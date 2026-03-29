నేడు టీడీపీ 44వ ఆవిర్భావ వేడుకలు - పార్టీ శ్రేణులకు చంద్రబాబు, లోకేశ్ శుభాకాంక్షలు
నేడు మంగళగిరిలో టీడీపీ 44వ ఆవిర్భావ దినోత్సవం - అధికారం ఉన్నా లేకున్నా ప్రజల మధ్యే, ప్రజలతోనే ఉన్న పార్టీ - రాష్ట్రమంతటా ఘనంగా వేడుకలను నిర్వహిస్తున్న టీడీపీ శ్రేణులు
Published : March 29, 2026 at 9:18 AM IST|
Updated : March 29, 2026 at 11:18 AM IST
TDP 44th Formation Day in Mangalagiri: పడి లేచే కెరటం తెలుగుదేశం పార్టీకి సరిగ్గా సరితూగే పదం. ఒకటి, రెండు కాదు 4 దశాబ్థాల పాటు ఎన్నో ఒడిదొడుకులకు ఎదురొడ్డి నిలిచింది. పార్టీ పని అయిపోయిందన్న సూటిపోటి మాటలు ఆనవాళ్లే లేకుండా చేస్తామన్న హెచ్చరికలు, ఫినిష్ అన్న ప్రత్యర్థి పార్టీల బెదిరింపులను తట్టుకుని సగర్వంగా నిలబడింది. అధికారం ఉన్నా లేకపోయినా జనం మధ్యే ఉంటూ, జనంతోనే నడుస్తూ సంక్షేమ ఫలాలను ప్రజలకు పంచింది. నేడు 44వ వసంతంలోకి అడుగుపెట్టిన టీడీపీ రాష్ట్రమంతటా ఘనంగా వేడుకలను నిర్వహిస్తోంది.
'సమాజమే దేవాలయం - ప్రజలే దేవుళ్లు' అన్న నినాదంతో ఏర్పాటైన తెలుగుదేశం పార్టీ నేడు 44వ వసంతంలోకి అడుగుపెట్టింది. తెలుగు జాతి కీర్తి పతాకల్ని, తెలుగు వాడి ఆత్మగౌరవాన్ని అంతర్జాతీయ వేదికలపై ఎగరేసింది. 'తెలుగుదేశం పిలుస్తోంది రా, కదలిరాట అంటూ అన్న నందమూరి తారకరామారావు పిలుపుతో 1982 మార్చి 29న పార్టీ పురుడు పోసుకుంది. ఎన్నో చారిత్రక ఘట్టాలకు, సవాళ్లకు, సంక్షోభాలకు సైతం కేంద్ర స్థానంగా నిలిచింది.
మంగళగిరిలో పసుపు పండగ: దాదాపు వందేళ్ల చరిత్ర ఉన్న కాంగ్రెస్ను ఖంగు తినిపించి అధికారాన్ని చేజిక్కించుకుంది. ఎప్పటికప్పుడు ప్రజాభిమానాన్ని చూరగొంటూ ఎన్నో చరిత్రపుటల్ని తన పేరిట నిక్షిప్తం చేసుకుంది. పార్టీ 44వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా నేడు మంగళగిరిలోని కేంద్ర కార్యాలయం ఎన్టీఆర్ భవన్లో సీఎం చంద్రబాబు టీడీపీ జెండాను ఎగరవేయనున్నారు. పార్టీ శ్రేణులను ఉద్దేశించి ప్రసంగించనున్నారు. గ్రామ గ్రామన పసుపు జెండా ఎగరాలని పార్టీ జాతీయ ప్రధానకార్యదర్శి నారా లోకేశ్ శ్రేణులకు పిలుపునిచ్చారు. పార్టీ 44వ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఓ వీడియోను టీడీపీ విడుదల చేసింది.
