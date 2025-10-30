ETV Bharat / state

పల్సర్, కేటీఎం బైక్​లే అతడి లక్ష్యం - క్షణాల్లో మాయం చేసి ఏజెన్సీలో అమ్మి - గంజాయి తెచ్చేస్తాడు!

విజయవాడలో పదుల సంఖ్యలో ద్విచక్ర వాహనాలను చోరీ - అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా డొంకరాయి వద్ద పోలీసుల చేతికి చిక్కినట్లే చిక్కి పరారైన దొంగ

Bike Theft Cases in Vijayawada
Bike Theft Cases in Vijayawada (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 10:35 AM IST

Bike Theft Cases in Vijayawada: దొంగతనాలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నాయి. ఏ మాత్రం అజాగ్రత్తగా ఉన్నా కేటుగాళ్లు తమ చేతివాటానికి పని చెబుతున్నారు. ఇందుకోసం వారు కొత్త ఐడియాలతో తమ పని చేసుకుపోతున్నారు. అలాంటిదే ఇది కూడా. అతని కన్ను పడిదంటే చాలు ద్విచక్ర వాహనం మాయమవుతుంది. కొట్టేయడం, అమ్మేయడం అతనికి వెన్నతో పెట్టిన విద్య. అర్ధరాత్రి రోడ్లపై తిరుగుతాడు. అనేక వాహనాలను ఎంపిక చేసుకుంటాడు. క్షణాల్లో తాళం పగలగొట్టి, బండిని తీసుకుని ఉడాయిస్తాడు. చోరీ చేసినట్లు గుర్తించేలోగా, దానిని జిల్లాలను దాటించేస్తాడు. ఏజెన్సీ ప్రాంతాలకు తీసుకు వెళతాడు. అక్కడ ఈ వాహనాన్ని ఇచ్చేసి గంజాయి తీసుకుంటాడు.

ఈ విధంగా విజయవాడలో పదుల సంఖ్యలో ద్విచక్ర వాహనాలను చోరీ చేసిన దొంగ అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా డొంకరాయి వద్ద పోలీసుల చేతికి చిక్కినట్లే చిక్కి పరారయ్యాడు. తెలంగాణకు చెందిన అతడు రెండు రాష్ట్రాల పోలీసులకు మోస్ట్ వాంటెడ్ క్రిమినల్ అయ్యాడు. పోలీసులు ఎంత నిఘా పెట్టినా చోరీలకు మాత్రం అడ్డుకట్ట పడటం లేదు.

తెలంగాణ నుంచి వచ్చి: తెలంగాణాలోని ఖమ్మంకు చెందిన ఈ దొంగకు ఖరీదైన ద్విచక్ర వాహనాలే అంటే ఇష్టం. డిమాండ్‌ ఉండడంతో వాటినే చోరీ చేస్తాడు. ఇంటి ముందు తాళం వేసి ఉంచిన బైకులే అతడి లక్ష్యం. వాటిలోనూ పల్సర్, కేటీఎం వంటి వాటిని అయితే ముందే ఈజీగా మాయం చేస్తాడు. ముందుగా రెక్కీ చేస్తాడు. అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత వచ్చి క్షణాల్లో మాయం చేస్తాడు. ఈ విధంగానే విజయవాడలో ఒకే ప్రాంతంలో ఈ నెల 23వ తేదీ రాత్రి మూడింటిని దొంగిలించాడు. అంతేకాదు నగరంలోని దాదాపు అన్ని పోలీస్‌ స్టేషన్లల పరిధిలో 11 వాహనాలను చోరీ చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.

తనిఖీల్లో చిక్కినా: విజయవాడలో దొంగతనం చేసిన ఖరీదైన వాహనంతో ఏజెన్సీ ప్రాంతానికి బయలుదేరిన దొంగను అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా డొంకరాయి వద్ద పోలీసులు నిలువరించారు. సాధారణ తనిఖీల్లో భాగంగా వాహనాన్ని ఆపి రికార్డులు చూపించమని అడిగారు. రికార్డులు చూపిస్తానంటూ నమ్మించి పారిపోయాడు. వాహనం రిజిస్ట్రేషన్‌ నంబరును బట్టి విజయవాడకు చెందినదిగా పోలీసులు గుర్తించారు. స్థానిక పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో అది చోరీకి గురైనట్లు తెలిసింది. దొంగ ఫొటోను సేకరించి, అతడి కోసం గాలిస్తున్నారు. అతడు పట్టుపడితే దొంగతనానికి గురైన వాహనాలు దొరుకుతాయని పోలీసులు అంటున్నారు.

ఏజెన్సీ ప్రాంతాలకు తరలించి: ఆయా వాహనాలను చోరీ చేసి, వాటిపై ఏజెన్సీ ప్రాంతాలకు వెళ్లిపోతాడు. బండ్లు ఇచ్చి గంజాయి తీసుకుంటాడు. ఖరీదైన వాహనాలు అయితే రూ.20వేల నుంచి రూ.50వేల వరకు ఇస్తుండడంతో వాటిని ఇచ్చి 10 కిలోల నుంచి 50 కిలోల వరకు సరకు తీసుకు వస్తాడు. అప్పటికప్పుడు అందుబాటులో ఉన్న మార్గాల ద్వారా నగరానికి రహస్యంగా వెళ్లి, సరకును తీసుకొస్తాడు. కిలో రూ.5,000 చొప్పున అమ్మేస్తాడు.

పార్కింగ్​ ప్రదేశాల్లో రెడీగా ఉంటారు! ఆపై బైక్​ ఎత్తుకెళ్తారు

బైక్​కు తాళం వేశారా లేదా చెక్​ చేసుకోండి - లేదంటే బండి మాయమే!

