తిరుమలని ఇక ఒక్కరోజులోనే చుట్టేద్దాం - పర్యాటకశాఖ ప్రత్యేక టూర్ ప్యాకేజీలు
ఏపీటీడీసీ, టీటీడీ సంయుక్తంగా స్థానిక ఆలయాల సందర్శనకు ప్రత్యేక ప్యాకేజీలు - కార్వేటినగరంలోని శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి ఆలయం, నారాయణవనంలోని శ్రీకల్యాణ వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయంతో పాటు శ్రీకాళహస్తి, కాణిపాకం ఆలయాల దర్శనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 23, 2026 at 10:52 AM IST
Temple Tour Packages In Tirumala For Devotees : అనేక ప్రాంతాల నుంచి తిరుమలకు వచ్చే భక్తులు చుట్టు పక్కల ప్రాంతాలను ఒక్కరోజులో చుట్టిరావడానికి ప్రైవేటు వాహనాలను ఎక్కువగా ఆశ్రయిస్తుంటారు. కొందరికి ఏయే ప్రదేశాలు చుట్టిరావాలో, ఏవి ప్రముఖ ఆలయాలో కూడా పూర్తి అవగాహన ఉండదు. ఇక సందేహం అవసరం లేదు. పర్యాటకులను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యాటకాభివృద్ధి సంస్థ, టీటీడీ సంయుక్తంగా పలు స్థానిక ఆలయాల సందర్శనకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లతో పాటు పర్యాటకశాఖ ప్యాకేజీలను అందుబాటులోకి తీసుకోచ్చింది. తిరుపతి పరిసర ప్రాంతాల్లోని ఉన్న ప్రముఖ ఆలయాలను సందర్శించేందుకు ఈ అవకాశం కల్పిస్తోంది.
ప్యాకేజీ ప్రయోజనాలు :
- ఆలయాల దర్శన వేళల్లో భక్తులకు స్పష్టత. వేచిచూడాల్సిన అవసరం లేకుండా నేరుగా దర్శనం చేసుకునే వీలు.
- ఆలయాల చరిత్రను భక్తులకు తెలిపేందుకు బస్సుల్లో ఒక గైడ్ ఉంటారు.
- తక్కువ ఖర్చుతోనే తిరుమల పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్న అన్ని ప్రముఖ ఆలయాల సందర్శన.
- ఎక్కువ మంది వెళ్లాలనుకుంటే వారి కోసం ప్రత్యేక వాహనాలు, కోరుకున్న ప్రాంతం నుంచి సేవలు అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉంటారు.
స్థానికేతర కోవెలలు : కార్వేటినగరంలోని శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి ఆలయం, నారాయణవనంలోని శ్రీకల్యాణ వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం, నాగలాపురం శ్రీ వేదనారాయణస్వామి ఆలయం, అప్పలాయగుంట శ్రీ ప్రసన్న వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం, నగరిలోని శ్రీ కరియ మాణిక్య స్వామి ఆలయం, బుగ్గలోని అన్నపూర్ణసమేత కాశీవిశ్వేశ్వర స్వామి ఆలయం, సురుటుపల్లెలోని శ్రీ పల్లికొండేశ్వర స్వామి ఆలయం సందర్శించి తిరుపతికి చేరుకోవచ్చు.
సమయం: ఉదయం 8.30 నుంచి 9.30 గంటల వరకు భక్తులకు బస్సులు అందుబాటులో ఉంటాయి. టికెట్ ధర : రూ.550 మాత్రమే.
స్థానిక ఆలయాలు : తిరుచానూరు పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయం, శ్రీనివాసమంగాపురంలోని కల్యాణ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం, , తొండవాడ ఆగస్తీశ్వర స్వామి ఆలయం, వకుళామాత ఆలయం, తిరుపతిలోని కపిలేశ్వరస్వామి ఆలయం, గోవిందరాజస్వామి ఆలయం వద్ద బస్సు నుంచి దింపుతారు.
సమయం: ఉదయం 6 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు బస్సులు అందుబాటులో ఉంటాయి. టికెట్ ధర : రూ.250 మాత్రమే.
శ్రీకాళహస్తి, కాణిపాకం సందర్శనకు : స్థానిక ఆలయాల ప్యాకేజీతో పాటు శ్రీకాళహస్తి ఆలయానికి రూ.450, కాణిపాకం సందర్శనకు రూ.550 వసూలు చేస్తారు. తిరువణ్ణామలై, కాణిపాకం ఆలయాలు, వేలూరు గోల్డెన్ టెంపుల్ సందర్శనకు ఏసీ బస్సుకు రూ.1200 వసూలు చేస్తారు.
శ్రీకాళహస్తి టూర్ : తిరుపతిలో ఉదయం 9 గంటలకు బయలుదేరి తిరుచానూరు పద్మావతి అమ్మవారి ఆలయం, గుడిమల్లంలోని శ్రీ పరశురామేశ్వర స్వామి ఆలయం, వికృతమాలలోని సంతాన సంపద వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం, తొండమనాడులోని శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి ఆలయం, తిరుపతిలోని కపిలేశ్వరస్వామి ఆలయం సందర్శించవచ్చు.
టికెట్ ధర: నాన్ ఏసీ బస్లో ఒకరికి రూ.450 ఉంటుంది.
బస్సులు ఎక్కడుంటాయి? : బస్సులు తిరుపతిలోని శ్రీనివాసం, విష్ణునివాసం యాత్రికుల వసతి సముదాయాలలో భక్తులకు అందుబాటులో ఉంటాయి. అక్కడి పర్యాటకశాఖ సమాచార, రిజర్వేషన్ కార్యాలయాల్లో ప్యాకేజీలకు సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం పొందవచ్చు. మరిన్ని వివరాలకు 9848007033, 0877 2289123 ఫోన్ నంబర్లకు సంప్రదించవచ్చు.
