సివిల్స్ ఫలితాల్లో తెలుగు విద్యార్థుల సత్తా - మెరుగైన ర్యాంకులు సాధించింది వీళ్లే
యూపీఎస్సీ సివిల్స్ పరీక్షల ఫలితాలు విడుదల - సివిల్స్ ఫలితాల్లో అనూజ్ అగ్నిహోత్రికి మొదటి ర్యాంకు - తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన పలువురు విద్యార్థులకు ర్యాంకులు
UPSC Civils 2025 Results out (Getty Images)
Published : March 6, 2026 at 3:34 PM IST|
Updated : March 6, 2026 at 3:49 PM IST
UPSC Civils 2025 Results out : ఆలిండియా సర్వీసుల్లో నియామకాల కోసం యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నిర్వహించిన సివిల్స్-2025 తుది ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. ఈ మేరకు యూపీఎస్సీ ఫలితాలను ఇవాళ మధ్యాహ్నం విడుదల చేసింది. ఇందులో అనూజ్ అగ్నిహోత్రికి మొదటి ర్యాంకు లభించింది. తాజా ఫలితాల్లో తెలుగు రాష్ట్రాలకు చెందిన విద్యార్థులు ప్రతిభ చూపారు.
సివిల్స్ ఫలితాల్లో తెలుగు విద్యార్థులు :
- గూడెల్లి సృజనకు 55వ ర్యాంకు
- డీఎస్కే ప్రచేత్కు 193వ ర్యాంకు
- ఎస్.వర్షిత్రెడ్డికి 259వ ర్యాంకు
- ఎం.పవన్కుమార్రెడ్డికి 297వ ర్యాంకు
- వెలిమినేటి విక్రమసింహారెడ్డికి 541వ ర్యాంకు
- గుమ్మల శ్వేతకు 573వ ర్యాంకు
- పల్లి ప్రమోద్ విష్ణుకు 640వ ర్యాంకు
- వెలిమినేటి విజయసింహారెడ్డికి 682వ ర్యాంకు
- పోతుపురెడ్డి భార్గవ్కు 738వ ర్యాంకు
- పుడారి రాహుల్కు 748వ ర్యాంకు
- కుమ్మరి శ్రవణ్కుమార్కు 768వ ర్యాంకు
- కత్తిమాని అనిరుద్ధ్కు 786వ ర్యాంకు
- సివిల్స్ ఫలితాల్లో కోరపోతుల శ్రీకర్రాజుకు 806వ ర్యాంకు
- ఇస్లావత్ శ్రీరామ్ హర్షకు 823వ ర్యాంకు
- కట్టా ప్రత్యూషకు 908వ ర్యాంకు
- గోగుల రాజశేఖర్కు 920వ ర్యాంకు
- గుగులోతు జితేందర్ నాయక్కు 939వ ర్యాంకు
