3 రోజులపాటు రిజిస్ట్రేషన్ సేవలు బంద్ - కారణమిదే
జూన్ 26 నుంచి 28 వరకు స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ సేవలకు బ్రేక్ - వెల్లడించిన రిజిస్ట్రేషన్శాఖ ఐజీ - ప్రజలు తమ పనులకు ముందస్తుగా ప్రణాళిక చేసుకోవాలని సూచన
Published : June 18, 2026 at 7:30 PM IST
Break To Registration Services In Telangana : స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ శాఖకు సంబంధించి వెబ్సైట్, అనుబంధ ఆన్లైన్ సేవల గురించి ఆ శాఖ ఐజీ రాజీవ్ గాంధీ హనుమంతు కీలక ప్రకటన చేశారు. షెడ్యూల్ చేసిన సర్వర్ నిర్వహణ పనుల కారణంగా ఈ నెల 26 నుంచి 28 వరకు తాత్కాలికంగా సేవలు అందుబాటులో ఉండవని వెల్లడించారు. సుమారు ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఈ సర్వర్ నిర్వహణ పనులు చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు. ఈ నిర్వహణ పనుల అనంతరం సర్వర్ వ్యవస్థలు మరింత సజావుగా పనిచేయడం, భద్రతా ప్రమాణాలు బలోపేతం కావడం, సేవల నాణ్యత మెరుగుపడతాయని చెప్పారు.
వరుస సెలవులు ఉన్నందునే : నిర్దిష్ట తేదీలనే ఎంచుకోవడానికి గల కారణాలను ఐజీ వివరించారు. ఈ నెల 26న మొహర్రమ్, జూన్ 28న ఆదివారం కారణంగా ఈ రెండు రోజులు ప్రభుత్వ సెలవు ఉందని చెప్పారు. మధ్యలో ఉన్న శనివారం (జూన్ 27) ఒక్కరోజులో మాత్రమే ప్రభుత్వ పని దినంలో రిజిస్ట్రేషన్ సేవలకు అంతరాయం కలుగుతుందని చెప్పారు. సాధారణ ప్రజలకు అసౌకర్యం కలగకుండా సర్వర్ నిర్వహణ షెడ్యూల్ను రూపొందించినట్లు తెలిపారు.
ప్రజలు తమ రిజిస్ట్రేషన్ సంబంధిత పనులను ముందస్తుగా ప్రణాళిక చేసుకోవాలని, జూన్ 29వ తేదీ నుంచి అన్ని సేవలు యథావిధిగా పునఃప్రారంభమవుతాయని ఐజీ రాజీవ్ గాంధీ హనుమంతు వెల్లడించారు.