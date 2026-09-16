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విజయవాడలో ఆలయ భూములు కబ్జా - దేవాదాయ శాఖ నిర్లక్ష్యం

కృష్ణా, ఎన్టీఆర్ జిల్లాల్లో దుర్గ గుడి సహా అనేక ఆలయాలకు చెందిన భూములు ఆక్రమణకు గురయ్యాయి. విజయవాడ, శివారు ప్రాంతాల్లో వందల కోట్ల రూపాయల విలువైన భూములు అన్యాక్రాంతమయ్యాయి.

దేవాదాయ భూములు కబ్జా
దేవాదాయ భూములు కబ్జా (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 16, 2026 at 10:16 AM IST

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Temple Land Encroachment : కృష్ణా, ఎన్టీఆర్ జిల్లాల్లో దుర్గ గుడి సహా అనేక ఆలయాలకు చెందిన భూములు ఆక్రమణకు గురయ్యాయి. విజయవాడ, శివారు ప్రాంతాల్లో వందల కోట్ల రూపాయల విలువైన భూములు అన్యాక్రాంతమయ్యాయి. దశాబ్దాలుగా దేవాదాయ శాఖ పర్యవేక్షణ లోపించడమే ఇందుకు కారణం.

అధికారుల విఫలం : ఈనాం, ఆర్‌ఎస్‌ఆర్, దేవాదాయ శాఖకు చెందిన 43/10 రిజిస్టర్లలో స్పష్టంగా దేవాదాయశాఖ భూములేనని ఉన్నా వాటిని తిరిగి స్వాధీనం చేసుకోవడంలో అధికారులు విఫలమవుతున్నారు. దేవాదాయశాఖకు చెందిన 43/10 రిజిస్టర్‌లో నమోదైన భూములు కబ్జా కాకుండా, క్రయవిక్రయాలు జరగకుండా చర్యలు చేపట్టే అవకాశమున్నా అధికార యంత్రాంగంలో తీవ్ర నిర్లక్ష్యం కనిపిస్తోంది. ఈ భూముల జాబితాను 22ఎ1సిలో చేర్చాలని కలెక్టర్‌కు నివేదిక అందిస్తే రెవెన్యూ సిబ్బంది చర్యలు చేపడతారు. ఈ విషయంలో రెండు జిల్లాల దేవాదాయశాఖ అధికారులు విఫలమవుతున్నారు.

ఫసలీ నంబర్ల ప్రకారం : విజయవాడలోని పట్టాభిరామస్వామి ఆలయానికి చెందిన రూ.25 కోట్లకు పైగా విలువైన 1.96 ఎకరాల భూమి కబ్జాకు గురైంది. గొల్లపూడిలోని గ్రామ రీసర్వే నంబరు 528/3లో ఉన్న భూమిని ఫసలీ నంబరు 1,402, 1,407, 1,413లో మ్యాన్యువల్‌ అడంగల్, వెబ్‌ అడంగల్‌లో ప్రైవేటు వ్యక్తులు తమ పేర్లపైకి మార్చేసుకున్నారు. ఫసలీ నంబర్ల ప్రకారం చూస్తే 1992, 1997, 2003 సంవత్సరాల్లో ఈ కబ్జాలు జరిగాయి. 2011లో ఆరుగురి పేర్లతో భూమిని రిజిస్ట్రేషన్లు చేయించుకున్నారు. 1946లో పినిశెట్టి వెంకమ్మ ఈ భూమిని ఆలయానికి దానమిచ్చారు. దేవాదాయ శాఖకు చెందిన 43/10 సహా అన్ని రికార్డుల్లోనూ ఆలయం పేరుతోనే ఈ భూమిని నమోదు చేయించారు.

