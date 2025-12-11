హైదరాబాద్లో మెస్సీతో ఫొటో దిగే ఛాన్స్ - కానీ చాలా కాస్ట్లీ గురూ
లియోనెల్ మెస్సీ హైదరాబాద్ పర్యటన - 13న ఉప్పల్ స్టేడియంలో గంట పాటు ఫుట్బాల్ దిగ్గజం సందడి - ఫొటోలు తీసుకునే అవకాశం - 100 మందికి మాత్రమే ఛాన్స్
Published : December 11, 2025 at 7:51 AM IST
Photo with Messi in Hyderabad : ఈ నెల 13న హైదరాబాద్ పర్యటనకు రానున్న ఫుట్బాల్ దిగ్గజం లియోనెల్ మెస్సీ (అర్జెంటీనా)తో అభిమానులు ప్రత్యేకంగా ఫొటోలు తీసుకునే అవకాశం కల్పించారు. అయితే అందుకు బాగానే ఖర్చు అవుతుంది. లియోనెల్ మెస్సీతో ఒక్క ఫొటోకు రూ.10 లక్షలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. 'ద గోట్ టూర్' నిర్వాహక కమిటీ (హైదరాబాద్) సలహాదారు పార్వతి రెడ్డి బుధవారం విలేకరుల సమావేశంలో ఆ మేరకు ప్రకటించారు.
100 మందికి మాత్రమే ఫొటోలు తీసుకునే అవకాశం : ఈ నెల 13న సాయంత్రం లియోనెల్ మెస్సీ హైదరాబాద్లో అడుగుపెడతారని పార్వతి రెడ్డి తెలిపారు. ఫలక్నుమా ప్యాలెస్లో జరిగే 'మెస్సీతో మీట్ అండ్ గ్రీట్' కార్యక్రమంలో ఆయనతో ఫొటోలు దిగొచ్చని అన్నారు. ఒక్కో ఫొటోకు రూ.9.95 లక్షలు (జీఎస్టీ అదనం) చెల్లించాల్సి ఉంటుందని, డిస్ట్రిక్ట్ యాప్లో ఆ టికెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయని, కేవలం వంద మందికి మాత్రమే ఫొటోలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుందని వెల్లడించారు.
20 నిమిషాల పాటు ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ : శనివారం సాయంత్రం 4 గంటలకు మెస్సీ హైదరాబాద్ నగరానికి చేరుకుంటారని పార్వతి రెడ్డి తెలిపారు. రాత్రి 7 గంటలకు ఉప్పల్ స్టేడియానికి చేరుకుంటారని, మెస్సీతో పాటు రోడ్రిగో డి పాల్ (అర్జెంటీనా), లూయిస్ సువారెజ్ (ఉరుగ్వే) స్టేడియంలో సందడి చేస్తారని, ఇందులో భాగంగా సింగరేణి ఆర్ఆర్-9తో, అపర్ణ మెస్సీ ఆల్ స్టార్స్ జట్టు 20 నిమిషాల పాటు ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ ఆడుతుందని తెలిపారు. 15 మంది చిన్నారులు మ్యాచ్లో పాల్గొంటారని, అందులో ఐదుగురు ట్రైనింగ్ పొందిన వారని, మిగతా 10 మంది ప్రతిభ ఉండి ట్రైనింగ్కు దూరమైన (అండర్ ప్రివిలేజ్డ్) పిల్లలని తెలిపారు.
మెస్సీని సన్మానించనున్న రేవంత్ రెడ్డి : చివరి ఐదు నిమిషాలు సీఎం రేవంత్రెడ్డి మ్యాచ్లో బరిలో దిగుతారని, అనంతరం ఫుట్బాల్ క్లినిక్ ఉంటుందని, ఇందులో భాగంగా యునిసెఫ్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ మెస్సీ చిన్నారులకు ఫుట్బాల్ ఎలా నేర్చుకోవాలి? ఎలా ఆడాలి? ఏమేం చేయాలి? అనే చిట్కాలు చెబుతారని పేర్కొన్నారు. మెస్సీ సమక్షంలో పెనాల్టీ షూటౌట్ నిర్వహిస్తారని, తరువాత విజేతలకు మెస్సీ బహుమతులు అందజేస్తారని, అనంతరం జరిగే పరేడ్లో రేవంత్ రెడ్డి మెస్సీని సన్మానిస్తారని వివరించారు. దాదాపు గంట పాటు ఉప్పల్ స్టేడియంలో మెస్సీ ఉంటారని, రాత్రికి హైదరాబాద్లోనే బస చేసి ఆదివారం ఉదయం ముంబయికి వెళ్తారని వివరించారు.
మ్యూజికల్ కాన్సర్ట్ ఏర్పాటు : డిస్ట్రిక్ట్ యాప్లో అన్ని రకాల టిక్కెట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయని పార్వతి రెడ్డి తెలిపారు. క్రికెటర్లను ఈవెంట్కు ఆహ్వానించలేదని, స్టేడియంలో 3 గంటల పాటు ఈవెంట్ ఉంటుందని, కార్యక్రమంలో భాగంగా మ్యూజికల్ కాన్సర్ట్ ఏర్పాటు చేశామని పార్వతి రెడ్డి వెల్లడించారు.
మెస్సీ పెనాల్టీ స్ట్రోక్ : మెస్సీ వచ్చే స్టేడియంలోకి వచ్చే ముందు 2 గంటల పాటు సంగీత విభావరి ఉండబోతుందని పార్వతి తెలిపారు. హైదరాబాద్ కల్చర్ను ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో పెట్టాలని నగరానికి చెందిన ఒక యంగ్ ర్యాపర్తో స్టార్ట్ చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. అనంతరం మరో ముగ్గురు సింగర్లు ఉంటారని అన్నారు. మెస్సీ ఉద్దేశం ఫుట్బాల్ను ప్రచారం చేయడమని దాని ద్వారా పిల్లల ఆరోగ్యం, ఫిట్నెస్, గ్రోత్ అనేది ఉంటుందని తెలిపారు. మెస్సీ పరేడ్ చేయడంతో పాటు పెనాల్టీ స్ట్రోక్ కూడా ప్రదర్శిస్తారని తెలిపారు. చివరగా మ్యాచ్లో విజయం సాధించిన జట్టుకు గోట్ కప్ను మెస్సీ అందజేస్తారని, అందులో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ కూడా ఉంటారని పార్వతి రెడ్డి పేర్కొన్నారు.
