ఐటీ ఉద్యోగం పేరుతో భారీ మోసం - చిత్రహింసలకు గురవుతున్న తెలుగు యువత
ఉద్యోగం ఇస్తామంటూ సైబర్ మోసం - నమ్మి వెళ్లిన యువకులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు - రోజుకు 18 గంటల పని, ఒంటి పూట భోజనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 28, 2026 at 11:29 AM IST
Telugu Youth Stuck In Myanmar : మయన్మార్లోని సైబర్ క్యాంపుల్లో చిక్కుకున్న తెలుగు యువత పరిస్థితి అత్యంత ఆందోళనకరంగా ఉంది. ఈ మోసపూరిత ఐటీ ఉద్యోగాల ముఠాల బారిన పడి, అక్కడ బందీలుగా మారిన వారిని రక్షించడానికి భారత ప్రభుత్వం - తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు అత్యవసర చర్యలు చేపడుతున్నాయి.
భారీ నేరాలకు పాల్పడుతున్న సైబర్ ముఠా : ఐటీ ఉద్యోగాల కోసం విదేశాలకు వెళ్లిన తెలుగు రాష్ట్రాల యువకులు మయన్మార్లోని ఒక సైబర్ ముఠా చేతిలో చిక్కుకుని తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. అప్పగించిన పనులను పూర్తి చేయని వారిని ఆ ముఠా క్రూరంగా హింసిస్తోంది లేదా అక్కడి నుంచి బయటపడాలంటే రూ. 15 లక్షలు చెల్లించాలని డిమాండ్ చేస్తూ బెదిరిస్తోంది. శిక్షగా, వారికి సరైన రివాల్వింగ్ కుర్చీలకు బదులుగా సాధారణ స్టూళ్లపై కూర్చుని పని చేయాల్సి వస్తోంది. రోజుకు 18 గంటల పాటు పని చేయిస్తూ, కేవలం ఒక్క పూట మాత్రమే భోజనం పెడుతున్నారని బాధితులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ముఠా ఆదేశాలను పాటించే వారికి మాత్రమే రోజుకు ఒక గంట పాటు కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడేందుకు ఫోన్ వాడే అవకాశం లభిస్తోంది. ఈ సమయంలోనే బాధితులు తమ స్నేహితులకు ఫోన్ చేసి తమ బాధలను చెప్పుకుంటున్నారు. సైబర్ ముఠా నిర్దేశించిన లక్ష్యాలను చేరుకోలేని వారికి విద్యుత్ షాక్లు ఇవ్వడం, చీకటి గదుల్లో బంధించడం, బలవంతంగా గుంజీలు తీయించడం , కాంపౌండ్ గోడల మధ్య పరిగెత్తించడం వంటి హింసాత్మక చర్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు.
భారత రాయబార కార్యాలయం ద్వారా రక్షణ ప్రయత్నాలు : ఆకలిని తట్టుకోలేక, ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన ఒక యువకుడు తన స్నేహితుడికి పరిస్థితిని వివరించి ఆన్లైన్ ద్వారా కొంత డబ్బును బదిలీ చేయించుకున్నాడు. ఆ డబ్బుతో క్యాంటీన్లో భోజనం కొనుక్కుంటున్నాడు. మరొక యువకుడు ఆ సైబర్ ముఠా నుంచి తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నించగా స్థానిక సైన్యం చేతికి చిక్కాడు. సైనికులు అతని వద్ద ఉన్న డబ్బును స్వాధీనం చేసుకుని, తిరిగి ఆ ముఠాకే అప్పగించారు. మరొక యువకుడు ఫోన్ ద్వారా అందించిన వివరాల ఆధారంగా, అతని స్నేహితుడు సోమవారం APNRTకి లిఖితపూర్వక ఫిర్యాదు చేశాడు. ఈ సమాచారాన్ని ఉపయోగించి, రాష్ట్ర అధికారులు విదేశీ వ్యవహారాల శాఖకు లేఖ రాశారు. బాధితుడి స్నేహితుడు ఇక్కడి నుంచే మయన్మార్లోని భారత రాయబార కార్యాలయాన్ని సంప్రదించి పూర్తి వివరాలను అందజేశాడు. ఆ యువకుడి పాస్పోర్ట్ , ఇతర వివరాలను మయన్మార్ ప్రభుత్వానికి సమర్పిస్తామని రాయబార కార్యాలయం వారికి తెలియజేసింది.
ప్రస్తుతం జరుగుతున్న సహాయక చర్యలు
దౌత్యపరమైన చర్యలు: విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రిత్వ శాఖ (MEA) యాంగూన్లోని భారత రాయబార కార్యాలయం (Embassy of India, Yangon)మయన్మార్ ప్రభుత్వ అధికారులతో నిరంతరం సంప్రదింపులు జరుపుతూ, బాధితులను గుర్తించి సురక్షితంగా స్వదేశానికి రప్పించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి.
సైబర్ క్రైమ్ విభాగాల అలర్ట్: ఆంధ్రప్రదేశ్ - తెలంగాణ పోలీస్ యంత్రాంగాలు (ముఖ్యంగా CID విభాగాలు) ఈ నకిలీ ఏజెంట్ల నెట్వర్క్ను ఛేదించడానికి , బాధితుల వివరాలను సేకరించడానికి ప్రత్యేక హెల్ప్లైన్లను ఏర్పాటు చేశాయి.
కఠినమైన పరిస్థితులు: మైవడ్డీ (Myawaddy), కేకే పార్క్ (KK Park) వంటి సరిహద్దు ప్రాంతాల్లో కమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలపై ఆంక్షలు ఉండటం వల్ల సహాయక చర్యలకు కొంత సమయం పడుతోంది.
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