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బ్యాంకాక్‌లో చిక్కుకున్న తెలుగు విద్యార్థులు - సురక్షితంగా తీసుకువస్తామని మంత్రి లోకేశ్ హామీ

బ్యాంకాక్​లో చిక్కుకున్న తెలుగు విద్యార్థులను క్షేమంగా స్వస్థలాలకు తీసుకొచ్చేందుకు మంత్రి లోకేశ్ కృషి - థాయ్​లాండ్​లో ఇబ్బంది పడుతున్న విద్యార్థులతో మాట్లాడిన ఏపీ భవన్​ అధికారులు

Telugu Students Stranded Thailand
Telugu Students Stranded Thailand (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 12:39 PM IST

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Updated : August 11, 2026 at 12:52 PM IST

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Telugu Students Stranded Thailand : ఉద్యోగాల పేరిట మోసపోయి బ్యాంకాక్​లో చిక్కుకున్న తెలుగు విద్యార్థులను క్షేమంగా స్వస్థలాలకు తీసుకొచ్చేందుకు మంత్రి లోకేశ్ కృషి చేస్తున్నారు. మంత్రి లోకేశ్ ఆదేశాలతో ఏపీ భవన్ అధికారులు విద్యార్థులతో సమన్వయం చేసుకుంటున్నారు. థాయ్​లాండ్​లో ఇబ్బంది పడుతున్న విద్యార్థులతో ఏపీ భవన్ అధికారులు మాట్లాడారు. ఈ సమాచారాన్ని థాయ్​లాండ్​లోని భారత రాయబారికి పంపారు.

విద్యార్థులను వెనక్కి పంపేలా : స్థానిక కరెన్సీ లేక ఇబ్బంది పడుతున్నారని భారత రాయబారికి ఏపీ భవన్ కమిషనర్ తెలిపారు. తక్ ఇమ్మిగ్రేషన్ అధికారులకు తగిన సూచనలు ఇవ్వాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. అవసరమైన అన్ని డాక్యుమెంట్స్ ఏపీ ప్రభుత్వం అందిస్తుందన్నారు. విద్యార్థులు సురక్షితంగా స్వదేశానికి చేరేలా సహకారం అందించాలని తగిన భద్రత కల్పించాలని కోరారు. వీలైనంత త్వరగా విద్యార్థులను వెనక్కి పంపేలా చర్యలు చేపట్టాలని ఏపీ భవన్ కమిషనర్ కోరారు.

మంచి భవిష్యత్తు కోసం : ఆంధ్రప్రదేశ్‌కు చెందిన పలువురు యువకులు మంచి భవిష్యత్తు కోసం ఉద్యోగాల వేటలో పడ్డారు. ఇదే అదనుగా భావించిన కొందరు కేటుగాళ్లు వారికి వల వేశారు. థాయ్‌లాండ్‌లో మంచి ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని నమ్మబలికారు. వారి మాటలు నిజమేనని నమ్మిన యువకులు బ్యాంకాక్ వెళ్లారు. తీరా అక్కడికి వెళ్లాక అసలు వాస్తవం తెలుసుకున్నారు. ఏజెంట్లు చెప్పిందంతా అబద్ధమని, తాము మోసపోయామని గ్రహించారు.

యువకుల పరిస్థితి దారుణంగా : బ్యాంకాక్‌లో చిక్కుకుపోయిన యువకుల పరిస్థితి దారుణంగా మారింది. అక్కడి ఏజెంట్లు వారిని తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. బ్యాంకాక్ నుంచి వారిని అక్రమంగా మయన్మార్ దేశానికి తరలించేందుకు కుట్ర పన్నారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న యువకులు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు. ఏ క్షణాన తమకు ఎలాంటి ముప్పు వాటిల్లుతుందోనని ప్రాణ భయంతో గడుపుతున్నారు.

ఉద్యోగం పేరుతో మోసం : ఆపదలో ఉన్న యువకులు తమను తాము రక్షించుకునేందుకు సోషల్ మీడియాను ఆశ్రయించారు. బ్యాంకాక్‌లో తాము పడుతున్న కష్టాలను, నరకాన్ని వివరిస్తూ ఓ వీడియోను రూపొందించారు. ఉద్యోగం పేరుతో తమను మోసం చేశారని అందులో ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. ఎలాగైనా తమను రక్షించి, స్వదేశానికి సురక్షితంగా తీసుకెళ్లాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కన్నీటిపర్యంతమవుతూ విజ్ఞప్తి చేశారు.

యువకులకు లోకేశ్ అభయం : బాధితుల వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. ఈ వీడియో రాష్ట్ర మంత్రి నారా లోకేశ్ దృష్టికి వచ్చింది. ఆయన వెంటనే బాధితుల ఆర్తనాదాలపై 'ఎక్స్' వేదికగా స్పందించారు. బ్యాంకాక్‌లో చిక్కుకున్న యువకులకు అభయం ఇచ్చారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వారికి అండగా ఉందన్న భరోసాను కల్పించారు.

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Last Updated : August 11, 2026 at 12:52 PM IST

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