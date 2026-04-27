అడవి జిల్లాలో భానుడి భగభగలు - 45 డిగ్రీలు దాటుతోన్న ఉష్ణోగ్రతలు

ఆదిలాబాద్​ జిల్లాలో అధికంగా 45.3 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతల నమోదు - రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లో 41 డిగ్రీలపైన ఉష్ణోగ్రత - జిల్లాలో అనేక ప్రాంతాల్లో వడగాలులు నమోదైనట్లు గుర్తించిన వాతావరణ శాఖ

Published : April 27, 2026 at 4:42 PM IST

Highest Temperature Recorded in Adilabad : ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్​ జిల్లా ఎండల వేడికి భగ్గుమంటోంది. కొద్ది రోజులుగా ఇక్కడి ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణానికి మించి నమోదవుతూ ప్రజలను భయపెడుతున్నాయి. ఆదివారం ఏకంగా సాధారణం కన్నా 3.5 డిగ్రీలు అధికంగా 45.3 డిగ్రీల వరకు నమోదయింది. జిల్లాలోని అనేక ప్రాంతాల్లో వడగాలులు నమోదైనట్లు వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) గుర్తించింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని జిల్లాల్లో 41 డిగ్రీలపైన ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. సోమ, మంగళవారాల్లో సాధారణం కంటే అధికంగా రెండు డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగే అవకాశం ఉన్నట్లు వాాతావారణ శాఖ వెల్లడించింది.

మరోవైపు రాష్ట్రంలో పలుచోట్ల వర్షం పడే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ముందుగా సోమవారం ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాలు, మంగళవారం ఉత్తర, దక్షిణ జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశాలున్నాయని వెల్లడించింది. 29న రాష్ట్రవ్యాప్తంగా, 30న మధ్య, దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాలు, వచ్చే నెల 1, 2 తేదీల్లో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు ఐఎండీ తెలిపింది.

వడదెబ్బతో ముగ్గురు మృతి : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వడదెబ్బకు గురై ఆదివారం ముగ్గురు వ్యక్తులు మృతి చెందారు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వాపురం మండలంలోని జగ్గారం గ్రామంలో మాదినేని ఆరోగ్య బాబు (57) పొలానికి వెళ్లారు. ఎండ తీవ్రత అధికంగా ఉండటంతో అక్కడే స్పృహ తప్పి పడిపోయారు. సమయం గడుస్తున్నా ఇంటికి రాకపోడంతో కుటుంబసభ్యులు అతని కోసం గాలించగా పొలంలో కనిపించారు. అసుపత్రికి తరలించగా అప్పటికే మృతి చెందారు. సూర్యాపేట జిల్లా మోతె మండలం రాఘవపురం గ్రామానికి చెందిన రావుల వేలాద్రి (60) వడదెబ్బతో అస్వస్థతకు లోనై మృతి చెందారు. నల్గొండ జిల్లా శాలిగౌరారం పంచాయతీ పరిధి పావురాలగూడెం గ్రామానకి చెందిన ఎన్​.యాదయ్య (56) వ్యవసాయపనులు చేస్తూ అస్వస్థతకు గురయ్యారు. చివరికి మృతి చెందారు.

నిజామాబాద్​ జిల్లాలో 44.4 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత : తెలంగాణ వ్యాప్తంగా శనివారం పది జిల్లాల్లో 44.4 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. వీటిలో అత్యధికంగా నిజామాబాద్​ జిల్లా మెండోరా మండలంలో 44.4 డిగ్రీలుగా ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. రెండో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత నమోదు చేసిన ప్రాంతంగా జగిత్యాల జిల్లా మల్లాపూర్​ మండలం నిలిచింది. ఇక్కడ 44.3 డిగ్రీలు నమోదైంది. ఆది, సోమ, మంగళ వారాల్లో రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వానలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. అయితే పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు ఒకటి నుంచి రెండు డిగ్రీల వరకు పెరిగే అవకాశాలు ఉన్నట్లు చెప్పింది.

శనివారం ఆరుగురు మృతి : ఎండల తీవ్రత కారణంగా శనివారం ఆరుగురు వడదెబ్బకు గురై మరణించారు. మంచిర్యాల జిల్లా తాండూరు మండలం బారెపల్లికి చెందిన ట్రాక్టర్​ డ్రైవర్ కొట్రంగి జయరాం (40) వడదెబ్బ కారణంగా చనిపోయారు. ఇదే తరహాలో ఆదిలాబాద్​ జిల్లా తాటిగూడకు చెందిన రాంగోపాల్​ గోడ్కె (65) ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో వడదెబ్బకు గురయ్యారు. చివరికి ప్రాణాలు విడిచినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. హనుమకొండ జిల్లా కమలాపూర్​ మండలం మర్రిపల్లిగూడెం గ్రామానికి చెందిన సాదుల నరహరి (60) మోదుగు ఆకుల సేకరణకు (విస్తరి ఆకులకు) ఎండలో వెళ్లారు. ఇంటికి తిరిగొచ్చే సమయానికి అస్వస్థతను లోనయ్యారు. చివరకు ఆయన కూడా మృతి చెందారు.

నల్గొండ జిల్లా నకిరేకల్ శివారులో బుధవారం రాత్రి జాతీయ రహదారిపై పడి ఉన్న గుర్తు తెలియని వృద్ధురాలిని స్థానికులు గుర్తించారు. ఆమెను ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. ఆమె కూడా వడదెబ్బకు గురయ్యారు. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరణించారు. సూర్యాపేట జిల్లా జాజిరెడ్డి గూడెం మండలం అర్వపల్లికి చెందిన మామిడి నరసింహ (45) భవన నిర్మాణ కార్మికుడిగా పని చేస్తున్నారు. ఎండవేడికి ఆయన స్పృహ కోల్పోయిన అనంతరం మృతి చెందారు. వరంగల్ జిల్లా గీసుకొండ మండలం రామ్​పురంలో నివాసం ఉంటున్న ఎం.డి.యూకూబీ (65) తీవ్ర విరేచనాల కారణంగా మరణించారు.

హీట్ వేవ్స్​ను ముందే పసిగట్టే టెక్నాలజీ - వాసర్ ల్యాబ్స్​ నూతన ఆవిష్కరణ

తెలంగాణలో భానుడి విశ్వరూపం - అత్యధికంగా ఆదిలాబాద్​లో 43.8 డిగ్రీలు

