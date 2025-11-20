ETV Bharat / state

కోట్ల విలువ చేసే ఆలయ భూములు మాయం - పట్టించుకోని అధికారులు

రికార్డుల్లో ఉన్న 67 సెంట్లు కనిపించడం లేదు - ఏళ్లుగా ఫిర్యాదులు పట్టించుకోని యంత్రాంగం

Temple Land Grabbing and Encroachment in YSRCP Regime
Temple Land Grabbing and Encroachment in YSRCP Regime (Eenadu)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 20, 2025 at 4:45 PM IST

Temple Land Grabbing and Encroachment in YSRCP Regime : గత వైఎస్సార్సీపీ పాలనలో మితిమీరిన అక్రమాలు జరిగాయనడానికి ఆలయ భూముల అక్రమణ ఒక ఉదాహరణ అని చెప్పవచ్చు. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సహా పలువురి సొంత భూములను సైతం కొందరు నేతలు కబ్జా చేసినట్లు ఎన్నో ఫిర్యాదులున్నట్లు అధికారులు తెలుపుతున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత వాటిపై ప్రత్యేకంగా దృష్టి సారించింది. కృష్ణా జిల్లాలోని అలివేలు మంగా పద్మాసమేత వైకుంఠ వెంకటేశ్వరస్వామి దేవస్థానం భూమి కనిపించడం లేదని స్థానికులు ఆవేదన చెందుతున్నారు.

దేవాదాయశాఖ పరిధిలో గ్రామీణంలో ఉండే ఆలయాల భూములు మాయమవుతున్నాయని సంబంధిత అధికారులు వాపోతున్నారు. మా ఆలయ భూమి కనిపించడం లేదని దేవాదాయ శాఖతో ఏళ్లుగా మొత్తుకున్నా కనీస స్పందన లేదని స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పమిడిముక్కల మండలం మంటాడలోని అలివేలు మంగా పద్మాసమేత వైకుంఠ వెంకటేశ్వరస్వామి దేవస్థానం భూమి కనిపించడం లేదని 2023లో వైఎస్సార్సీపీ జమానాలో గుర్తించారు. కొలతలు వేసి ఎంత మాయమైందో తేల్చారు. ఆ భూమి ఆలయానికి తిరిగి ఇప్పించాలని పలుమార్లు ఫిర్యాదు చేసినా దిక్కులేదని స్థానికులు వాపోతున్నారు.

ఆలయ భూముల గోల్​మాల్​ : వైకుంఠ వెంకటేశ్వరస్వామి దేవస్థానానికి భూములను కొంటామని 1979-80లో భక్తుల నుంచి విరాళాలు సేకరించి వారి పేర్లతోనే భూమి కొన్నారు. 92 మంది భక్తులు విరాళాలు ఇవ్వగా ఒక సెంటు నుంచి 12 సెంట్ల వరకూ ఇచ్చిన దాతలున్నారు. వీరి పేర్లతోనే ఎవరెవరు ఎన్ని సెంట్లు దానమిచ్చారో దేవస్థానం రికార్డుల్లో, ఆలయంలో బోర్డుపైనా వివరాలున్నాయి. మొత్తం 1.57 ఎకరాలు జాతీయ రహదారి పక్కనే ఉండడంతో విలువ రూ.15 కోట్లకు పైమాటే. 2023 నవంబరులో కొలతలు వేయగా సర్వే నంబరు 15/1బి, 15/17లో 90 సెంట్లు రావడంతో గోల్‌మాల్‌ వెలుగు చూసింది.

అక్రమార్కుల చెరలో ఆలయాల ఆస్తులు - ఆదాయం కరవు, అభివృద్ధి శూన్యం

మాయమైన భూమి విలువ రూ.7 కోట్లపైనే : 1979లో జక్కా పిచ్చయ్య నుంచి 35 సెంట్లు, 1980లో జక్కా భాస్కర్‌రావు నుంచి 45 సెంట్లు కొన్నట్లు కనిపిస్తోంది. గరికపాటి రంగారావు, తులసీదాస్‌ సోదరులు 12 సెంట్లు దానమిచ్చారు. మొత్తంగా 92 సెంట్లు. దేవస్థానానికి ఈ భూమి మాత్రమే ప్రస్తుతం కనిపిస్తోంది. మిగతా భక్తుల నుంచి సేకరించిన విరాళాలతో కొన్న భూమి ఏమైందో తెలియదు. ఈ లెక్క తేల్చి ఆలయ భూమి ఇప్పించాలని దేవాదాయ శాఖకు మంటాడలో సామాజిక కార్యకర్తలు, ప్రజలు ఫిర్యాదులు చేస్తూనే ఉన్నారు. 1.57 ఎకరాల్లో 90 సెంట్లే ఉందనీ, మిగతాది తేల్చాలని కోరుతున్నారు. ఈ మాయమైన భూమి విలువ రూ.7 కోట్లకు పైమాటే.

పాలకమండలి తీర్మానాలు చేసినా : 2023లోనే రెండుసార్లు ఆలయ ధర్మకర్తల మండలి సమావేశమై గోల్‌మాల్‌ను తేల్చాలని తీర్మానించి బాధ్యులపై కఠిన చర్యలకు దేవాదాయశాఖ కమిషనర్‌ కార్యాలయానికి ఫిర్యాదు చేసింది. ఆ తర్వాత 2024 జనవరి నుంచి ఇప్పటి వరకు మొత్తం 18 సార్లు ఫిర్యాదు చేసినా అటునుంచి స్పందన రాలేదని గ్రామానికి చెందిన పలువురు వాపోతున్నారు.

రూ.10 కోట్ల స్థలం కబ్జా - న్యాయం కోసం వృద్ధ దంపతుల ఎదురుచూపు

