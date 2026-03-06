ETV Bharat / state

సివిల్స్​ ఫలితాల్లో తెలుగు విద్యార్థుల సత్తా - మెరుగైన ర్యాంకులు సాధించింది వీళ్లే

యూపీఎస్‌సీ సివిల్స్ పరీక్షల ఫలితాలు విడుదల - సివిల్స్‌ ఫలితాల్లో అనూజ్‌ అగ్నిహోత్రికి మొదటి ర్యాంకు - తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన పలువురు విద్యార్థులకు ర్యాంకులు

UPSC Civils 2025 Results out
UPSC Civils 2025 Results out (Getty Images)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 6, 2026 at 3:34 PM IST

Updated : March 6, 2026 at 3:49 PM IST

UPSC Civils 2025 Results out : ఆలిండియా సర్వీసుల్లో నియామకాల కోసం యూనియన్​ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నిర్వహించిన సివిల్స్​-2025 తుది ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. ఈ మేరకు యూపీఎస్సీ ఫలితాలను ఇవాళ మధ్యాహ్నం విడుదల చేసింది. ఇందులో అనూజ్‌ అగ్నిహోత్రికి మొదటి ర్యాంకు లభించింది. తాజా ఫలితాల్లో తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన విద్యార్థులు ప్రతిభ చూపారు.

సివిల్స్​ ఫలితాల్లో తెలుగు విద్యార్థులు :

  • గూడెల్లి సృజనకు 55వ ర్యాంకు
  • డీఎస్‌కే ప్రచేత్‌కు 193వ ర్యాంకు
  • ఎస్‌.వర్షిత్‌రెడ్డికి 259వ ర్యాంకు
  • ఎం.పవన్‌కుమార్‌రెడ్డికి 297వ ర్యాంకు
  • వెలిమినేటి విక్రమసింహారెడ్డికి 541వ ర్యాంకు
  • గుమ్మల శ్వేతకు 573వ ర్యాంకు
  • పల్లి ప్రమోద్ విష్ణుకు 640వ ర్యాంకు
  • వెలిమినేటి విజయసింహారెడ్డికి 682వ ర్యాంకు
  • పోతుపురెడ్డి భార్గవ్‌కు 738వ ర్యాంకు
  • పుడారి రాహుల్‌కు 748వ ర్యాంకు
  • కుమ్మరి శ్రవణ్‌కుమార్‌కు 768వ ర్యాంకు
  • కత్తిమాని అనిరుద్ధ్‌కు 786వ ర్యాంకు
  • సివిల్స్‌ ఫలితాల్లో కోరపోతుల శ్రీకర్‌రాజుకు 806వ ర్యాంకు
  • ఇస్లావత్‌ శ్రీరామ్‌ హర్షకు 823వ ర్యాంకు
  • కట్టా ప్రత్యూషకు 908వ ర్యాంకు
  • గోగుల రాజశేఖర్‌కు 920వ ర్యాంకు
  • గుగులోతు జితేందర్ నాయక్‌కు 939వ ర్యాంకు
