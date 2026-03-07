రాష్ట్రంలో భగ్గుమంటున్న సూరీడు - మార్చి ప్రథమార్ధంలోనే 40 డిగ్రీలు దాటిన టెంపరేచర్
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా క్రమేపీ పెరుగుతున్న ఎండలు - మార్చి ప్రథమార్థంలోనే 40 డిగ్రీలకు చేరిన గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు - ఎండలు మండుతున్న నేపథ్యంలో పలు జాగ్రత్తలు పాటించాలని సూచిస్తున్న నిపుణులు
Published : March 7, 2026 at 8:28 PM IST
Hyderabad Weather Forecast : రాష్ట్రం వ్యాప్తంగా భానుడు ఉగ్రరూపాన్ని దాల్చుతున్నాడు. గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు క్రమేపీ పెరిగిపోతున్నాయి. మార్చి ప్రథమార్థంలోనే గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 40 డిగ్రీలకు చేరాయి. సెగలుకక్కుతున్న సూర్యుడి ప్రతాపానికి జనం బయటకు రావాలంటేనే జంకుతున్నారు. గతేడాదితో పోలిస్తే ఈ ఏడాది తీవ్ర వడగాల్పులు ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుందని వాతావరణ శాఖ ప్రకటిచింది. ఇప్పుడే ఎండలు ఈ స్థాయిలో ఉంటే ఏప్రిల్, మే మాసాల్లో పరిస్థితేంటని ప్రజలు బెంబేలెత్తిపోతున్నారు.
తెలంగాణ వ్యాప్తంగా అధికంగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఉదయం పది గంటల నుంచే ఎండ తీవ్రత అధికంగా ఉంటుంది. నీడ పట్టున ఉన్పప్పటికీ వేడి సెగలు ముఖాలను తాకుతుంది. పగటి వేళల్లో జనం బయటకు రావాలంటేనే భయపడిపోతున్నారు. రాష్ట్రంలోని అనేక జిల్లాల్లో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 40 డిగ్రీలకు చేరాయి. దంచుతున్న ఎండల వల్ల చిరు వ్యాపారులతో పాటు ఆటోడ్రైవర్లు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఒక వైపు ఎండ తాకిడి మరోవైపు జనం బయటకి రాకపోవడంతో అమ్మకాలపై ప్రభావం పడుతోంది. గిరాకీలు రాక వాళ్ల ఉపాధిపైన తీవ్ర ప్రభావం చూపోతుంది.
మార్చి ప్రథమార్థంలోనే దంచుతున్న ఎండలు : మార్చి ప్రథమార్థంలోనే గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు 40 డిగ్రీలకు చేరాయి. రాష్ట్రంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో 36 నుంచి 40 డిగ్రీల మేర ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. నిన్న ఒక్క రోజే మహాబూబ్నగర్, భద్రాచలంలో 40 డిగ్రీల గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. ఆదిలాబాద్ 38.8, ఖమ్మం 38.6, నిజామాబాద్ 37.6, రామగుండం 37.6, హైదరాబాద్ 37, మెదక్ 36.6, హన్మకొండ 36, నల్గొండ 34 డిగ్రీల గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. గాలి దిశమార్చుకోవడం వల్లే రాష్ట్రంలో ఉష్ణోగ్రతలు పెరిగాయని వాతావరణ శాఖ ప్రకటిచింది. తూర్పు గాలులు కాకుండా ఉత్తరాది నుంచి వీస్తున్న పొడిగాలుల వల్ల అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నట్లు వెల్లడిచింది. దీంతో సాధారణం కన్నా 3 నుంచి 4 డిగ్రీలు ఎక్కువగా గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నట్లు తెలిపింది. ఇవాళ, రేపు, ఎల్లుండి ఇదే పరిస్థితి కొనసాగుతుందని చెప్పింది. పదో తేదీ నుంచి తూర్పు, ఆగ్నేయ దిశల నుంచి గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. అప్పుడు గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు ఒకటి నుంచి 2 డిగ్రీలు తగ్గే అవకాశం ఉన్నట్లు చెప్పింది.
నానా అవస్థలు పడుతున్న చిరువ్యాపారులు : ఎండ దెబ్బ చిరువ్యాపారులు, ఆటో డ్రైవర్లపైన తీవ్రంగా పడింది. ఎండ భయానికి జనాలు బయటకు రాకపోవడంతో శీతల పానియాలు, పండ్లు, చుడువా అమ్మకాలు తగ్గిపోయాయి. ఆటో డ్రైవర్లకు గిరాకీ దొరకకపోవడంతో చెట్ల నీడన ఆటోలు పెట్టుకుని సేదతీరుతున్నారు. హైదరాబాద్లోనూ ఎండ తీవ్రత అధికంగా ఉంది. నిన్న ఒక్క రోజే 37 డిగ్రీల మేర గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. నిత్యం రద్ధీగా ఉండే నగరంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో జనసందోహాం పెద్ధగా కనిపించడంలేదు. ఉదయం పది నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు భానుడి భగభగలు ఉండటంతో తమ వ్యాపారాలు సాగడంలేదని చిరువ్యాపారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఈ జాగ్రత్తలు పాటించడం మేలు :
- ఎండలు మండుతున్న నేపథ్యంలో నిపుణుల సూచనలు ఇవే.
- పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతల ప్రభావం పిల్లలు, వృద్ధులుపై అధికంగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.
- ఉదయం 11 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 వరకు ఎండ తీవ్రత అధికంగా ఉంటుంది
- ఆ సమయంలో బయట తిరుగకపోవడమే ఉత్తమం. వెళ్లాల్సి వస్తే గొడుగు, టోపీలు ధరించాలి.
- బయటకు వెళ్లినప్పుడు వెంట నీళ్లసీసాలు, గ్లూకోజ్, కొబ్బరి నీళ్లు లాంటివి తీసుకువెళ్లాలి.
- రెండేళ్లలోపు పిల్లలు డీహైడ్రేషన్కు గురికాకుండా తల్లిపాలు ఎక్కువసార్లు ఇవ్వాలి.
- బయటకు వెళ్లాల్సి వస్తే తెల్లని వస్త్రాలు ధరించాలి.
- వడ దెబ్బకు గురికాకుండా ఉండేందుకు చెట్ల నీడలో సేద తీరాలి.
వడగాల్పుల తీవ్రత ఉండే అవకాశం : గత పదేళ్లలో ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతూ వస్తున్నాయని ప్రముఖ పర్యావరణవేత్తలు చెబుతున్నారు. పగటి పూట ఉష్ణోగ్రతల కంటే రాత్రిపూట ఉష్ణోగ్రతలే ఈసారి పెరిగే అవకాశం కనిపిస్తోందని అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ ఏడాది కాలం కానీ కాలంలో అధిక వర్షాలు కురవడం చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటం వల్లే అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయని చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా నగరాల్లో గాలి ప్రసరించే అవకాశంలేని ప్రాంతాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువగా ఉంటాయని ఇలాంటి ప్రాంతాల్లో వాతావరణ శాఖ చెప్పిన దానికంటే నాలుగైదు డిగ్రీలు ఎక్కువగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతాయని పర్యావరణ వేత్తలు అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. వేడి తాపం పెరగడం వల్ల మంచి నీటి కొరత తలెత్తే అవకాశం ఉన్నట్లు చెబుతున్నారు.
