ETV Bharat / state

13 జిల్లాల్లో LPG సిలిండర్ల డెలివరీకి ఓటీపీ నుంచి తాత్కాలిక మినహాయింపు

LPG OTP exemption : అర్నబ్ ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని 13 జిల్లాల్లో గృహవినియోగ ఎల్​పీజీ గ్యాస్ సిలిండర్ల డెలివరీ సమయంలో ఓటీపీ నుంచి తాత్కాలిక మినహాయింపు కలిగింది.

OTP Exemption for LPG Cylinder Delivery
LPG సిలిండర్ల డెలివరీకి ఓటీపీ నుంచి తాత్కాలిక మినహాయింపు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 30, 2026 at 7:17 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

OTP Exemption for LPG Cylinder Delivery : అర్నబ్ ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని 13 జిల్లాల్లో గృహవినియోగ ఎల్​పీజీ (LPG) గ్యాస్ సిలిండర్ల డెలివరీ సమయంలో ఓటీపీ (OTP) నుంచి తాత్కాలిక మినహాయింపు కలిగింది. ఈ మేరకు కేంద్ర ప్రభుత్వ పెట్రోలియం, సహజ వాయువుల మంత్రిత్వ శాఖ నిర్ణయం తీసుకుంది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విజ్ఞప్తి మేరకు వినియోగదారులకు ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా గ్యాస్ సిలిండర్ల సరఫరా సజావుగా కొనసాగించేందుకు నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపింది. ఈ తాత్కాలిక వెసులుబాటు రాష్ట్రంలోని శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, అనకాపల్లి, అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం, విశాఖ, అంబేడ్కర్ కోనసీమ, కాకినాడ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా జిల్లాల్లో వర్తించనుంది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో సాంకేతిక సమస్యల కారణంగా OTP ధ్రువీకరణలో ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా గృహ వినియోగదారులకు సకాలంలో గ్యాస్ సిలిండర్లు అందించేందుకు ఈ మినహాయింపు దోహదపడనుంది. నగదు చెల్లింపు ద్వారా సిలిండర్లను నేరుగా పొందే విధానానికి కూడా అనుమతి కల్పించినట్లు వెల్లడించింది.

TAGGED:

OTP EXEMPTION LPG CYLINDER DELIVERY
NO OTP NEED GAS DELIVERY
TEMPORARY OTP WAIVER LPG
LPG SUPPLY WITHOUT OTP
NO OTP VERIFICATION LPG

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.