తెలుగు వాడి ఆత్మగౌరవ నినాదంతో ఎన్టీఆర్ ప్రారంభించిన తెలుగుదేశం పార్టీ రాష్ట్రానికి కొత్త తరహా రాజకీయాన్ని పరిచయం చేసింది. తెలుగుదేశం పిలుస్తోంది రా, కదలిరా అని ఆయన పిలుపునిస్తే జనం తండోపతండాలుగా తరలివచ్చారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పార్టీల సమావేశాలకు జనాన్ని తరలించే సంస్కృతికి తెరదించి చైతన్య రథమెక్కి ఎన్టీఆర్ జనం మధ్యలోకి తరలివెళ్లడం విశేషం. కొద్ది రోజుల్లోనే మహా ప్రభంజనంలా మారి ఆవిర్భవించిన తొమ్మిది నెలలకే 1983 ఎన్నికల్లో టీడీపీ ఘన విజయం సాధించింది.
3 సార్లు ఘన విజయం: ఆంధ్రప్రదేశ్ అవతరణ తర్వాత రాష్ట్రంలో అపజయమే ఎరుగని కాంగ్రెస్ పార్టీని మట్టి కరిపించింది. ఎన్టీఆర్ హయాంలో 1983, 1985, 1989, 1994ల్లో శాసనసభకు ఎన్నికలు జరగ్గా 3 సార్లు ఘన విజయం సాధించింది. గెలిచిన మూడు సార్లూ 200కిపైగా స్థానాలు దక్కించుకుంది. 1994 ఎన్నికల్లో ఘన విజయం తర్వాత పార్టీలో చోటు చేసుకున్న అంతర్గత పరిణామాలు నాయకత్వ మార్పునకు దారి తీశాయి. రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా 1995వ సంవత్సరం సెప్టెంబరు 1వ తేదీన సీఎంగా చంద్రబాబు బాధ్యతలను నిర్వహించారు. పార్టీ అధ్యక్షుడిగాను ఎన్నికయ్యారు. ఇటు పాలనపైనా, అటు పార్టీపైన సైతం క్రమంగా పట్టును సాధించారు. 1999లో శాసనభ ఎన్నికల్లో 180 స్థానాలు గెలుచుకుని చంద్రబాబు రెండోసారి ముఖ్యమంత్రి పీఠాన్ని అధిష్ఠించారు.
ఆ తర్వాత 2004, 2009 శాసనసభ ఎన్నికల్లో టీడీపీ ఓడిపోయింది. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్కి రాజధాని లేని పరిస్థితుల్లో, రాష్ట్రం తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు జరిగిన 2014 శాసనసభ, లోక్సభ ఎన్నికల్లో చంద్రబాబు అనుభవానికి ప్రజలు పట్టం కట్టారు. ఆ ఎన్నికల్లో గెలిచి చంద్రబాబు మూడోసారి ముఖ్యమంత్రయ్యారు. 2019 ఎన్నికల్లో టీడీపీ ఓటమి పాలైంది. ప్రధాన ప్రతిపక్షంగా కొనసాగింది. ఒక ప్రాంతీయ పార్టీ ఎన్నో ఆటు పోట్లు తట్టుకుని నిలబడటం ఆషామాషీ కాదు. ఎన్టీఆర్ వేసిన బలమైన పునాది, చంద్రబాబు దార్శనికత, ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో లక్షల సంఖ్యలో ఉన్న నిబద్ధతగల కార్యకర్తల వల్లే పార్టీ 44 ఏళ్ల సుదీర్ఘ రాజకీయ ప్రస్థానం విజయవంతంగా పూర్తి చేసుకోగలిగింది.
