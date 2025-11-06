ETV Bharat / state

కొండగట్టు అంజన్న భక్తులకు బ్యాడ్​ న్యూస్​ - ఆలయంలో పెరిగిన టిక్కెట్ల ధరలు

కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో పెరుగుతున్న పూజ టిక్కెట్ల ధరలు - 15 నుంచి పెరిగిన ధరలు అమలులోకి - ఆలయ ఈవో శ్రీకాంతరావు వెల్లడి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 6, 2025 at 11:56 AM IST

kondagattu Temple Pooja Ticket Prices Increases : ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రమైన కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో పూజల టిక్కెట్ల ధరలు పెంచనున్నట్లు ఆలయ ఈవో శ్రీకాంతరావు బుధవారం వెల్లడించారు. ప్రతి ఏడాది దాదాపు రూ.25 కోట్ల ఆదాయం సమకూరే ఆంజనేయ స్వామి ఆలయానికి నిత్యం 20 వేలకు పైగా భక్తులు వస్తారు. వసతులు అంతంత మాత్రంగానే ఉన్నప్పటికీ, ఆలయంలో కొత్తగా కొన్ని పూజా కార్యక్రమాలు ప్రవేశపెట్టడంతో పాటు వాటి టిక్కెట్​ ధరలు గణనీయంగా పెంచడం విశేషం.

ఆలయంలో ఆర్జిత సేవల టిక్కెట్ల ధరలను పెంచేందుకు దేవాదాయ శాఖ కమిషనర్​ ఆమోదం తెలిపినట్లు ఈవో వెల్లడించారు. ఈ నెల 15 నుంచి పెంచిన టిక్కెట్ల ధరలు అమలులోకి వస్తాయని, ఆలోగా భక్తుల స్పందనను గమనించడానికి శని, మంగళవారాల్లో ప్రయోగాత్మకంగా అమలు చేయనున్నట్లు వివరించారు.

కొత్తగా ప్రవేశపెట్టే పూజా కార్యక్రమాల ధరలు ఇలా :

  • సుప్రభాత సేవ ఇద్దరికి కలిపి రూ.1000
  • వడమాల భోగం రూ.1116
  • మన్యసూక్త హోమం రూ.2 వేలు
  • శనిగ్రహ పీడ నివారణ పూజ (అమావాస్య రోజు మాత్రమే) రూ.1000

అధిక రేట్లతో మళ్లీ అమలయ్యేవి ఇవే :

  • చందనం పూజ (శని, మంగళవారాల్లో మాత్రమే) ప్రస్తుతం రూ.800 ఉండగా, పెంచబోయేది రూ.1500
  • అంతరాలయ దర్శనం ప్రస్తుతం రూ.400 ఇప్పుడు పెరిగేది రూ.800.
  • శాశ్వత అభిషేకం పాత రేటు రూ.1116. అమలు చేసేది రూ.10,116. దీంతో పదేళ్ల వరకూ భక్తుల పేరిట అభిషేకం చేస్తారు.

ఇక ప్రస్తుత సేవల వివరాలు ఇలా :

  • అభిషేకం రూ.500
  • సత్యనారాయణ వ్రతం రూ.400
  • కుంకుమ పూజ రూ.200
  • శ్రీవేంకటేశ్వరస్వామి సేవ రూ.300
  • శీఘ్రదర్శనం రూ.100
  • అతి శీఘ్రదర్శనం రూ.300
  • 11 రోజుల హారతి రూ.150
  • 21 రోజుల హారతి రూ.250
  • 41 రోజుల హారతి రూ.400
  • కేశఖండనం రూ.50

''కొత్త పూజా కార్యక్రమాలను అమలు చేయడం ద్వారా ఆలయానికి ఏడాదికి రూ.కోటి వరకు ఆదాయం సమకూరుతుందని భావిస్తున్నాం. కొండపైన సెల్​టవర్​ నిర్మాణానికి ఇండస్​ సంస్థను కోరాము. ఆలయ పరిసరాల్లోని దుకాణాలను పార్కింగ్​ ప్రాంతంలోకి మార్చి, అక్కడ భక్తులకు అదనపు టిక్కెట్​ కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేస్తాం. అలాగే మునుల గుహ వద్ద ధ్యాన మందిరం నిర్మించడానికి నిర్ణయించాం.''- శ్రీకాంతరావు, ఆలయ ఈవో కొండగట్టు

300 సంవత్సరాల చరిత్ర : తెలంగాణలోని జగిత్యాల జిల్లాలో ఉన్న కొండగట్టు శ్రీ ఆంజనేయ స్వామి ఆలయ దర్శనం సకల కార్యసిద్ధి కలిగిస్తుంది. మల్యాల మండలం ముత్యంపేట గ్రామానికి దాదాపు 35 కి.మీ దూరంలో ఉన్న ఈ ఆలయాన్ని సంతానం కోరుకునే వారు సందర్శిస్తే సంతానం పొందుతారని భక్తుల విశ్వాసం. పూజారి నిర్దేశించిన నియమనిష్టల ప్రకారం 45 రోజుల పాటు పూజలు చేస్తే పిల్లలు లేని వారికి తప్పకుండా సంతానం కలుగుతుందని హనుమాన్​ భక్తుల విశ్వాసం. చుట్టూ కొండలు, సెలయేర్లు, పచ్చని ప్రకృతి మధ్యన వెలసిన ఈ ఆలయానికి 300 ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది.

ఆలయ స్థల పురాణం ఇదే : ఈ కొండగట్టు ఆలయ స్థల పురాణం పరిశీలిస్తే త్రేతా యుగంలో రామ రావణ యుద్ధ సమయంలో లక్ష్మణుడు మూర్ఛపోగా హనుమ లక్ష్మణుని కోసం సంజీవని తేవడానికి బయలుదేరుతాడు. హనుమ సంజీవనిని తీసుకొని వచ్చేటప్పుడు మార్గమధ్యలో అనగా ప్రస్తుతం ఆలయం ఉన్న ప్రదేశంలో ముత్యంపేట గ్రామం వద్ద కొంత భాగము విరిగిపడిందట. ఆ భాగాన్నే కొండ గట్టుగా ప్రస్తుతం మనం పిలుస్తున్నారు.

