కర్ణాటకలో తెలుగు కుర్రాడి సంచలనం - ఎయిర్ పిస్టల్లో 8 బంగారు పతకాలు కైవసం
10 మీటర్ల ఎయిర్ పిస్టల్ విభాగంలో ఎనిమిది బంగారు పతకాలను కైవసం చేసుకున్న ఉమాకార్తీక్ - 400 పాయింట్లకుగాను 375 స్కోరుతో అద్భుత ప్రదర్శన -12 ఏళ్ల వయసులో ఎయిర్ పిస్టల్లో నెంబర్-1 ర్యాంకు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 7:23 PM IST
Telugu Boy Uma Karthik Wins 8 Gold Medals : కర్ణాటక స్టేట్ షూటింగ్ ఛాంపియన్ షిప్లో తెలుగు బాలుడు సత్తా చాటాడు. ఎన్టీఆర్ జిల్లా వీరులపాడుకు చెందిన 12 ఏళ్ల ఉమాకార్తీక్ 10 మీటర్ల ఎయిర్ పిస్టల్ విభాగంలో ఎనిమిది బంగారు పతకాలను కైవసం చేసుకున్నాడు. ఈ కేటగిరీలో 400 పాయింట్లకుగాను 375 స్కోరుతో అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచాడు. ఎందరో అనుభవజ్ఞులైన షూటర్లను వెనక్కినెట్టి పురుషుల ఎయిర్ పిస్టల్ విభాగంలో నెంబర్-1 ర్యాంకు సాధించాడు.
కర్ణాటక నెం.1 ర్యాంక్ కైవసం : బెంగళూరులోని కర్ణాటక స్టేట్ రైఫిల్ అసోసియేషన్ (KSRA), SAI క్యాంపస్లో జరిగిన 14వ కర్ణాటక రాష్ట్ర షూటింగ్ ఛాంపియన్షిప్-2026లో తెలుగు కుర్రాడు అదరగొట్టాడు. 12 ఏళ్ల ఉమాకార్తీక్ తన ప్రతిభ, పట్టుదలతో అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచి ఏకంగా 8 స్వర్ణ పతకాలు సాధించాడు. ఈ విజయంతో అనుభవజ్ఞులైన సీనియర్, జూనియర్, యువ షూటర్లను అధిగమించి పురుషుల ఎయిర్ పిస్టల్ విభాగంలో ఉమాకార్తీక్ కర్ణాటక నెం.1 ర్యాంకును కైవసం చేసుకున్నాడు.
ఎన్టీఆర్ జిల్లా వీరులపాడుకు చెందిన వెంకట్ రంజిత్ పాటిబండ్ల, లోహియా రామ్ పాటిబండ్ల కుమారుడైన ఉమా కార్తీక్ నాలుగు వ్యక్తిగత విభాగాలు, నాలుగు టీమ్ ఈవెంట్లలో బంగారు పతకాలు సాధించాడు. ఇలా మొత్తం 8 స్వర్ణ పతకాలతో, మాస్టర్ ఉమా కార్తీక్ ఛాంపియన్షిప్లో అత్యంత విజయవంతమైన షూటర్లలో ఒకరిగా నిలిచారు. ప్రతిభకు వయసు అడ్డంకి కాదని నిరూపించారు.
వ్యక్తిగత విభాగంలో సాధించిన స్వర్ణ పతకాలు :
- సీనియర్ పురుషులు – స్వర్ణం
- జూనియర్ పురుషులు – స్వర్ణం
- యువ పురుషులు – స్వర్ణం
- సబ్-యూత్ పురుషులు – స్వర్ణం
టీమ్ ఈవెంట్లలో సాధించిన స్వర్ణ పతకాలు :
- సీనియర్ టీమ్ – స్వర్ణం
- జూనియర్ టీమ్ – స్వర్ణం
- యూత్ టీమ్ – స్వర్ణం
- సబ్-యూత్ టీమ్ – స్వర్ణం
అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన కోచ్ : ఉమాకార్తీక్ బెంగళూరులోని ఎలక్ట్రానిక్ సిటీ ఫేజ్-1లో ఉన్న హాక్-ఐ స్పోర్ట్స్ రైఫిల్ అండ్ పిస్టల్ షూటింగ్ అకాడమీలో అంతర్జాతీయంగా గుర్తింపు పొందిన కోచ్ శరణేంద్ర కె.వై. వద్ద శిక్షణ పొందుతున్నారు. ఈ అకాడమీ నిరంతరం జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయి షూటర్లను తయారు చేస్తూ వస్తోంది. తాజాగా ఉమా కార్తీక్ సాధించిన అసాధారణ విజయం, ప్రపంచ స్థాయి ప్రతిభతో దానికున్న నిబద్ధతను మరింతగా చాటిచెబుతోంది.
కర్ణాటక స్టేట్ షూటింగ్ ఛాంపియన్ షిప్లో 8 బంగారు పతకాలు సాధించడంతో కోచ్ శరణేంద్ర కె.వై, ఉమాకార్తీక్ను అభినందించాడు. అలాగే ఉమా కార్తీక్ తల్లిదండ్రులు క్రీడలకు అందిస్తున్న మద్దతును ప్రశంసించారు. నిరంతర అంకితభావం, శాస్త్రీయ శిక్షణతో రాబోయే రోజుల్లో ఆసియా క్రీడలు, ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్లు, ఒలింపిక్ క్రీడలతో సహా పలు ప్రతిష్టాత్మక అంతర్జాతీయ పోటీలలో భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించే సత్తా ఉమాకార్తీక్కు ఉందని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.
ఉమా కార్తీక్ సాధించిన గొప్ప విజయం అతని కుటుంబానికి, అకాడమీకి, కర్ణాటక షూటింగ్ క్రీడా సమాజానికి అపారమైన గర్వాన్ని తెచ్చిపెట్టింది. అంతేగాక రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న యువ క్రీడాకారులకు ఈ క్రీడలో రాణించడానికి స్ఫూర్తినిస్తుంది.
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