వడదెబ్బతో మరణిస్తే రూ.4 లక్షల పరిహారం - దరఖాస్తు చేయాలంటే ఇవి కంపల్సరీ

ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో గత మూడు రోజులుగా భానుడి ప్రతాపం - మే నెలను తలపిస్తున్న ఉష్ణోగ్రతలు - భద్రాచలంలో శుక్రవారం అత్యధికంగా 40 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదు

Summer Effect In Bhadradri District
Summer Effect In Bhadradri District (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 9, 2026 at 12:01 PM IST

3 Min Read
Summer Effect In Bhadradri District : నేటి ఉష్ణోగ్రతలు మే నెలలో వేసవిని తలపిస్తున్నాయి. ఖమ్మం, భద్రాద్రి జిల్లాల్లో గత మూడు రోజులుగా భానుడు ప్రతాపం చూపుతున్నాడు. దీంతో ఉదయం 9 గంటల తర్వాత బయటకు రావాలంటేనే ప్రజలు భయపడుతున్నారు. రానున్న రోజుల్లో ఈ ఉష్ణోగ్రతలు మరింత పెరిగే అవకాశమున్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో వడదెబ్బ తగిలే ప్రమాదాలు పొంచిఉంటాయని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. వేసవిలో ఒకవైపు సూర్యుడు నిప్పులు చెరుగుతుంటే మరో వైపు వాతావరణ కాలుష్యంతో వేడి తీవ్రత మరింతగా పెరిగిపోతోంది. ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా ప్రజలు ముఖ్యంగా వృద్ధులు, చిన్నారులు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

అత్యధిక ఉష్ణోగ్రత నమోదు : ఖమ్మం జిల్లా ముదిగొండ మండలం పమ్మిలో ఆదివారం రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా 39 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్​ల​ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. దీని ముందు రోజు శనివారం పెనుబల్లి మండలం గౌరారంలో ఇదే తరహాలో 39 డిగ్రీ సెంటీగ్రేడ్​ల​ ఉష్ణోగ్రత నమోదు కావటం గమనార్హం. భద్రాద్రి జిల్లా దుమ్ముగూడెంలో ఆదివారం 38.9 డిగ్రీలు, భద్రాచలంలో శుక్రవారం అత్యధికంగా 40 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. మూడు రోజులుగా సాధారణం కంటే మూడు నుంచి నాలుగు డిగ్రీలు అధికంగా ఉష్ణోగ్రతలు ఉంటుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. మార్చి మొదటి వారంలోనే అంతటి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతుంటే ఏప్రిల్, మే నెలల్లో పరిస్థతి ఏమిటో ఊహిస్తేనే కలవరపెడుతోంది.

త్రిసభ్య కమిటీ నిర్ధారిస్తేనే పరిహారం : వడదెబ్బ మృతులకు గతంలో రూ.50 వేల పరిహారం ఇచ్చేవారు. దీనిని నేడు రూ.4 లక్షలకు పెంచారు. దీనిని మండల స్థాయిలో వైద్యశాఖ అధికారులు, రెవెన్యూ, పోలీసులతో కూడిన త్రిసభ్య కమిటీ ఈ మరణాలను నిర్ధారించాలి. ఎవరైనా వ్యక్తులు వడదెబ్బకు చనిపోయారని అనుమానం వస్తే తప్పనిసరిగా పోస్ట్​మార్టం చేయించాలి. మరణ ధ్రువీకరణ పత్రం, పంచనామా రిపోర్టు ఆధారంగానే దీనికి సంబంధించిన పరిహారానికి దరఖాస్తు చేసుకోవాలి. అనధికారిక లెక్కల ప్రకారం గత సంవత్సరం ఉభయ జిల్లాల్లో 30 మందికి పైగా ఎండదెబ్బకు చనిపోయినట్లు తెలుస్తోంది.

పీహెచ్​సీల్లో అవసరమైన మందులు సిద్ధం : ఉభయ జిల్లాల్లో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 40 డిగ్రీలు, ఆపైన నమోదవుతున్న దృష్ట్యా ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో అవసరమైన ఓఆర్​ఎస్​ ప్యాకెట్లు సిద్ధంగా ఉంచాలని భద్రాద్రి కొత్తగూడెం డీఎంహెచ్​ఓ తుకారం రాఠోడ్​ పేర్కొన్నారు. ఎండ తీవ్రత దృష్ట్యా అన్ని పీహెచ్​సీల్లో అవసరమైన మందులను సిద్ధం చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేలా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు. పీహెచ్​సీ స్థాయిలో బృందం ఇచ్చే నివేదిక ఆధారంగా పరిహారం అందుతుందని తెలిపారు.

"ఉభయ జిల్లాల్లో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 40 డిగ్రీలు, ఆపైన నమోదవుతున్న దృష్ట్యా ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాల్లో అవసరమైన ఓఆర్​ఎస్​ ప్యాకెట్లు సిద్ధంగా ఉంచాలి. ఎండ తీవ్రత దృష్ట్యా అన్ని పీహెచ్​సీల్లో అవసరమైన మందులను సిద్ధం చేస్తున్నాం. ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించేలా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నాం. పీహెచ్​సీ స్థాయిలో బృందం ఇచ్చే నివేదిక ఆధారంగా పరిహారం అందుతుంది." - తుకారం రాఠోడ్​, డీఎంహెచ్​ఓ, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం

వేసవిలో ఈ జాగ్రత్తలు పాటించండి : ఎండ తీవ్రత అధికంగా ఉంటే బయటకు వెళ్లకపోవడమే మంచిది. కేవలం అత్యవసరాలలో మాత్రమే బయటకు వెళ్లాలి. అయితే అలా వెళ్లే క్రమంలో తెల్లని రంగు కలిగిన వస్త్రాలు ధరించడం మేలు. లేదా లైట్​ కలర్​ దుస్తులు ధరించాలి. వేసవిలో నీరు ఇతర ద్రవపదార్థాలు అధికంగా తీసుకోవాలి. అయితే మత్తు పానీయాలు, శీతల పానీయాల జోలికి వెళ్లకపోవడమే మంచిది. ఎండలో అధిక సమయం ఉండొద్దు. బయటకు వెళ్లాల్సి వస్తే రుమాలు, టోపీ, గొడుగు వంటివి వాడటం ఉత్తమం. ఇంట్లో అవసరాలకు, ఏ ఇతర పనులపై వెళితే మన వెంట నీళ్లసీసా తప్పనిసరిగా తీసుకువెళ్లడం మర్చిపోవద్దు. వడదెబ్బకు గురైతే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించాలి. రోజూ వీలైనంత ఎక్కువ మోతాదులో నీరు తాగాలి.

TEMPERATURES IN BHADRADRI DISTRICT
WEATHER REPORT BHADRADRI KOTHAGUDEM
ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో ఉష్ణోగ్రతలు
TEMPERATURES INCREASED IN TG
SUMMER EFFECT IN BHADRADRI DISTRICT

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