44 ఏళ్ల సుదీర్ఘ రాజకీయ ప్రస్థానం: టీడీపీకి సంక్షోభాలు కొత్తకాదు. 1984లో ఎన్టీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీ కూలదోయడం, ఆ తర్వాత జరిగిన ప్రజాస్వామ్య పునరుద్ధరణ ఉద్యమం ఆయన్ను కాంగ్రెసేతర జాతీయ పార్టీలకు దగ్గర చేసింది. 1984లో ఇందిరాగాంధీ హత్యానంతరం జరిగిన లోక్సభ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ సానుభూతి పవనాల ధాటికి దేశంలోని ప్రతిపక్షాలన్నీ కొట్టుకుపోతే, టీడీపీ ఎదురొడ్డి నిలిచి ఘన విజయం సాధించింది. మిత్రపక్షాలతో కలిసి ఏకంగా 35 సీట్లు గెలుచుకుంది. అంతేకాకుండా లోక్సభలో రెండో అతి పెద్ద పార్టీగా అవతరించింది.
దాదాపు నాలుగున్నరేళ్ల పాటు ప్రధాన ప్రతిపక్షం పాత్ర నిర్వహించింది. అనంతరం దాన్ని ఎన్టీఆర్ మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నాలను చేశారు. బీజేపీ, జనతా, వామపక్ష పార్టీలను కలిపి జాతీయ స్థాయిలో నేషనల్ ఫ్రంట్ ఏర్పాటు చేసి ఎన్టీఆర్ ఛైర్మన్గా వ్యవహరించారు. జాతీయ స్థాయిలో నేషనల్ ఫ్రంట్ ప్రభుత్వ ఏర్పాటులో ఆయన క్రియాశీలకంగా వ్యవహరించారు. 1996వ సంవత్సరం లోక్సభ ఎన్నికల్లో ఏ పార్టీకీ కూడా పూర్తి మెజార్టీ రాని పరిస్థితుల్లో చంద్రబాబు యునైటెడ్ ఫ్రంట్ ఏర్పాటుకి ప్రధానంగా చొరవ చూపారు. దానికి కన్వీనర్గా ఎన్నికయ్యారు. ఫ్రంట్ అధికారంలో ఉన్న రెండేళ్లలో ఆయన జాతీయ రాజకీయాల్లో క్రియాశీలంగా వ్యవహరించారు.
సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో తిరుగులేని విజయం: ఆ తర్వాత కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వానికి తెలుగుదేశం మద్దతిచ్చింది. పార్టీ నేత బాలయోగి లోక్సభ స్పీకర్గా ఎన్నికయ్యారు. భారతదేశ రాష్ట్రపతిగా అబ్దుల్ కలాం ఎంపిక వంటి సందర్భాలలో సైతం చంద్రబాబు మాట చెల్లుబాటయ్యేది. ఆయనకు అప్పటి ప్రధాని వాజపేయి ప్రత్యేక ప్రాధాన్యమిచ్చేవారు. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత 2014 ఎన్నికల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో టీడీపీ, బీజేపీ కలిసి పోటీ చేశాయి.
ఈ కూటమికి జనసేన మద్దతిచ్చింది. ఆ ఎన్నికల్లో నవ్యాంధ్రలో తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారాన్ని చేజిక్కించుకుంది. 2019 ఎన్నికల్లో తెలుగుదేశం ఓటమి పాలైంది. ప్రత్యర్థి పార్టీ కుట్రలను, అవమానాలను ఎదుర్కొంటూ బలంగా నిలబడింది. 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో మళ్లీ తిరుగులేని విజయం సాధించింది.
దాదాపు 44 ఏళ్ల సుదీర్ఘ రాజకీయ ప్రస్థానంలో ఎన్నో ఉత్థాన, పతనాలను టీడీపీ చవి చూసింది. అయినా సరే కింద పడిన ప్రతిసారీ ఉవ్వెత్తున లేచి నిలబడింది. 4 దశాబ్ధలుగా పార్టీకి సేవలు అందించిన కార్యకర్తలతో ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు భేటీ కానున్నారు. అంతేకాకుండా తన నివాసంలో వారికి విందు ఇవ్వనున్నారు.
ఘనంగా తెలుగుదేశం పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవాలు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా టీడీపీ ఆవిర్భావ ఉత్సవాలు.. కదం తొక్కిన పార్టీ శ్రేణులు