అమెరికాలో గుండెపోటుతో తెలుగు టెకీ హఠాన్మరణం
యూఎస్లో గుండెపోటుతో ప్రాణాలు విడిచిన తెలుగు టెకీ రవిశంకర్ - రవిశంకర్ హఠాన్మరణంతో కన్నీరుమున్నీరవుతున్న కుటుంబ సభ్యులు - ఈ నెల 15న అక్కడే రవి అంత్యక్రియలు నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 13, 2026 at 10:29 PM IST
Telugu Techie Died in USA : హార్ట్ ఎటాక్ అనే పదం ప్రతి ఒక్కరిలో వణుకు పుట్టిస్తోంది. ఇటీవల కాలంలో గుండెపోటు వయసుతో సంబంధం లేకుండా వస్తోంది. ఒకప్పుడు యాభై సంవత్సరాలు పైబడిన వారిలో కనిపించే ఈ గుండెపోటు, ఇప్పుడు చిన్నారులను సైతం బలి తీసుకుంటోంది. దీంతో నేటి ఉరుకుల పరుగుల లోకంలో, మారుతున్న ఆహారపు అలవాట్లకు చిన్న గుండెను పదిలం చేసుకోలేక మనుషులు మధ్యలోనే ప్రాణాలను వదిలేస్తున్నారు. అప్పటి వరకు ఆనందంగా ఉంటూ అంతలోనే ప్రాణాలు విడుస్తున్నారు. దీంతో ఆయా కుటుంబాలకు తీరని వేదన మిగులుతోంది.
తాజాగా అమెరికాలో గుండెపోటుతో తెలుగు టెకీ మరణించాడు. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి. అనకాపల్లికి చెందిన ముత్తా నూకరాజు, వరలక్ష్మి దంపతుల కుమారుడు రవిశంకర్(38). రవిశంకర్ ఉద్యోగ రీత్యా భార్య, ఇద్దరు పిల్లలతో కలిసి జార్జియాలో నివాసం ఉంటున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే రవిశంకర్ జులై 10న ఉన్నట్టుండి కార్డియాక్ అరెస్ట్కు గురయ్యాడు. తీవ్రమైన ఛాతి నొప్పి రావడంతో కుటుంబ సభ్యులు అతడిని హుటాహుటిన ఆసుపత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ ఇవాళ ప్రాణాలు విడిచాడు.
రవిశంకర్ హఠాన్మరణం అతని కుటుంబంలో తీవ్రవిషాదాన్ని నింపింది. తమ బిడ్డ కడసారి చూపులకు నోచుకోలేకపోయామని మృతుడి బంధువులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. మృతుడి కుటుంబానికి సహాయం చేసేందుకు అమెరికాలో నివసిస్తున్న బంధువులు, కొందరు స్నేహితులు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఈ నెల 15న అక్కడే రవిశంకర్ అంత్యక్రియలు నిర్వహించేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు తెలిసింది.
వైద్యుల సూచనలు ఇవే : వయసుతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికీ గుండెపోటు వస్తోందని వైద్య నిపుణలు పేర్కొంటున్నారు. మారుతున్న ఆహారపు అలవాట్లు, జీవన శైలి, కంటి నిండా నిద్ర లేకపోవడం వంటివే హార్ట్ ఎటాక్కు కారణమని చెబుతున్నారు. మంచి ఆహారం, రోజుకు 8 గంటల నిద్ర, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం వంటివి చేస్తే హార్ట్ ఎటాక్, ఇంకా మిగిలిన రోగాలు కూడా శరీరం దరిచేరవని సూచిస్తున్నారు. అలాగే ఛాతిమీద బరువుగా, పట్టేసినట్లు ఉండటం, చెమటలు పట్టడం, ఇతర లక్షణాలుంటే వెంటనే సమీపంలోని వైద్యులను సంప్రదించాలని వివరిస్తున్నారు. అదేవిధంగా సీపీఆర్పై అవగాహన ఉండాలని వైద్యనిపుణలు సూచిస్తున్నారు.
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