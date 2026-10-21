అమెరికాలో తెలుగువారి సంబరాలు - మసాచుసెట్స్లో ఘనంగా దసరా, దీపావళి వేడుకలు
అమెరికాలోని గ్రేటర్ బోస్టన్ తెలుగు సంఘం ఆధ్వర్యంలో వార్షిక దసరా, దీపావళి వేడుకలు మసాచుసెట్స్లో ఘనంగా జరిగాయి. ఈ ఉత్సవాలకు దాదాపు 500 మంది తెలుగువారే కాక, పలువురు కళాకారులు హాజరై సందడి చేశారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 7:34 PM IST
Telugu Association of Greater Boston Organized Dasara Celebrations : అమెరికాలోని గ్రేటర్ బోస్టన్ తెలుగు సంఘం (TAGB) ఆధ్వర్యంలో వార్షిక దసరా, దీపావళి వేడుకలు మసాచుసెట్స్లోని లిటిల్టన్ హైస్కూల్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఆర్ట్స్ సెంటర్లో అత్యంత వైభవంగా జరిగాయి. స్థానిక తెలుగు సమాజానికి చెందిన సుమారు 500 మంది ప్రతినిధులు హాజరయ్యారు. ఈ ఉత్సవాల్లో ప్రముఖ తెలుగు చలనచిత్ర నేపథ్య గాయని, గేయ రచయిత, వాయిస్ కోచ్ స్పూర్తి జితేందర్ ప్రదర్శన ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. అమెరికాకు చెందిన లెహరి బ్యాండ్ ప్రతినిధులు డూడుల్, హోప్, హేమన్, సైమన్లతో కలిసి ఆమె అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో ప్రేక్షకులను మంత్రముగ్ధులను చేశారు.
అంతకుముందు స్థానిక కళాకారులు ప్రదర్శించిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు వీక్షకులను ఎంతగానో అలరించాయి. ముఖ్యంగా శివుని ఏడు దివ్య నృత్య రూపాలను, వాటి వెనుక ఉన్న పౌరాణిక గాథలను వివరించే 'సప్త తాండవం' నృత్య ప్రదర్శన ప్రత్యేకంగా ఆకట్టుకుంది. ష్రూస్బరీలోని ‘నాట్యం స్కూల్ ఆఫ్ డాన్స్’ సంస్థాపకురాలు ఆదిలక్ష్మి గొల్లపూడి నృత్య దర్శకత్వంలో జరిగిన ఈ ప్రదర్శనలో అన్ని వయసులకూ చెందిన దాదాపు 40 మంది నృత్యకారులు దేవతలు, రాక్షసులు, దేవ నర్తకుల పాత్రల్లో ఒదిగిపోయారు.
విజేతలకు బహుమతులు, ధ్రువపత్రాలు : తెలుగు భాష, సాంస్కృతిక వైభవానికి ప్రతీకగా నిలిచిన ఈ వేడుకల్లో మొత్తం 150 మందికి పైగా స్థానిక కళాకారులు 30 రకాల వినూత్న అంశాలను వేదికపై ప్రదర్శించారు. తెలంగాణ సాంప్రదాయ బతుకమ్మ సంబరాలను ప్రతిబింబిస్తూ సాగిన నృత్య, సంగీత ప్రదర్శనలు సాయంత్రాన్ని మరింత రసవత్తరంగా మార్చాయి. ఇదే వేదికపై హుయ్ షీ నేతృత్వంలోని చైనీస్ నృత్య బృందం ప్రదర్శించిన చైనీస్ వాటర్ డాన్స్ తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఒక సరికొత్త అనుభూతిని పంచింది. వినోదంతో పాటు వచ్చిన వారందరికీ రుచికరమైన సాంప్రదాయ బంతి భోజనాల విందును సైతం సంఘం సభ్యులు ఏర్పాటు చేశారు.
కార్యక్రమంలో భాగంగా పిల్లల కోసం నిర్వహించిన కథల పోటీల విజేతలతో పాటు, టెన్నిస్ క్రీడా పోటీల విజేతలకు వేదికపైనే బహుమతులు, ధ్రువపత్రాలను అందజేశారు. స్థానిక తెలుగు సమాజానికి సేవలు అందిస్తూ, ప్రముఖ షార్ట్ ఫిల్మ్ వర్క్షాప్ను విజయవంతంగా నిర్వహించిన అవార్డు గ్రహీత, దర్శకుడు సంపత్ కందాళను ఈ సందర్భంగా సంఘం ప్రతినిధులు సత్కరించారు. అనంతరం టీఏజీబీ అధ్యక్షురాలు సుధ మూల్పూర్ ప్రసంగిస్తూ, ప్రవాస తెలుగు సమాజానికి స్పూర్తి జితేందర్ కచేరీని అందించడం ఆనందంగా ఉందన్నారు. మన సంస్కృతిని భావితరాలకు అందిస్తున్న ఆదిలక్ష్మి గొల్లపూడి వంటి గురువుల సేవలను కొనియాడారు. సంస్థకు ఆర్థికంగా అండగా నిలిచిన స్పాన్సర్లకు, నెలల తరబడి శ్రమించిన వాలంటీర్లకు ఆమె కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
నూతన కార్యనిర్వాహక వర్గం (2026-27) : ఇదే వేదికపై సంస్థ 2026-27 నూతన కార్యనిర్వాహక కమిటీ, ధర్మకర్తల మండలి వివరాలను ప్రకటించారు.
- కార్యనిర్వాహక కమిటీ : సుధ మూల్పూర్ (అధ్యక్షురాలు), దీప్తి కోరిపల్లి (అధ్యక్షురాలిగా ఎన్నికైనవారు), జగదీష్ చిన్నం (కార్యదర్శి), సూర్య తేలప్రోలు (కోశాధికారి), మానస కృష్ణ (సాంస్కృతిక కార్యదర్శి).
- ధర్మకర్తల మండలి : కాళిదాస్ సురపనేని (అధ్యక్షుడు), చంద్ర వల్లూరుపల్లి, కళ్యాణ్ కాకి, శిరీష కేతిరెడ్డి (మండలి సభ్యులు), శ్రీనివాస్ గొంది (పదవిరీత్యా సభ్యుడు).
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