ETV Bharat / state

ముగ్గురు స్నేహితులను కాపాడి - తాను ప్రాణాలు కోల్పోయి : అమెరికాలో రంగారెడ్డి జిల్లా యువకుడి మృతి

అమెరికాలో ముగ్గురు స్నేహితులను కాపాడిన తెలుగు యువకుడు - అనంతరం తాను ప్రాణాలు కోల్పోయిన కోడూరు అనురూప్ రెడ్డి - వారం రోజుల్లో స్వదేశానికి రానున్న పార్థివదేహం

Anuroop Reddy
Anuroop Reddy (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 31, 2026 at 1:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Telugu youth Saves Three Friends in America : అమెరికాలోని లూసియానాలో విషాద ఘటన చోటు చేసుకుంది. అమెరికా లూసియానాలోని టోరోడో పార్క్​లో ఉన్న సెబాన్ రివర్​లో సరదాగా స్నేహితులతో ఈత కొట్టేందుకు కోడూరు అనురూప్ రెడ్డి వెళ్లారు. ఈత కొట్టే సమయంలో అతనితో పాటు మరో ముగ్గురు స్నేహితులు ఉన్నారు. హఠాత్తుగా ముగ్గురు స్నేహితుల్లో ఒక్కొక్కరు లోతు ప్రదేశంలోకి వెళుతూ రక్షించండి అంటూ హాహాకారాలు చేశారు. గమనించిన అనురూప్ రెడ్డి ఆ ముగ్గురిని ఒక్కొక్కరిని పైకి లాగుతూ ఒడ్డుకు చేర్చారు.

వారం రోజుల్లో పార్థివదేహం స్వదేశానికి : అనంతరం అనురూప్ రెడ్డి పైకి వచ్చే క్రమంలో అనూహ్యంగా చెరువులో ఉన్న ఫిషింగ్ వైరు కాలికి చుట్టుకుంది. పైకి రావడం ఇబ్బందికరంగా మారింది. అదే సమయంలో నీటి ప్రవాహం పెరగడంతో అనురూప్​ రెడ్డి అందులోనే మృత్యువాతపడ్డాడు. ఒడ్డున ఉన్న స్నేహితులు, అక్కడున్న ఇతర ఈతగాళ్లు రక్షించే ప్రయత్నం చేసినప్పటికీ అప్పటికే జరగాల్సిన నష్టం జరిగింది. అనురూప్ రెడ్డిని స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందించినప్పటికీ ఎలాంటి ప్రయోజనం లేకపోయింది. అప్పటికే అనుదీప్​ మృతి చెందినట్లు వైద్యులు వెల్లడించారు. ఇంకా పోస్టుమార్టం ప్రక్రియ పూర్తికాలేదు. టీం ఎయిడ్ అనే స్వచ్ఛంద సంస్థ, ఇండియన్ ఎంబసీ, లూసియానా కాన్సులేట్​లు సంయుక్త సహకారాలు అందించి, మరో వారం రోజుల్లో అతని పార్థివదేహాన్ని కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించనున్నారు.

అనురూప్ రెడ్డి నేపథ్యమిదే : రంగారెడ్డి జిల్లా అబ్దుల్లాపూర్​మెట్​ మండలం కవాడిపల్లి గ్రామానికి చెందిన రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారి కోడూరు రాజేందర్ రెడ్డి - దుర్గా భవాని దంపతులకు అనురూప్​ రెడ్డి రెండో సంతానం. మొదటి కుమారుడు అశ్రీత్ రెడ్డి 2023లో అమెరికా వెళ్లగా, అనురూప్​ రెడ్డి సైతం 2024లో అమెరికాకు వెళ్లారు. యూనివర్సిటీ ఆఫ్ నార్త్ టెక్సాస్ కళాశాలలో కంప్యూటర్ సైన్స్ మాస్టర్స్ గ్రాడ్యుయేషన్​ను గత నెల మేలో పూర్తి చేసిన అనురూప్ రెడ్డి, స్నేహితులతో కలిసి సరదాగా టోలేడో పార్కులో సేద తీరేందుకు వెళ్లారు.

జూన్ నుంచి ఉద్యోగ అన్వేషణ చేయాల్సిన క్రమంలో సరదాగా గడిపే ఉద్దేశంగా క్యాంపింగ్​ వెళ్లిన వారు ఇలా విగత జీవిగా మారడంతో కుటుంబంలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి. అనురూప్​ రెడ్డిని ఇలా చూస్తామనుకోలేదని అతడి సోదరుడు కన్నీరు పెట్టుకున్నారు. అనురూప్​ రెడ్డికి ఫొటోగ్రఫీ అంటే ఎంతో ఇష్టం. సామాజిక సేవా కార్యక్రమాల్లోనూ చురుగ్గా పాల్గొనేవాడు. స్నేహితుల కోసం తన ప్రాణాలను పణంగా పెట్టడం ప్రతి ఒక్కరిని కలచివేస్తుంది.

కుమారుడి జ్ఞాపకాలు గుర్తు చేసుకుంటూ తీవ్ర విషాదంలో తల్లిదండ్రులు దుర్గ భవాని, రాజేందర్ రెడ్డి
కుమారుడి జ్ఞాపకాలు గుర్తు చేసుకుంటూ తీవ్ర విషాదంలో తల్లిదండ్రులు దుర్గ భవాని, రాజేందర్ రెడ్డి (ETV Bharat)

తీవ్ర విషాదంలో అనురూప్ రెడ్డి తల్లిదండ్రులు : నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడ పట్టణానికి చెందిన వీరి కుటుంబం హైదరాబాదులో స్థిరాస్తి వ్యాపారం చేసేందుకు రెండు దశాబ్దాల క్రితం వచ్చారు. కుటుంబం మొత్తం హైదరాబాద్​లోనే స్థిరపడ్డారు. అబ్దుల్లాపూర్​మెట్ మండలం కవాడిపల్లి గ్రామంలో వారి తల్లిదండ్రులు నివాసం ఉంటున్నారు. కుమారుడి మరణ వార్త తెలియడంతో కవాడిపల్లిలోని అనురూప్ రెడ్డి ఇంటి వద్ద విషాదఛాయలు అలముకున్నాయి. కుమారుడి జ్ఞాపకాలు గుర్తు చేసుకుంటూ మృతుని తల్లిదండ్రులు దుర్గా భవాని, రాజేందర్ రెడ్డి తీవ్ర విషాదంలో మునిగిపోయారు.

TAGGED:

అమెరికాలో అనురూప్ రెడ్డి మృతి
ANUROOP REDDY DIES IN AMERICA
TELUGU YOUTH SAVE 3 FRIENDS IN US
ANUROOP REDDY LOST HIS LIFE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.