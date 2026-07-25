గ్రహశకలంపై తెలుగు శాస్త్రవేత్త పేరు - ప్రపంచ వేదికపై ఏపీకి అరుదైన గౌరవం
అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అరుదైన గౌరవాన్ని సొంతం చేసుకున్న డా. శ్రీరామ్ శరణ్ - ఆయన సేవలను గుర్తిస్తూ గ్రహశకలానికి "(20734) శ్రీరామ్ శరణ్" అని నామకరణం చేసిన అంతర్జాతీయ ఖగోళ సమాఖ్య
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 25, 2026 at 8:22 AM IST
AP ISRO Scientist Got International Achievement : ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన ఇస్రో శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ శ్రీరామ్ శరణ్ భీరవరసు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అరుదైన గౌరవాన్ని సొంతం చేసుకున్నారు. ప్రపంచ ఖగోళ శాస్త్ర రంగంలో అత్యంత ప్రతిష్ఠాత్మక సంస్థ అయిన అంతర్జాతీయ ఖగోళ సమాఖ్య (ఇంటర్నేషనల్ ఆస్ట్రనామికల్ యూనియన్ - ఐఏయూ) ఆయన సేవలను గుర్తిస్తూ ప్రధాన గ్రహశకలాల మండలిలో పరిభ్రమిస్తున్న ఒక గ్రహశకలానికి అధికారికంగా "(20734) శ్రీరామ్ శరణ్" అని నామకరణం చేసింది. ఈ నిర్ణయాన్ని వర్కింగ్ గ్రూప్ ఫర్ స్మాల్ బాడీస్ నామెన్క్లేచర్ ప్రకటించింది. శాస్త్రవేత్తల జీవితకాల కృషికి గుర్తింపుగా మాత్రమే ఇలాంటి శాశ్వత గౌరవం లభించడం విశేషం. దీంతో ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన మరో శాస్త్రవేత్త అంతర్జాతీయ ఖగోళ చరిత్రలో తన పేరును చిరస్థాయిగా నిలిపారు.
రాడార్ పరిశోధనల్లో విశేష కృషి : ప్రస్తుతం డా. శ్రీరామ్ శరణ్ భారత అంతరిక్ష పరిశోధనా సంస్థ (ఇస్రో)లోని స్పేస్ అప్లికేషన్స్ సెంటర్లో ప్లానెటరీ రాడార్ శాస్త్రవేత్తగా సేవలందిస్తున్నారు. సౌర కుటుంబంలోని గ్రహాలు, ఉపగ్రహాలపై రాడార్ సాంకేతికతతో ఆయన చేసిన పరిశోధనలు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రశంసలు పొందాయి. సుమారు 24 కిలోమీటర్ల వ్యాసం కలిగిన "(20734) శ్రీరామ్ శరణ్" గ్రహశకలం అంగారకుడు (మార్స్), బృహస్పతి (జూపిటర్) గ్రహాల మధ్యనున్న ప్రధాన గ్రహశకలాల మండలిలో శాశ్వతంగా పరిభ్రమిస్తోంది. ఈ పేరు ఇకపై అంతర్జాతీయ ఖగోళ రికార్డుల్లో శాశ్వతంగా నమోదై ఉండనుంది.
చంద్రయాన్ నుంచి వీనస్ మిషన్ వరకు కీలక పాత్ర : చంద్రయాన్–2 మిషన్లోని డ్యూయల్ ఫ్రీక్వెన్సీ సింథటిక్ అపర్చర్ రాడార్ (డీఎఫ్ఎస్ఏఆర్) ద్వారా చంద్రుడి ఉపరితలంపై నిర్వహించిన పరిశోధనల్లో డా. శ్రీరామ్ కీలక పాత్ర పోషించారు. అంతేకాకుండా శుక్ర గ్రహంపై నిర్వహించిన అత్యాధునిక రాడార్ పరిశోధనలు ఇటీవల ప్రపంచ ప్రఖ్యాత 'నేచర్ ఆస్ట్రానమీ' జర్నల్లో ప్రచురితమయ్యాయి. బుధగ్రహ ఉత్తర ధృవ ప్రాంతంలోని శాశ్వత చీకటి క్రేటర్లలో ఉన్న నీటి మంచు నిల్వలను గుర్తించి విశ్లేషించిన అంతర్జాతీయ పరిశోధనలో కూడా ఆయన సహ రచయితగా విశేష సేవలందించారు. ప్రస్తుతం ఇస్రో ప్రతిష్ఠాత్మక వీనస్ ఆర్బిటర్ మిషన్లో కీలక రాడార్ పేలోడ్లకు సైన్స్ లీడ్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో జన్మించి ప్రపంచ అంతరిక్ష పరిశోధనలో తనదైన ముద్ర వేసిన డా. శ్రీరామ్ శరణ్కు లభించిన ఈ అరుదైన గౌరవం దేశానికే గర్వకారణంగా నిలిచింది.