి సేవలు అందిస్తారు. మీ సమస్యను వారితో పంచుకుని పరిష్కారం పొందొచ్చు.

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