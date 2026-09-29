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'ఫార్ములా-ఈ రేస్​'లో కీలక పరిణామం - కేటీఆర్‌ పాస్‌పోర్ట్ తాత్కాలిక​ జప్తునకు ఆదేశం!

ఫార్ములా-ఈ రేసు కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితులైన కేటీఆర్‌ సహా నలుగురి పాస్‌పోర్టులు తాత్కాలిక జప్తునకు రీజినల్‌ పాస్‌పోర్టు కార్యాలయానికి ఏసీబీ న్యాయస్థానం లేఖ రాసింది.

KTR Passport Temporarily Confiscate
వారి పాస్‌పోర్టు తాత్కాలిక జప్తు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 29, 2026 at 8:19 AM IST

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KTR Passport Temporarily Confiscate : ఫార్మూలా-ఈ రేస్‌ కేసు విచారణలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. నిందితులుగా ఉన్న మాజీ మంత్రి, బీఆర్​ఎస్​ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్​తో పాటు మరో ముగ్గురి పాస్‌పోర్టు తాత్కాలికంగా జప్తు చేయాలని రీజినల్‌ పాస్‌పోర్టు కార్యాలయానికి లేఖ అందింది. ఆర్​పీవోను ఆదేశిస్తూ ఏసీబీ న్యాయస్థానం రాసిన లేఖ ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారింది.

వారి పాస్‌పోర్టు తాత్కాలిక జప్తు
సంచలనం సృష్టించిన 'ఫార్ములా-ఈ రేస్‌' కేసులో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఇందులో నిందితులుగా ఉన్న మాజీ మంత్రి, బీఆర్​ఎస్​ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్​తో పాటు మరో ముగ్గురి పాస్‌పోర్టు ఇంపౌండ్‌ (తాత్కాలిక జప్తు) చేయాలంటూ అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులు ఇటీవల న్యాయస్థానాన్ని కోరారు. ఈ మేరకు ఏసీబీ న్యాయస్థానం హైదరాబాద్‌ రీజినల్‌ పాస్‌పోర్టు కార్యాలయాన్నిఆదేశిస్తూ లేఖ రాసింది. కేటీఆర్​తో పాటు మిగతా వారి పాస్‌పోర్టు తాత్కాలిక జప్తు చేస్తే ఫార్ములా-ఈ కేసు మరో మారు చర్చనీయాంశంగా మారనుంది.

ఫార్ములా-ఈ రేసులో కీలక పరిణామం (ETV Bharat)

2024 డిసెంబర్​లో కేసు
బీఆర్​ఎస్​ ప్రభుత్వ హయాంలో నిర్వహించిన ఫార్ములా-ఈ రేసులో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా రూ.55 కోట్ల ప్రభుత్వ నిధులు బదిలీ అయ్యాయన్న ఆరోపణలపై కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం ఏసీబీ విచారణకు ఆదేశించింది. దర్యాప్తులో భాగంగా అధికారులు అప్పటి పురపాలక శాఖ మంత్రి కేటీఆర్​తో పాటు ఆ శాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శిగా వ్యవహరించిన అర్వింద్‌ కుమార్, అప్పటి హెచ్​ఎండీఏ చీఫ్‌ ఇంజినీర్‌ బి.ఎల్.ఎన్​. రెడ్డి, స్పోర్ట్స్‌ కన్సల్టెంట్‌ కిరణ్‌ మల్లేశ్వర రావు, ఫార్ములా-ఈ ఆపరేషన్స్‌ ప్రతినిధి అల్బెర్టో లోంగోతోలపై 2024 డిసెంబర్​లో కేసు నమోదు చేసింది.

ఐదో నిందితుడు విదేశీయుడు కావడంతో
దీనికి సంబంధించి నిందితులందరినీ విచారించిన అధికారులు వారి వాంగ్మూలం నమోదు చేయడంతో పాటు అభియోగపత్రాలు కూడా దాఖలు చేశారు. న్యాయస్థానంలో కేసు విచారణ కొనసాగుతోంది. ఇప్పుడు ఐదుగురు నిందితుల్లో నలుగురి పాస్‌పోర్టులు ఇంపౌండ్‌ చేయాలంటూ ఏసీబీ న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయించింది. ఐదో నిందితుడు విదేశీయుడు కావడంతో అతని పాస్‌పోర్టు జప్తు చేసే అధికారం ఇక్కడి అధికారులకు లేదు.

ఆర్పీవో తదుపరి చర్యలు
ఏదైనా నేరం నమోదైనప్పుడు నిందితులు విదేశాలకు వెళ్లకుండా అడ్డుకునేందుకు వారి పాస్‌పోర్టును తాత్కాలికంగా జప్తు చేయిస్తారు. ఇలా జప్తు చేసే అధికారం రీజినల్‌ పాస్‌పోర్టు కార్యాలయానికి మాత్రమే ఉంటుంది. దర్యాప్తు అధికారులు తమ వద్ద నమోదైన కేసు, అందులో నిందితుల వివరాలు, పాస్‌పోర్టు జప్తు చేయాల్సిన అవసరాన్ని వివరిస్తూ స్వయంగా ఆర్​పీవోకు లేఖ రాయొచ్చు. లేదా దర్యాప్తు సంస్థ చేసిన అభ్యర్థన మేరకు న్యాయస్థానమైనా ఆర్​పీవోకు ఆదేశాలు జారీ చేస్తూ లేఖ రాస్తుంది. మాజీ మంత్రి, ఐఏఎస్‌ అధికారి నిందితులుగా ఉన్న ఈ కేసు పరిధి దృష్ట్యా ఏసీబీ న్యాయస్థానం ద్వారా ఆర్పీవోకు లేఖ పంపారు. దీనిపై ఆర్పీవో తదుపరి చర్యలు తీసుకోనున్నారు.

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