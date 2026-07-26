సైబర్ నేరాలు చేయకపోతే చిత్రహింసలు - కరెంట్ షాక్లు!
యువతే లక్ష్యంగా జాబ్ స్కాం పేరుతో భారీ దందా - భారతీయులనే టార్గెట్ చేస్తున్న కేటుగాళ్లు - మయన్మార్లో చిక్కుకుపోయిన వంద మంది తెలుగువారు - ఐటీ ఉద్యోగం పేరుతో సైబర్ నేరాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 26, 2026 at 7:55 AM IST
Myanmar Cyber Scam : చేతినిండా సంపాదన, ఊహించని విధంగా సొమ్ము, కుటుంబానికి ఆర్థికంగా అండగా ఉండొచ్చని ఈ తరహా మాయమాటలతో పలువురు యువకులను విదేశాలకు పంపుతున్నారు కేటుగాళ్లు. ఉద్యోగ అవకాశాలకు ఆశపడి అక్కడికి వెళ్లిన యువతను మాదక ద్రవ్యాల స్మగ్లింగ్, సైబర్ నేరాల్లో ఉపయోగించుకుంటున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాలు సహా వందలాది మంది భారతీయులు ఇప్పటికీ శిబిరాల్లోనే చిక్కుకుపోయారు. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన ప్రకటనల ఆధారంగా సింగపూర్లో ఐటీ ఉద్యోగాలు నెలకు రూ.1.25 లక్షల వేతనం అంటే ఆశపడి వెళ్లి చివరకు సైబర్ ముఠా వలలో చిక్కుకున్నారు తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన దాదాపు వందమంది యువత.
ఇందులో కృష్ణా జిల్లా అవనిగడ్డకు చెందిన పూర్ణ వెంకటకృష్ణ, శ్రీకాకుళం జిల్లా పలాసకు చెందిన శ్రీరామ్, గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరి- తాడేపల్లి నగరపాలక సంస్థ పరిధిలోని రాధారంగానగర్కు చెందిన సాయిబాబా ఉన్నారు. పాస్పోర్టులు, ఇతర పత్రాలను స్వాధీనం చేసుకున్న సైబర్ ముఠా వారిని నిర్బంధించింది. చెప్పినట్టు వినాలని బలవంతపెట్టింది. బాధితులు ఫోన్లో ఇచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా ఇక్కడి స్నేహితులు, బంధువులు విదేశాంగ శాఖకు జులై 17న ఆన్లైన్లో ఫిర్యాదు చేశారు. జులై 22న ఏపీఎన్ఆర్టీ విభాగానికి ఆన్లైన్లో ఫిర్యాదు చేయడంతో ప్రతినిధులు స్పందించి బాధితులను తీసుకొస్తామని భరోసా ఇచ్చారు.
బాధితుడితో మాట్లాడిన ఏపీఎన్ఆర్టీ ప్రతినిధులు : శనివారం ఉదయం 11.30 సమయంలో మయన్మార్ నుంచి బాధితులు శ్రీరామ్, పూర్ణవెంకటకృష్ణ సాయిబాబా స్నేహితుడు సాయిరామ్కు ఫోన్ చేశారు. ఏపీఎన్ఆర్టీ ప్రతినిధులతో కాన్ఫరెన్స్ కాల్ కలపడంతో సైబర్ ముఠా ఎలా హింసిస్తున్నదీ వివరించారు. వీరిని సురక్షితంగా తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేస్తామని ఏపీఎన్ఆర్టీ ప్రతినిధులు భరోసా ఇచ్చారు. శనివారం రాత్రి సాయిబాబా సోదరి, తండ్రి, పూర్ణవెంకటకృష్ణ సోదరుడు తాడేపల్లి పోలీస్స్టేషన్లో సీఐ వీరేంద్రకు వివరాలు అందజేశారు.
అసలేం జరిగిందంటే : పూర్ణ వెంకటకృష్ణ, సాయిబాబా తదితరులు సోషల్ మీడియాలో ఉద్యోగ ప్రకటన చూసి దరఖాస్తు చేశారు. సింగపూర్లో ఉద్యోగం వచ్చిందంటూ ఇద్దరూ ఏప్రిల్ 2న విజయవాడ నుంచి బయల్దేరి వెళ్లారు. నియామక ప్రతినిధులు వారిని సింగపూర్ కాకుండా కంబోడియాకు తీసుకెళ్లారు. రెండు నెలల తరువాత సైబర్ నేరాలు చేయిస్తున్నట్టు వెంకటకృష్ణ, సాయిబాబా గుర్తించి స్నేహితుడైన సాయిరామ్కు సమాచారమిచ్చారు. తమను కంబోడియా నుంచి మయన్మార్కు తరలించినట్టు పేర్కొన్నారు. కొండల మధ్య గదుల్లో పెట్టి బలవంతంగా సైబర్నేరాలు చేయిస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
చెప్పినట్టు వినకపోతే చీకటి గదుల్లో నిర్బంధించడం, తిండి పెట్టకుండా వేధించడం, కరెంట్ షాక్ ఇవ్వడం చేస్తున్నట్టు బాధితులు తెలిపారు. బాధితుల్లో ఉన్న కొందరు యువతులు లైంగిక దాడులకు గురవుతున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. కొంతమంది రెండు గ్రూపులుగా విడిపోయి తప్పించుకోగా వీరిలో 18 మందిని పట్టుకున్న సైబర్ ముఠా చిత్రహింసలు పెట్టింది. ఇందులో వెంకటకృష్ణ కూడా ఉన్నారు. ఇక్కడి నుంచి బయటపడాలంటే ఒక్కొక్కరు రూ.15 లక్షలు చెల్లించాలని ముఠా డిమాండ్ చేస్తున్నట్టు బాధితులు పేర్కొన్నారు.
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