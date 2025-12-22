ETV Bharat / state

పల్నాడు జిల్లాలో దారుణం - అన్నదమ్ముల దారుణహత్య

మృతులిద్దరూ తెలుగుదేశం పార్టీ సానుభూతిపరులు - వ్యక్తిగత, కుటుంబపరమైన కారణాలతో హత్యలు జరిగాయని అనుమానం - నిందితులు ఎంతటి వారైనా వదిలిపెట్టవద్దని, కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులకు మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్​ ఆదేశం

Brothers Murdered in Palnadu District
The deceased hanumanthu and sriramamurthy (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 22, 2025 at 1:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Brothers Murdered in Palnadu District : పల్నాడు జిల్లాలో దారుణం చోటు చేసుకుంది. దీంతో అంతటా జంట హత్యల కలకలం రేగింది. దుర్గి మండలం అడిగొప్పలలో అన్న కొత్తా శ్రీరాంమూర్తి, తమ్ముడు కొత్తా హనుమంతు అనే ఇద్దరు అన్నదమ్ములను ప్రత్యర్థులు రాత్రి వేటకొడవళ్లతో నరికి అత్యంత కిరాతకంగా చంపారు. యాగంటి నరేష్ అనే వ్యక్తి గ్రామంలో హనుమంతుపై దాడి చేసి హత్య చేసినట్టుగా తెలుస్తుంది. అనంతరం నీలంపాటి అమ్మవారి గుడి దగ్గర వాటర్ ప్లాంట్​​లో ఉన్న శ్రీరామ్మూర్తిపై కూడా కత్తులతో దాడి చేసి హతమార్చినట్టుగా సమాచారం. వ్యక్తిగత, కుటుంబపరమైన కారణాలతోనే ఈ హత్యలు జరిగాయనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. మృతులిద్దరినీ తెలుగుదేశం పార్టీ సానుభూతిపరులుగా గుర్తించారు. స్థానికుల సమాచారంతో ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నారు.

నిందితులు ఎంతటి వారైనా వదిలిపెట్టొద్దు: ఈ జంట హత్యలపై పల్నాడు జిల్లా ఇన్‌ఛార్జ్‌ మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్‌ స్పందించారు. జిల్లా ఎస్పీతో ఆయన మాట్లాడారు. నిందితులు ఎంతటి వారైనా వదిలిపెట్టవద్దని ఆదేశించారు. ఈ తరహా ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా పోలీసులు కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు.

టీడీపీ కార్యకర్తలపై దాడి : ఇదిలా ఉండగా మరోవైపు జిల్లాలోని సత్తెనపల్లి మండలం పాకాలపాడులో టీడీపీ కార్యకర్తలపై వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు దాడికి పాల్పడ్డారు. జగన్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా గ్రామంలో ఫ్లెక్సీలు ఏర్పాటు చేశారు. టీడీపీ కార్యకర్తలే ఫ్లెక్సీలు ధ్వంసం చేశారనే అనుమానంతో వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు కర్రలతో దాడికి దిగారు. ఈ క్రమంలో ఇద్దరికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. దీంతో వారిని ఆస్పత్రికి తరలించారు.

ధ్వసం చేసింది వారే : అసలు ఫ్లెక్సీలు ధ్వంసం చేసింది ఎవరని ఆరా తీయగా ఈ పని వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన మరో వర్గం చేసినట్లుగా తేలింది. దీంతో వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులపై పోలీసులు చర్యలు తీసుకోవాలని టీటీడీ కార్యకర్తలు డిమాండ్ చేశారు. తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలపై దాడికి దిగడం పట్ల సర్వత్రా విమర్శలకు దారి తీసింది.

ఎప్పటి నుంచో హత్యారాజకీయాల ధోరణి : గతంలోనూ పల్నాడు జిల్లా వెల్దుర్తి మండలం బోదలవీడు సమీపంలో గుండ్లపాడుకు చెందిన వెంకటేశ్వర్లు, కోటేశ్వరరావు ద్విచక్రవాహనంపై వెళ్తుండగా స్కార్పియోతో ఢీ కొట్టి హతమార్చారు. ఈ ఘటనలో ఇద్దరూ అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. ఢీకొన్న స్కార్పియో వాహనం తెలుగుదేశం పార్టీ నేత వెంకట్రామయ్యదిగా గుర్తించారు. తెలుగుదేశం పార్టీలోని రెండు వర్గాల మధ్య కొన్నాళ్లుగా ఆధిపత్య పోరు కొనసాగిందని, వెంకట్రామయ్య వర్గం వైఎస్సార్సీపీ నుంచి టీడీపీలో చేరి. అనంతరం ఈ ఘటనకు పాల్పడ్డట్టు గతంలోనే పోలీసులు స్పష్టం చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ జంట హత్యలపై ప్రభుత్వం సీరియస్‌ అయింది. ఈ దుర్గటన జరిగినప్పుడే హత్యా రాజకీయాలు ప్రోత్సహించేవారు ఎంతటివారైనా వదలబోమని తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు స్పష్టం చేసిన విషయం విదితమే.

పల్నాడు జిల్లాలో జరిగిన జంట హత్యల కేసులో పిన్నెల్లి సోదరులపై 302 సెక్షన్‌ కింద కేసు నమోదైెంది. ఈ కేసులో ఏ-1గా జవిశెట్టి శ్రీను, ఏ-2గా తోట వెంకట్రావు, ఏ-3గా తోట గురవయ్య, ఏ-4గా నాగరాజు, ఏ-5గా తోట వెంకటేశ్వర్లు, ఏ-6గా పిన్నెల్లి రామకృష్ణారెడ్డి, ఏ-7గా పిన్నెల్లి వెంకట్రామిరెడ్డి ఉన్నారు.

జంట హత్యల కేసు - పిన్నెల్లి సోదరులకు రిమాండ్‌, జైలుకు తరలింపు

జంట హత్యల కేసులో పిన్నెల్లి సోదరులకు ఎదురుదెబ్బ - ముందస్తు బెయిల్​కు నిరాకరించిన సుప్రీంకోర్టు

TAGGED:

BROTHERS KILLED
DOUBLE MURDER IN PALNADU
2 TDP CADRE KILLED
PALNADU MURDER CASE UPDATES
SHOCKING INCIDENT IN PALNADU

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.