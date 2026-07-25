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అమెరికాలో ఆంధ్ర కుర్రాడి ఘనత - మాక్‌ పార్లమెంటరీ ఎన్నికల్లో ఉపాధ్యక్షుడిగా ఎన్నిక

అమెరికన్‌ లీజన్‌ బాయ్స్‌ నేషన్‌ మాక్‌ పార్లమెంట్‌ ఎన్నికల్లో క్రిష్‌ కొర్రపాటి సత్తా - తన వాక్చాతుర్యంతో ఏకంగా ఉపాధ్యక్ష పదవిని కైవసం - ప్రవాస భారతీయ విద్యార్థులకు స్ఫూర్తిగా నిలిచిన క్రిష్‌

Telugu boy Krish Korrapati achievement in America
Telugu boy Krish Korrapati achievement in America (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 25, 2026 at 4:54 PM IST

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Telugu boy Krish Korrapati achievement in America : అమెరికాలో తెలుగు సంతతి బాలుడు అరుదైన ఘనత సాధించాడు. అమెరికన్‌ లీజన్‌ బాయ్స్‌ నేషన్స్‌ మాక్‌ పార్లమెంటరీ ఎన్నికల్లో నార్త్‌ కరోలినాకు చెందిన క్రిష్‌ కొర్రపాటి ఉపాధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యాడు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రముఖ పౌర నాయకత్వ వేదికగా పేరుపొందిన ఈ సంఘం ఎన్నికల్లో అమెరికాలోని 50 రాష్ట్రాల నుంచి సుమారు 20 వేల మందికి పైగా ప్రతిభావంతులైన హైస్కూల్‌ విద్యార్థులు పాల్గొంటారు.

ప్రతి రాష్ట్రం నుంచి ఇద్దరు చొప్పున అత్యంత ప్రతిభ చూపిన 100 మందిని వాషింగ్టన్‌ డీసీలోని ‘బాయ్స్‌ నేషన్‌’ అనే మోడల్‌ సెనేట్‌ ప్రోగ్రామ్‌కు ఎంపిక చేస్తారు. వారి ఓటింగ్‌ ద్వారా ఈసారి అధ్యక్షుడిగా ఆర్కాన్సాస్‌కు చెందిన సాయర్‌ రే, ఉపాధ్యక్షుడిగా క్రిష్‌ కొర్రపాటి ఎన్నికయ్యారు. అమెరికన్‌ లీజన్‌ ఆధ్వర్యంలో వారం రోజుల పాటు అక్కడి సెనేట్‌ తరహాలో మాక్‌ సమావేశాలు నిర్వహించి చట్టాల తయారీ, పౌర బాధ్యతలపై చర్చిస్తారు.

గతంలో ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వారిలో అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు బిల్‌ క్లింటన్, ప్రముఖ వ్యోమగామి నీల్‌ ఆర్మ్‌స్ట్రాంగ్, పత్రికా రచయిత టామ్‌ బ్రోకావ్‌ తదితర ప్రసిద్ధులు ఉన్నారు. క్రిష్‌ పూర్వీకుల స్వస్థలం గుంటూరు జిల్లాలోని పల్లపాడు. ఇతని తల్లిదండ్రులు డాక్టర్‌ వినీత్, స్మిత. తాతయ్య ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం (నాట్స్‌) మాజీ ఛైర్మన్‌ డాక్టర్‌ మధు కొర్రపాటి, నానమ్మ శిరీష. వీరి కుటుంబం అమెరికాలో స్థిరపడింది.

‘ది అమెరికన్‌ లీజన్‌’ : విద్యార్థుల్లో క్రీడా నైపుణ్యాలు, నాయకత్వ లక్షణాలను వెలికి తీసేందుకు స్థానిక వెటరన్‌ సంస్థ ‘ది అమెరికన్‌ లీజన్‌’ ఏటా పలు కార్యక్రమాలు చేపడుతుంది. ఇందులో భాగంగా బాయ్స్‌ నేషన్‌ (Boys Nation 2026) పేరుతో సెనెట్‌ ఎన్నికలు నిర్వహించింది. 50 రాష్ట్రాలు, డిస్ట్రిక్ట్‌ ఆఫ్‌ కొలంబియా నుంచి సెనెటర్లుగా ఎంపికై వచ్చిన 100 మంది విద్యార్థులు ఇందులో పాల్గొన్నారు.

వాక్చాతుర్యంతో తోటి సభ్యుల మద్దతు : వీరిని ఫెడరలిస్ట్‌, నేషనలిస్టులుగా విభజించి అధ్యక్ష, ఉపాధ్యక్ష పదవులతో పాటు సెనెట్‌ సెక్రటరీకి ఎన్నికలు నిర్వహించారు. నార్త్‌ కరోలినా తరఫున ప్రాతినిధ్యం వహించిన తెలుగు సంతతి యువకుడు క్రిష్‌ కొర్రపాటి తన వాక్చాతుర్యంతో తోటి సభ్యుల మద్దతు కూడగట్టుకొని ఉపాధ్యక్షుడిగా గెలుపొందాడు. ఏపీలోని గుంటూరు జిల్లాకు చెందిన క్రిష్‌ కుటుంబం అమెరికాలో స్థిరపడింది.

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