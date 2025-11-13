ఓ వైపు పెరుగుతున్న చలి తీవ్రత - మరోవైపు భారీ వర్ష సూచన!
పలు జిల్లాలో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 17 డిగ్రీల లోపు నమోదు - ఈ నెల 17, 18 తేదీల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని భారత వాతావరణ శాఖ వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 13, 2025 at 10:30 AM IST|
Updated : November 13, 2025 at 10:57 AM IST
Cold Wave is Increasing Across the State: రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా చలి తీవ్రత పెరుగుతోంది. గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 33 డిగ్రీల లోపు నమోదు అవుతున్నాయి. అల్లూరి సీతారామరాజు, అన్నమయ్య, పార్వతీపురం మన్యం, శ్రీకాకుళం, శ్రీసత్యసాయి, నంద్యాల, కర్నూలు, చిత్తూరు, అనంతపురం, శ్రీకాకుళం జిల్లాల్లో కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 17 డిగ్రీల లోపు నమోదు అవుతున్నాయి. మంగళవారం రాత్రి అత్యల్పంగా అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా ముంచింగి పుట్టులో 14.4, డుంబ్రిగుడలో 14.7, పెదబయలులో 15.3 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి.
రెండు రోజులు భారీ వర్షాలు: రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో ఈ నెల 17, 18 తేదీల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని భారత వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. బంగాళాఖాతంలో 17న అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వివిధ మోడళ్లు సూచిస్తున్నాయి. దీని ప్రభావం రాష్ట్రం పై పెద్దగా ఉండబోదని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు.
రోజురోజుకు చలి తీవ్రత పెరుగుతోంది. ప్రతి ఒక్కరూ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడంపై ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టాలి. పిల్లలు, వృద్దులు ఆరోగ్య సూత్రాలు పాటించడంతో పాటు చిన్నపాటి ఆరోగ్య జాగ్రత్తలు పాటిస్తే ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తవని నిపుణులు చెబుతున్నారు. శీతాకాలంలో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటి? ఆ వివరాలు తెలుసుకుందాం.
నిత్యం వాకింగ్, రన్నింగ్ చేయాలి: శీతాకాలంలో ఎక్కువగా జలుబు, జ్వరం, దగ్గు వంటి వ్యాధి లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. ఈ కాలంలో శరీరంలో సరైన రక్త ప్రసరణ జరగక ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తుంటాయి. రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా జరగాలంటే నిత్యం వాకింగ్, రన్నింగ్ అలవాటు చేసుకోవాలి. ఉదయం వేడి నీరు తాగాలి. సీజనల్ పండ్లను తింటే రోగాల బారిన పడకుండా జాగ్రత్తగా ఉండొచ్చు.
గుండెపోటు వచ్చే అవకాశం: ఈ కాలంలో పిల్లలు, వృద్ధులు న్యూమోనియా బారిన పడతారు. దీనికి దూరంగా ఉండాలంటే చల్లని వాతావరణంలో ఎక్కువ సేపు ఉండొద్దు. మంచు కురిసే వేళల్లో బయటకు వెళ్లకుండా జాగ్రత్త పడాలి. ఈ వ్యాధి బారిన పడకుండా పిల్లలకు టీకా వేయించాలి. వృద్ధులు ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు వచ్చిన వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించాలి. చలి కాలంలో శరీరంలో రక్త ప్రసరణ తగ్గి గుండె పోటు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ సమస్యలను అధిగమించేందుకు ఆరోగ్య సూత్రాలు పాటించాలి. ఎప్పటికప్పుడు వచ్చే ఆరోగ్య సమస్యల పై తక్షణం చికిత్స తీసుకుంటే శీతాకాలం నుంచి గట్టెక్కినట్లే.
ఏళ్లనాటి ఒంటి నొప్పులు మళ్లీ: శీతాకాలంలో ఏళ్ల నాటి ఒంటినొప్పులు మళ్లీ వస్తుంటాయి. అనేక మంది కీళ్ల నొప్పులతో సతమతమవుతుంటారు. మోకాళ్ల నొప్పి నివారణకు ఎక్కువగా జిగురు పదార్థాలు తీసుకోవాలి. భుజం నొప్పి రాకుండా ఉండాలంటే చేయిని అటూ, ఇటు తిప్పాలని డీఎంహెచ్వో సూచించారు. గత కొద్ది రోజులుగా జలుబు, పొడి దగ్గు సమస్యలతో బాధపడుతూ పాడేరు జిల్లా ఆసుపత్రికి సుమారు 100 మంది వచ్చారు. ఓపీకి వస్తున్న వారిలో రోజూ 30 నుంచి 40 వరకు ఈ రకమైన అనారోగ్యంతో వస్తున్నట్లు పేర్కొన్నారు.