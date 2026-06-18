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3 రోజులపాటు రిజిస్ట్రేషన్ సేవలు బంద్ - కారణమిదే

జూన్​ 26 నుంచి 28 వరకు స్టాంప్స్​ అండ్​ రిజిస్ట్రేషన్​ సేవలకు బ్రేక్​ - వెల్లడించిన రిజిస్ట్రేషన్​శాఖ ఐజీ - ప్రజలు తమ పనులకు ముందస్తుగా ప్రణాళిక చేసుకోవాలని సూచన

రిజిస్ట్రేషన్లకు సేవలు పని చేయని దినాలు
Break To Registration Services In Telangana (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 18, 2026 at 7:30 PM IST

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Break To Registration Services In Telangana : స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ శాఖకు సంబంధించి వెబ్​సైట్​, అనుబంధ ఆన్​లైన్​ సేవల గురించి ఆ శాఖ ఐజీ రాజీవ్ గాంధీ హనుమంతు కీలక ప్రకటన చేశారు. షెడ్యూల్ చేసిన సర్వర్ నిర్వహణ పనుల కారణంగా ఈ నెల 26 నుంచి 28 వరకు తాత్కాలికంగా సేవలు అందుబాటులో ఉండవని వెల్లడించారు. సుమారు ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ఈ సర్వర్ నిర్వహణ పనులు చేపడుతున్నట్లు తెలిపారు. ఈ నిర్వహణ పనుల అనంతరం సర్వర్ వ్యవస్థలు మరింత సజావుగా పనిచేయడం, భద్రతా ప్రమాణాలు బలోపేతం కావడం, సేవల నాణ్యత మెరుగుపడతాయని చెప్పారు.

వరుస సెలవులు ఉన్నందునే : నిర్దిష్ట తేదీలనే ఎంచుకోవడానికి గల కారణాలను ఐజీ వివరించారు. ఈ నెల 26న మొహర్రమ్, జూన్​ 28న ఆదివారం కారణంగా ఈ రెండు రోజులు ప్రభుత్వ సెలవు ఉందని చెప్పారు. మధ్యలో ఉన్న శనివారం (జూన్​ 27) ఒక్కరోజులో మాత్రమే ప్రభుత్వ పని దినంలో రిజిస్ట్రేషన్​ సేవలకు అంతరాయం కలుగుతుందని చెప్పారు. సాధారణ ప్రజలకు అసౌకర్యం కలగకుండా సర్వర్​ నిర్వహణ షెడ్యూల్​ను రూపొందించినట్లు తెలిపారు.

ప్రజలు తమ రిజిస్ట్రేషన్ సంబంధిత పనులను ముందస్తుగా ప్రణాళిక చేసుకోవాలని, జూన్ 29వ తేదీ నుంచి అన్ని సేవలు యథావిధిగా పునఃప్రారంభమవుతాయని ఐజీ రాజీవ్ గాంధీ హనుమంతు వెల్లడించారు.

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రిజిస్ట్రేషన్లకు సెలవు దినాలు
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