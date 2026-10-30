13 జిల్లాల్లో LPG సిలిండర్ల డెలివరీకి ఓటీపీ నుంచి తాత్కాలిక మినహాయింపు
LPG OTP exemption : అర్నబ్ ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని 13 జిల్లాల్లో గృహవినియోగ ఎల్పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ల డెలివరీ సమయంలో ఓటీపీ నుంచి తాత్కాలిక మినహాయింపు కలిగింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 7:17 AM IST
OTP Exemption for LPG Cylinder Delivery : అర్నబ్ ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని 13 జిల్లాల్లో గృహవినియోగ ఎల్పీజీ (LPG) గ్యాస్ సిలిండర్ల డెలివరీ సమయంలో ఓటీపీ (OTP) నుంచి తాత్కాలిక మినహాయింపు కలిగింది. ఈ మేరకు కేంద్ర ప్రభుత్వ పెట్రోలియం, సహజ వాయువుల మంత్రిత్వ శాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విజ్ఞప్తి మేరకు వినియోగదారులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా గ్యాస్ సిలిండర్ల సరఫరా సజావుగా కొనసాగించేందుకు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపింది. ఈ తాత్కాలిక వెసులుబాటు రాష్ట్రంలోని శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, అనకాపల్లి, అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం, విశాఖ, అంబేడ్కర్ కోనసీమ, కాకినాడ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా జిల్లాల్లో వర్తించనుంది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా OTP ధ్రువీకరణలో ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా గృహ వినియోగదారులకు సకాలంలో గ్యాస్ సిలిండర్లు అందించేందుకు ఈ మినహాయింపు దోహదపడనుంది. నగదు చెల్లింపు ద్వారా సిలిండర్లను నేరుగా పొందే విధానానికి కూడా అనుమతి కల్పించినట్లు వెల్లడించింది.