శిథిలమైన ఆలయం, మఠం భూములు : భవానీపురంలోని కుమార సిద్ధయ్యస్వామి మఠానికి చెందిన రూ.150 కోట్లకు పైగా విలువైన భూములు ఆక్రమణల్లో చిక్కుకున్నాయి. ఈ ప్రాంతంలో వీరబ్రహ్మేంద్రస్వామి ఆలయం, ఆ పక్కనే కుమార సిద్ధయ్యస్వామి మఠం ఉండేవి. టైటిల్‌ డీడ్‌ నంబరు 167లో పాత సర్వే నంబరు 57, ఆర్‌ఎస్‌ఆర్‌ నంబరు 84/1లో స్పష్టంగా ‘కుమార సిద్ధయ్యమఠం పేరుతో 14.97 ఎకరాల భూమి ఉండేది. ప్రస్తుతం ఆలయం, మఠం శిథిలమైపోయాయి. భూములను కొందరు ఆక్రమించారు. ఎకరా రూ.10 కోట్లకుపైనే పలుకుతోంది.

  • రూ. 100 కోట్లకు పైగా విలువ : విజయవాడ మధ్య నియోజకవర్గంలోని అన్నదాన సమాజం ట్రస్ట్‌కు చెందిన రూ.100 కోట్లకు పైగా విలువైన 146.68 ఎకరాలు కైకలూరులో ఉన్నాయి. అన్నదానం కోసం 1967లో ఏర్పాటైన ట్రస్ట్‌కు పలువురు భారీగా విరాళాలిచ్చారు. కైకలూరు పరిధిలోని పెరికిగూడెంలో 146.68 ఎకరాల భూమి ట్రస్ట్‌కు దాతల ద్వారా సమకూరింది. సర్వే నంబర్లు 445, 448, 621, 626, 627, 630, 631, 633, 636, 639, 640, 641, 643 నుంచి 652, 658, 659ల్లో ఈనాం భూములుగా ఇవి రికార్డుల్లో నమోదయ్యాయి. ఇవి ఆక్రమణ చెరలో చిక్కుకున్నాయి.
  • విజయవాడలోని మాచవరం దాసాంజనేయస్వామి ఆలయానికి ఆనుకుని ఉత్తరంవైపు ఉన్న 820 గజాల స్థలం ఆక్రమణల పాలైంది. మార్కెట్‌ ధర ప్రకారం గజం రూ.లక్ష ఉంది. ఎన్‌టీఎస్‌ నంబరు 109 పరిధిలో 3,602 చ.అ. భూమి, ఎన్‌టీఎస్‌ నంబరు 116లో 3,707 చ.అ. భూమి ఆక్రమణల్లో చిక్కుకున్నాయి. ఇవీ దాసాంజనేయస్వామి ఆలయానికి చెందినవే.
  • గూడవల్లిలోని కోదండరామస్వామి గుడికి సంబంధించిన 2.70 ఎకరాలను బుడమేరు కాలువ విస్తరణకు గతంలో తీసుకున్నారు. అలా తీసుకున్న మిగతా భూములకు పరిహారాన్ని ఆరేళ్ల కిందటే ఇచ్చేశారు. ఆలయానికి మాత్రం పరిహారం ఇప్పటికీ ఇవ్వలేదు.

దుర్గ గుడి భూములు 11.54 ఎకరాలు : విజయవాడ దుర్గ గుడికి చెందిన 11.54 ఎకరాలు నగరంలోని సత్యనారాయణపురం 112 సర్వే నంబరు పరిధిలో ఉండేవి. ఆర్‌ఎస్‌ఆర్, 43/10, ఈనాం రిజిస్టర్‌ల్లో ఇవి దుర్గగుడికి చెందిన భూములుగానే నమోదయ్యాయి. ఈ భూమి విలువ రూ.200 కోట్లపైనే. దీనిని 22ఎ1సి కింద చేర్చాలని దేవాదాయశాఖ నుంచి కలెక్టర్‌కు దస్త్రం సమర్పించారు. ఆ తర్వాత దీనిపై ఎలాంటి స్పందనా లేదు.

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