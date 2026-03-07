ETV Bharat / state

2023లో ఐపీఎస్‌ - ఇప్పుడు 23వ ర్యాంకు - ఐఏఎస్‌ కల నిజం చేసుకున్న జశ్వంత్‌చంద్ర

యూపీఎస్సీ సివిల్స్‌ పరీక్ష ఫైనల్‌ ఫలితాల్లే మెరిసిన తెలుగువాళ్లు - ఒక్కొక్కరిదీ ఒక్కో కథ - అందరి లక్ష్యం నలుగురికి అండగా నిలవడమే

Telugu Aspirants Shows Their Talent in Civil Services
Telugu Aspirants Shows Their Talent in Civil Services (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 1:55 PM IST

Telugu Aspirants Shows Their Talent in Civil Services: యూపీఎస్సీ సివిల్స్‌ పరీక్ష ఫైనల్‌ ఫలితాలు విడుదలయ్యాయి. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం యూపీఎస్సీ అధికారులు వీటిని విడుదల చేశారు. ఈ ఫలితాల్లో పలువురు తెలుగు విద్యార్థులు మెరిశారు. కాకినాడకు చెందిన శ్రీజశ్వంత్‌చంద్ర 23వ ర్యాంకుతో సత్తా చాటారు.

జశ్వంత్‌చంద్ర ప్రాథమిక విద్యను కాకినాడలోని ఆశ్రం పాఠశాలలో, ఇంటర్‌ హైదరాబాద్‌లో పూర్తి చేశారు. ఐఐటీ కాన్పుర్‌లో కంప్యూటర్‌ సైన్స్‌లో బీటెక్‌ పూర్తి చేశారు. ప్రాంగణ ఎంపికల్లోనే సామ్‌సంగ్‌ కంపెనీలో ఏడాదికి రూ.50 లక్షలుపైనే ప్యాకేజీతో ఎంపికయ్యారు. అయినా మనసు సివిల్స్‌పైనే పెట్టారు. 2020లో తొలి ప్రయత్నంలో మెయిన్స్‌ దగ్గర ఆగిపోయారు. 2021లో 314 ర్యాంక్‌తో ఇండియన్‌ పోస్టల్‌ సర్వీస్‌ ఉద్యోగం వచ్చింది. ఘజియాబాద్‌లో చేరిన కొద్ది నెలలకే వదిలిపెట్టేశారు.

IAS కల నెరవేర్చుకున్నారు: 2022లో ఇండియన్‌ రైల్వే మేనేజ్‌మెంట్‌ సర్వీస్‌ సాధించారు. అదే ఏడాది ఇండియన్‌ ఫారెస్ట్‌ సర్వీస్‌లో 51వ ర్యాంక్‌ సాధించారు. అయినా సంతృప్తి చెందలేదు. 2023 యూపీఎస్సీలో 162 ర్యాంక్‌ సాధించి ఐపీఎస్‌కు ఎంపికయ్యారు. హైదరాబాద్‌లో శిక్షణ పొందుతూ మళ్లీ సాధన చేశారు. 2024లో సివిల్స్‌ రాసి ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్లినా ర్యాంకు రాలేదు. 2025 యూపీఎస్సీలో 23వ ర్యాంకు సాధించి ఐఏఎస్‌ కలను జశ్వంత్‌చంద్ర నెరవేర్చుకున్నారు.

మళ్లీ రాశాడు- మెరుగైన ర్యాంక్​ సాధించాడు- బిపుల్‌ గుప్తా: విశాఖపట్నంలోని ఉక్కు నగరానికి చెందిన బిపుల్‌ గుప్తా సివిల్స్‌లో 103వ ర్యాంకు సాధించారు. గత ఏడాది 368వ ర్యాంకు రాగా ప్రస్తుతం దేహ్రాదూన్‌లో ఐఎఫ్‌ఎస్‌ శిక్షణ పొందుతున్నారు. ఈయన ఐఐటీ మద్రాస్‌లో చదువుతుండగా ప్రజాసేవతో ముడిపడి ఉన్న వృత్తి ఎంచుకోవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఆ మేరకు సివిల్స్‌ రాయాలని అప్పుడే సంకల్పించారు. ఇంజినీరింగ్‌ పూర్తి చేశాక దిల్లీలో 5 నెలలు ఆప్షనల్‌ సబ్జెక్టు కోసం ఫిజిక్స్‌లో శిక్షణ పొందారు. 2023లో తొలిసారి సివిల్స్‌ రాసినా ర్యాంకు రాలేదు. నిరాశ చెందక 2024లో ప్రయత్నించి ఐఎఫ్‌ఎస్‌లో చేరారు. 2025లో మళ్లీ సివిల్స్‌ రాసి మెరుగైన ర్యాంకు సాధించడంతో తల్లిదండ్రులు పవన్‌కుమార్‌ గుప్తా, దీపా గుప్తా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తండ్రి విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారంలో డీజీఎంగా పని చేస్తున్నారు.

125వ ర్యాంకర్ ​- శ్రీగిరిరాజు వీపీఎస్‌ సాయికృష్ణ: తాడిపత్రికి చెందిన శ్రీగిరిరాజు వీపీఎస్‌ సాయికృష్ణ నాలుగు పర్యాయాలు సివిల్స్‌ రాశారు, రాకపోయినా కుంగిపోలేదు పట్టువీడని విక్రమార్కుడిలా కష్టపడి చదివారు. చివరకు అనుకున్నది సాధించారు. ఈయన తండ్రి ఉమామహేశ్వరరావు ఆటో మొబైల్‌ వర్క్‌షాపు నిర్వహిస్తున్నారు. తల్లి విజయలక్ష్మి ప్రైవేట్‌ పాఠశాల టీచర్‌. సాయికృష్ణ 10వ తరగతి వరకు తాడిపత్రిలోని శ్రీవాణి పాఠశాలలో చదివి, ఇంటర్‌ హైదరాబాద్‌లోని నారాయణ కళాశాలలో పూర్తి చేశారు. అనంతరం బిట్స్‌ పిలానీలో ఇంజినీరింగ్‌ పూర్తి చేసి సాఫ్ట్‌వేర్‌ కొలువు సాధించారు. 5 ఏళ్లపాటు ఉద్యోగం చేసి తర్వాత రాజీనామా చేశారు.

మొదటి ప్రయత్నంగా 2021లో సివిల్స్‌ రాశారు. 2022లో ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్లారు. 2023లో గ్రూప్‌-1 పరీక్షల్లో ప్రతిభ చాటి ఎంపీడీవోగా ఎంపికయ్యారు. 2024లోనూ సివిల్స్‌ రాసినా ఫలితం దక్కలేదు. నంద్యాల జిల్లా కొలిమిగుండ్ల ఎంపీడీవోగా కొనసాగుతున్న తరుణంలో ