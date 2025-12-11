ETV Bharat / state

పెరిగిన చలి తీవ్రత - మంచుగడ్డలా మన్యం!

రైతు పొలంలో పేర్చిన టార్పాలిన్‌పై మంచుగడ్డలు - కనువిందు చేస్తున్న ప్రకృతి దృష్యాలు

Temperatures Falling Down in Agency Areas of Paderu
Temperatures Falling Down in Agency Areas of Paderu (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 10:44 AM IST

2 Min Read
Temperatures Falling Down in Agency Areas of Paderu :రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చలి తీవ్రత పెరుగుతోంది. ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటికి రావాలంటే వణికిపోతున్నారు. పట్టణ, గ్రామీణ ప్రాంతాలనే తేడా లేకుండా కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా తగ్గిపోతున్నాయి. ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు మరింతగా పడిపోతున్నాయి. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలోని పాడేరు ఏజెన్సీ చలి గుప్పిట్లో చిక్కుకుంది. మూడు రోజులుగా ఈ ప్రాంతంలో చలి మరింత పెరిగింది. బుధవారం పాడేరు మండలంలోని సంగోడి గ్రామ పరిసరాల్లో ఓ రైతు పొలంలో పేర్చిన టార్పాలిన్‌పై మంచుగడ్డలు కనిపించాయి.

పెరిగిన చలి తీవ్రత - మంచుగడ్డలా మన్యం! (ETV)

ప్రకృతి ప్రేమికులకు భూతల స్వర్గంగా పాడేరు : బుధవారం ఉదయం అరకులోయలో 4.4 డిగ్రీలు, డుంబ్రిగుడ- 4.7, జి.మాడుగుల- 4.8, ముంచంగిపుట్టు- 5, పాడేరు-5.2, హుకుంపేట-5.6, చింతపల్లి-6.2, పెదబయలులో 6.7 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. మరోవైపు కనువిందు చేసే ప్రకృతి పర్యాటకులను మరో ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్తోంది. ప్రకృతి ప్రేమికులకు పాడేరు ఇప్పుడు భూతల స్వర్గంగా మారింది.

తెరలు తెరలుగా పొగ మంచు : కడప జిల్లా మైదుకూరు ప్రాంతంలో పొగమంచు అలుముకుంది. రోజురోజుకూ చలి తీవ్రత పెరుగుతుండటంతో పొగమంచు ప్రభావం కొనసాగుతోంది. విశాఖపట్నం లంబసింగిని తలపించేలా ప్రకృతి కనిపిస్తోంది. పొగ మంచు తెల్ల తెరలుగా కదులుతూ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. వెలుతురు మధ్యనే రహదారులపై వాహనాలు రాకపోకలు సాగిస్తున్నాయి.

చలికి వణుకుతున్న మన్యం - అరకులో 3.6 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత

కనువిందు చేసే ప్రకృతి అందాలు : రాష్ట్రంలోని ఏడెన్సీ పరిసర ప్రాంతాలన్నింటినీ మంచు కప్పేసింది. పచ్చని చెట్లు సహా ఆకాశమంతా పొగ మంచులో చూపరులను ఆకట్టుకుంది. ఉదయం పది గంటలైనా మంచు వీడలేదు. ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా పడిపోవడంతో ఏజెన్సీ అంతా మంచు దుప్పటి కప్పుకున్నట్లుగా మారింది. ఒకవైపు ఎముకలు కొరికే చలి భయపెడుతుంటే, మరోవైపు కనువిందు చేసే ప్రకృతి అందాలు పర్యాటకులను మరో ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్తున్నాయి. ఇటువంటి అద్భుతమైన వాతావరణాన్ని ఆస్వాదించడానికి పర్యాటకులు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఉదయం వేళ ఈ మంచు అందాలు ప్రకృతి ప్రేమికులకు మంచి అనుభూతిని ఇస్తున్నాయి

ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో మినహా రాష్ట్రంలో చలి తీవ్రత తక్కువే - ఏయే జిల్లాలపై ప్రభావం ఉందంటే?

వాతావరణ శాఖ అంచనాలు : మధ్య, వాయువ్య భారత్​తో పాటు ద్వీపకల్ప ప్రాంతాల్లో శీతాకాలంలో సాధారణం నుంచి సాధారణం కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు ఉంటాయని భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) అంచనా వేసింది. మూడు నెలల శీతాకాలం సమయంలో పశ్చిమ హిమాలయ ప్రాంతం, హిమాలయాల పర్వత ప్రాంతాలు, ఈశాన్య రాష్ట్రాలు, తూర్పు, పశ్చిమ భారతదేశంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో సాధారణం కంటే ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయని IMD డైరెక్టర్ జనరల్ మృత్యుంజయ్ మోహపాత్ర సోమవారం వెల్లడించారు. రాజస్థాన్​, ఉత్తర్​ప్రదేశ్​, మధ్యప్రదేశ్​, హరియాణా, పంజాబ్​ సహా మహారాష్ట్రలోని పలు ప్రాంతాల్లో 4-5రోజుల పాటు ఎక్కువగా చలిగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని తెలిపారు. ఈ సీజన్‌లో దేశంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం నుంచి సాధారణం కంటే తక్కువగా ఉంటాయని ఆయన అన్నారు.

