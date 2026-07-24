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దేవుళ్లకే భూదానం చేశారు! - 40 ఎకరాలను 4వేల ఎకరాలుగా మార్చి దేవుడి పేరిట రిజిస్ట్రేషన్​!

రాష్ట్రంలో దేవాదాయ, రిజిస్ట్రేషన్‌ శాఖల సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం - ప్రైవేటు భూమి సైతం నిషేధిత జాబితాలోకి!

endowment_lands_in_ap
endowment_lands_in_ap (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 11:41 AM IST

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Updated : July 24, 2026 at 12:59 PM IST

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Endowment Lands in AP : దేవుళ్లకు ఎవరైనా అర్చన, అభిషేకాలు జరిపిస్తారు! కానీ, స్టాంపులు, రిజిస్ట్రేషన్ శాఖ సిబ్బంది తమ చేతిలో పని అనుకున్నారో ఏమో! ఏకంగా భూదానం చేశారు. లేని భూమిని రికార్డుల్లో చూపుతూ దేవుళ్లకూ శఠగోపం పెట్టారు. ఇంతకీ ఏం జరిగిందంటే!

ప్రకాశం జిల్లాలోని ఓ ఆలయానికి 40.00 ఎకరాలు ఉండగా, వాటిని నిషేధిత జాబితాలో చేర్చే సమయంలో స్టాంప్స్‌ అండ్‌ రిజిస్ట్రేషన్‌శాఖ సిబ్బంది 4,000 ఎకరాలుగా నమోదు చేశారు. 40 తర్వాత ఉండాల్సిన చుక్క (డాట్‌) తీసేయడంతో అది కాస్తా 4 వేల ఎకరాలుగా మారిపోయింది. అంటే అధికారులు దేవుడి పేరిట చేసిన భూదానం 3,960 ఎకరాలు అన్నమాట. ఇది రికార్డుల్లో తప్ప వాస్తవంలో లేదు.

విశాఖపట్నం జిల్లాలోని ఓ ఆలయానికి 20.00 ఎకరాలు ఉంటే దానిని సైతం చుక్క తీసేసి 2000 ఎకరాలుగా మార్చేశారు. (ఇక్కడ భూదానం 1800 ఎకరాలు)

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  • కృష్ణా జిల్లాలో ఓ ఆలయం పేరిట మొత్తం 101 సర్వే నంబర్లలో కొద్ది కొద్దిగా భూమి ఉంది. అంతా కలిపి 10.42 ఎకరాలు మాత్రమే. కానీ, నిషేధిత జాబితాలో మాత్రం ప్రతి సర్వే నంబరులో 10.42 ఎకరాలు ఉన్నట్లు నమోదు చేయడంతో ఆ ఆలయానికి 1,052 ఎకరాలు ఉన్నట్లు రికార్డుల్లో చూపిస్తోంది. రికార్డుల్లోనే ఉంటే పోయేదేముంది! అనుకుంటే పొరటాటే. ఇతరుల భూములను సైతం దేవుడి భూములుగా చూపడంతో భూ యజమానులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
  • ఓ ఆలయానికి 10 ఎకరాల భూమి ఉంటే రెండు, మూడుసార్లు అదే విస్తీర్ణాన్ని నమోదు చేయడంతో 20 నుంచి 30 ఎకరాలుగా చూపిస్తోంది. కొన్ని ఆలయాల పేరిట ఎకరాలతోపాటు, సెంట్లను కూడా ఎకరాలుగా నమోదు చేశారు.
  • రాష్ట్రంలో దేవాదాయ శాఖ పరిధిలో శ్రీశైలం, శ్రీకాళహస్తి, విజయవాడ, సింహాచలం, అన్నవరం, ద్వారకాతిరుమల, కాణిపాకంలాంటి ప్రధాన ఆలయాలతో పాటు చిన్న ఆలయాలు, మఠాలు, ఛారిటబుల్‌ సంస్థలు అన్నీ కలిపి మొత్తం 27,750 ఉన్నాయి.
  • వాటి పరిధిలో మొత్తం 4.49 లక్షల ఎకరాల భూమి, మరో 4 వేల ఎకరాల కమర్షియల్ ప్లాట్లు (నగర, పట్టణ ప్రాంతాల్లో చదరపు గజాల్లో) ఉన్నాయి.
  • ఈ నేపథ్యంలో దేవాలయాల ఆస్తులు అన్యాక్రాంతం కాకుండా, ఇతరులు రిజిస్ట్రేషన్ చేయకుండా నిషేధిత జాబితా (22(ఎ)1(సి)) లో చేర్చారు. ఈ సమయంలోనే దేవాదాయశాఖ అధికారులు, రిజిస్ట్రేషన్‌శాఖ సిబ్బంది నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించి 1.48 లక్షల ఎకరాలు అదనంగా రికార్డుల్లోకి ఎక్కించారని తెలుస్తోంది.

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ఆలయ రికార్డులో అసలు భూమి ఎంతో స్పష్టంగా ఉన్నప్పటికీ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 37 వేల ఎకరాల మేర ఇతరుల భూములను జాబితాలో చేర్చేశారు.

దేవాలయాల భూములతోపాటు, ఇతరుల భూములు కూడా నిషేధిత జాబితాలో చేర్చడంతో వేలాది మంది బాధితులు కార్యాలయూల చుట్టూ ప్రదక్షిణలు చేయాల్సిన పరిస్థితి తలెత్తింది.

అధికారులు చేసిన తప్పిదం కారణంగా ఓ సర్వే నంబరు మొత్తంలో 50 ఎకరాలు ఉందనుకుంటే అందులో ఆలయ భూమి 5ఎకరాలు మాత్రమే! మిగతా 45 ఎకరాలు ఇతరులవే. నిషేధిత జాబితా రూపొందించే సమయంలో సర్వే నంబరుతోపాటు, దాని సబ్‌ డివిజన్‌ పేర్కొని, విస్తీర్ణం 5 ఎకరాలుగా నమోదు చేయాల్సిన అధికారులు సర్వే నంబరు మాత్రమే రాశారు. దీంతో మొత్తం 50 ఎకరాలు నిషేధిత జాబితాలోకి వెళ్లిపోయి బాధితులు లబోదిబోమంటున్నారు.

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Last Updated : July 24, 2026 at 12:59 PM IST

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ENDOWMENT LANDS IN AP
REGISTRATION DEPARTMENT
TEMPLE LAND
LAND TITLE ACT
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