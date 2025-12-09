చలికి వణుకుతున్న మన్యం - అరకులో 3.6 డిగ్రీల కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత
రాష్ట్రంలోనే అత్యల్పంగా అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా అరకులో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత 3.6 డిగ్రీలుగా నమోదు
Published : December 9, 2025 at 8:17 AM IST
Temperatures Falling Down in Alluri District : రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చలి తీవ్రత పెరుగుతోంది. ప్రజలు ఇళ్ల నుంచి బయటికి రావాలంటే వణికిపోతున్నారు. పట్టణ, గ్రామీణ ప్రాంతాలనే తేడా లేకుండా కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా తగ్గిపోతున్నాయి. ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు మరింతగా పడిపోతున్నాయి. ఆదివారం రాత్రి రాష్ట్రంలోనే అత్యల్పంగా అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా అరకులో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత 3.6 డిగ్రీలుగా నమోదైంది. ఈ సీజన్లో ఇదే అత్యల్పం కావడం గమనార్హం.
గత నెల 18న జి.మాడుగులలో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత 4.6 డిగ్రీలుగా నమోదైంది. పార్వతీపురం మన్యం, అనకాపల్లి, విజయనగరం, శ్రీసత్యసాయి, శ్రీకాకుళం, కర్నూలు, అన్నమయ్య, చిత్తూరు, కాకినాడ, ఎన్టీఆర్, నంద్యాల, ఏలూరు, అనంతపురం జిల్లాల్లో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 15 డిగ్రీల లోపే. ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో పొగ మంచు కురుస్తుండడంతో రాకపోకలకు ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయి. ఉత్తరాది నుంచి వచ్చే చలిగాలుల ప్రభావంతో రాష్ట్రంలో చలి తీవ్రత పెరుగుతోంది.
రాష్ట్రంలో ఆదివారం నమోదైన అత్యల్ప ఉష్ణోగ్రతల వివారాలు
అరకు : 3.6 డిగ్రీల కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత
డుబ్రిగూడ : 3.9 డిగ్రీల కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత
జి. మాడుగుల : 3.9 డిగ్రీల కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత
హుకుంపేట : 4.6 డిగ్రీల కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత
ముంచంగిపుట్టు : 4.8 డిగ్రీల కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత
పాడేరు : 4.8 డిగ్రీల కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత
పెదబయలు : 6.1 డిగ్రీల కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత
కనువిందే కానీ చలి కొరికేస్తుంది : పరిసర ప్రాంతాలన్నీ మంచు కప్పేసింది. పచ్చని చెట్లు సహా ఆకాశమెంతా పొగ మంచులో చూపరులను ఆకట్టుకుంది. ఉదయం పది గంటలైనా మంచు వీడలేదు. ఉష్ణోగ్రతలు గణనీయంగా పడిపోవడంతో ఏజెన్సీ అంతా మంచు దుప్పటి కప్పుకున్నట్లుగా మారింది. ఒకవైపు ఎముకలు కొరికే చలి భయపెడుతుంటే, మరోవైపు కనువిందు చేసే ప్రకృతి అందాలు పర్యాటకులను మరో ప్రపంచంలోకి తీసుకెళ్తున్నాయి.
ఇటువంటి అద్భుతమైన వాతావరణాన్ని ఆస్వాదించడానికి పర్యాటకులు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. ఉదయం వేళ ఈ మంచు అందాలు ప్రకృతి ప్రేమికులకు మంచి అనుభూతిని ఇస్తున్నాయి. పొగమంచు అరకులోని ఘాట్ రోడ్డు అంతటా వ్యాపించి ఆహ్లాద కరమైన వాతావరణం సంతరించుకుంది. దీంతో అటవీ ప్రాంతంతో సహా ఘాట్ రోడ్డు పూర్తిగా మంచుతో నిండిపోయింది. దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని వాహనదారులు లైట్ల వెలుతురులో జాగ్రత్తగా తమ రాకపోకలను సాగించారు. ఉష్ణోగ్రతలు బాగా తగ్గి చలితీవ్రత బాగా పెరగడంతో కొద్దిమంది ప్రయాణికులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు.
దేశంలోని మధ్య, వాయవ్య భారతంతో పాటు దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఈ శీతాకాలంలో చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుందని భారత వాతావరణ విభాగం (ఐఎండీ) అంచనా వేసింది. తెలంగాణ, కర్ణాటక, గుజరాత్, మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, ఉత్తర్ప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, ఒడిశాలోని అధిక ప్రాంతాల్లోనే ఈ పరిస్థితి ఉంటుంది.
కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే: ఏపీతో పాటు కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే ఎక్కువగా తమిళనాడు, హిమాచల్ప్రదేశ్, పంజాబ్, హరియాణా, బిహార్, ఈశాన్య రాష్ట్రాల్లో నమోదయ్యే అవకాశముందని ఐఎండీ పేర్కొంది. దీనికి వాతావరణంలో వచ్చే మార్పులే కారణమని నిపుణులు అభిప్రాయ పడుతున్నారు.
