భద్రతా ప్రమాణాలపై సందేహాలు - పాపికొండల బోటింగ్కు తాత్కాలిక బ్రేక్
ఫిట్నెస్ సర్టిఫికెట్ తర్వాతే అనుమతి - బోటింగ్ సేవలకు తాత్కాలిక విరామం - భద్రతా ప్రమాణాలపై సందేహాలు వ్యక్తమవడంతో అధికారులు ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 14, 2026 at 10:19 AM IST
Papikondalu Boat Tourism Stopped Temporarily : ప్రముఖ పర్యాటక కేంద్రంగా పేరొందిన పాపికొండల పర్యాటక యాత్రలను ఈరోజు నుంచి అధికారులు తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాలని నిర్ణయించారు. పర్యాటక బోట్ల భద్రతపై వచ్చిన ఫిర్యాదులు, ఇటీవల చోటు చేసుకున్న సాంకేతిక సమస్యల నేపథ్యంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అన్ని బోట్లకు సమగ్ర భద్రతా తనిఖీలు నిర్వహించి, ఫిట్నెస్ ధ్రువీకరణ పత్రాలు జారీ చేసిన తర్వాతే మళ్లీ పర్యాటక యాత్రలకు అనుమతి ఇవ్వనున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు.
బోటింగ్ సేవలకు తాత్కాలిక విరామం : ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాల మేరకు పాపికొండల పర్యాటక యాత్రల్లో పాల్గొనే ఒక ఏపీ టూరిజం బోటుతో పాటు 15 ప్రైవేటు బోట్లను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. ఈ బోట్లు పోలవరం జిల్లా దేవీపట్నం మండలంలోని గండిపోశమ్మ ఆలయం ఘాట్ నుంచి ప్రతిరోజూ పర్యాటకులతో బయలుదేరి పాపికొండల అందాలను వీక్షించేలా సేవలు అందిస్తున్నాయి. అయితే భద్రతా ప్రమాణాలపై సందేహాలు వ్యక్తమవడంతో అధికారులు ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టారు.
నదిమధ్యలో నిలిచిపోయిన బోటు : గత శుక్రవారం దేవీపట్నం మండలం గండిపోశమ్మ అమ్మవారి ఆలయ ఘాట్ నుంచి దాదాపు 89 మంది పర్యాటకులతో బయలుదేరిన ‘శ్రీలక్ష్మి’ అనే ప్రైవేటు బోటుకు దేవీపట్నం పాత పోలీస్ స్టేషన్ ప్రాంతానికి చేరుకునే సరికి ప్రయాణమధ్యలో సాంకేతిక లోపం తలెత్తింది. ఇంజిన్ నుంచి శబ్దం మారిపోవడం, బోటు ముందుకు కదలకపోవడాన్ని గమనించిన డ్రైవర్ అప్రమత్తమయ్యాడు. ప్రమాద తీవ్రతను ముందే ఊహించి, వెంటనే నది మధ్యలోనే బోటును సురక్షితంగా నిలిపివేశాడు. దీంతో గోదావరి నది మధ్యలోనే బోటు నిలిచిపోవడంతో అందులో ఉన్న పర్యాటకులు తీవ్ర ఆందోళనకు గురయ్యారు. కొంతసేపు పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారగా, ప్రయాణికులు భయాందోళనలతో కేకలు వేశారు. విషయం తెలుసుకున్న కంట్రోల్ రూమ్ అధికారులు వెంటనే స్పందించి మరో బోటును సంఘటన స్థలానికి పంపించారు. అనంతరం పర్యాటకులను సురక్షితంగా గమ్యస్థానానికి తరలించారు.
అయితే బోటు ఇంజిన్కు సంబంధించిన 'సాఫ్ట్ బేరింగ్' ఒక్కసారిగా బిగుతుగా అయిపోవడం వల్లే బోటు నిలిచిపోయిందని జలవనరుల శాఖ అసిస్టెంట్ ఇంజనీర్ భాస్కర్ తెలిపారు. ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకుండా పర్యాటకులకు వెంటనే ప్రత్యామ్నాయ ఏర్పాట్లు చేశామని, శుక్రవారం పాపికొండలకు వెళ్లిన రెండు పర్యాటక బోట్లు సురక్షితంగా గమ్యస్థానాలకు తిరిగి వచ్చాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
నిర్వహణపై ఆరోపణలు : ఈ ఘటన అనంతరం పర్యాటక బోట్ల నిర్వహణ, భద్రతా ప్రమాణాల అమలుపై పలు విమర్శలు వ్యక్తమయ్యాయి. కొన్ని బోట్లలో అవసరమైన భద్రతా పరికరాలు, సాంకేతిక తనిఖీలు సక్రమంగా నిర్వహించడం లేదనే ఆరోపణలు వినిపించాయి. ఈ నేపథ్యంలో బోట్ల భద్రతా పరిస్థితిపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించిన ప్రభుత్వం సమగ్ర తనిఖీలు చేపట్టాలని ఆదేశించింది.
ఫిట్నెస్ ధ్రువీకరణ తర్వాతే అనుమతి : ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు అన్ని పర్యాటక బోట్లపై ప్రత్యేక తనిఖీలు నిర్వహించనున్నారు. ఇంజిన్ వ్యవస్థ, భద్రతా పరికరాలు, ప్రయాణికుల రక్షణ చర్యలు, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో స్పందించే సామర్థ్యం వంటి అంశాలను అధికారులు పరిశీలించనున్నారు. తనిఖీల్లో ఉత్తీర్ణత సాధించిన బోట్లకు మాత్రమే ఫిట్నెస్ ధ్రువీకరణ పత్రాలు జారీ చేయనున్నారు. ఆ ధ్రువీకరణ పొందిన తర్వాతే పాపికొండల పర్యాటక యాత్రలను తిరిగి ప్రారంభించేందుకు అనుమతులు ఇవ్వనున్నట్లు అధికారులు స్పష్టం చేశారు.
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