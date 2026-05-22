ఏపీపై ఎల్నినో బలమైన ప్రభావం - 10 ఏళ్ల తర్వాత ఉష్ణోగ్రతలు 48.1 డిగ్రీలుగా నమోదు
రాష్ట్రంలో నిప్పుల కుంపటిని తలపిస్తోన్న ఎండలు - సాధారణం కంటే 7-8 డిగ్రీలు పెరిగిన గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు - నేడు 15 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు వీచే అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 9:50 AM IST
Temperatures Intensified Significantly in AP: ఎండలతో రాష్ట్రం భగ్గుమంటోంది. ఇల్లు దాటి బయటకొస్తేనే కాదు ఇంటి లోపలా ఉష్ణోగ్రతలు విపరీతంగా పెరిగిపోయాయి. నిప్పుల కుంపటి ముందున్నట్లు ప్రజలు ఉక్కిరిబిక్కిరవుతున్నారు. 2 రోజులుగా పల్నాడు జిల్లా భగ్గుమంటోంది. రాష్ట్రంలోనే అత్యధికంగా పిడుగురాళ్లలో బుధవారం 47.6 డిగ్రీల గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదైతే గురువారం ఏకంగా 48.1 డిగ్రీలకు చేరింది. ఇదే జిల్లా అచ్చంపేటలోనూ 47.7 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. సాయంత్రానికైనా వాతావరణం మారుతుందని ఆశిస్తున్న ప్రజలకు రాత్రయినా ఉక్కపోతలు తగ్గట్లేదు.
గురువారం రాత్రి 7 గంటలకు అమరావతి మండలం మల్లాదిలో 42.4 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 7-8 డిగ్రీల వరకు పెరిగాయి. ఉమ్మడి గుంటూరు జిల్లా నుంచి దిల్లీ వరకు ఉండే స్ట్రెచ్లో అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయని నిపుణులు చెప్తున్నారు. వచ్చే వారం రోజులూ ఇదే పరిస్థితి ఉండొచ్చని వివరించారు. వడదెబ్బకు గురై విజయనగరం జిల్లాలో గురువారం ఇద్దరు మృతిచెందారు. చీపురుపల్లిలో పాదరక్షలు కుట్టి జీవనోపాధి పొందే ఎల్.రఘు(30), తెర్లాం మండలం నందిగాంలో ఉపాధి కూలీ గుల్లిపల్లి తౌడమ్మ(62) మరణించారు.
10 ఏళ్లలో ఇదే అత్యధికం: రాష్ట్రంలో 10 ఏళ్ల తర్వాత ఉష్ణోగ్రతలు మళ్లీ 48.1 డిగ్రీలుగా నమోదయ్యాయి. దీనికి పలు కారణాలు ఉన్నాయి. ఎల్నినో బలమైన ప్రభావం చూపిస్తోంది. దీనికితోడు గాలిలో తేమశాతం తగ్గింది. బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం, తుపాను ఏర్పడితే ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గేవి. కాని ఈ ఏడాది ఆ పరిస్థితి లేదు. దీంతో ఉష్ణోగ్రతలు పెరుగుతున్నాయి. రాబోయే 10 రోజులూ రాష్ట్రంలో ఎండల తీవ్రత మరింత పెరుగుతుందని వాతావరణ సంస్థలు హెచ్చరిస్తున్నాయి.
రాష్ట్రంలోని 20 జిల్లాల పరిధిలో 200 మండలాల్లో 44 డిగ్రీలకు పైగా గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. పల్నాడు జిల్లాలోని 26, ప్రకాశం 23, కృష్ణా 22, ఏలూరు 21, బాపట్ల 20, ఎన్టీఆర్ 15, గుంటూరు 14, మార్కాపురం 11 మండలాల్లో ఎండల తీవ్రత భారీగా ఉంది. 47 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైన ప్రాంతాలు చూస్తే బాపట్ల జిల్లా వేటపాలెం 47.6, కృష్ణా జిల్లా నందివాడ 47.6, నందిగామ 47.4, ప్రకాశం జిల్లా అద్దంకి 47.4, ఏలూరు జిల్లా చింతలపూడిలో 47.3, చీరాల 47.2, పిట్టలవానిపాలెం 47.1 డిగ్రీలు ఉన్నాయి. మార్కాపురం జిల్లా నందనమారెళ్లలో 46.6, పోలవరం జిల్లా కూనవరం 46.5, నెల్లూరు జిల్లా కావలి 46.4, గుంటూరు జిల్లా తెనాలిలో 46 డిగ్రీలు రికార్డయ్యాయి.
279 మండలాల్లో వడగాలులు: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా గురువారం 279 మండలాల్లో వడగాలుల ప్రభావం ఉంది. ఇందులో 60 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు ఉన్నట్లు విజయనగరం జిల్లాలోని 19, అనకాపల్లి జిల్లాలోని 10, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలోని 7, శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 6 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు వీచినట్లు విపత్తు నిర్వహణశాఖ తెలిపింది.
నేడు తీవ్ర వడగాలులు: రాష్ట్రంలో ఈ రోజు(శుక్రవారం) 15 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. మరో 219 మండలాలకు వడగాలుల ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం, అంబేడ్కర్ కోనసీమ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు, మార్కాపురం, ప్రకాశం జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో 45 నుంచి 47 డిగ్రీల వరకు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. కాకినాడ, పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాల్లోని కొన్ని చోట్ల 43-45 డిగ్రీల వరకు నమోదు అవ్వొచ్చు.
తేలికపాటి వర్షాలు: ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో ఈ రోజు పోలవరం, శ్రీపొట్టిశ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలు, రాయలసీమలో చెదురుమదురుగా పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది.
పిడుగుపడి వ్యక్తి మృతి: రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో గాలి వాన బీభత్సం సృష్టించింది. విజయనగరం జిల్లా వేపాడ మండలం సోంపురంలో పిడుగుపడి ఓ వ్యక్తి మృతిచెందారు. ఉపాధి హామీ పనులకు వెల్లి తిరిగి వస్తుండగా పొలం మధ్యలో అకస్మాత్తుగా పిడుగు పడింది. ఈ ఘటనలో జొన్నపల్లి సన్నీబాబు అక్కడికక్కడే చనిపోయారు. మరో ఇద్దరు మహిళలకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఓ మహిళ మేడలో ఉన్న బంగారు ఆభరణం సగం కరిగిపోయింది. వారిని శృంగవరపుకోట ఆసుపత్రికి తరలించారు.
గుంటూరు జిల్లా ప్రత్తిపాడులో భారీ ఈదురుగాలులతో వర్షం కురిసింది. కరెంటు స్తంభాలు విరిగిపడి విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. గాలుల ధాటికి గుంటూరు వెళ్లే ప్రధాన రహదారిపై పెద్ద చెట్టు కూలింది. వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు.
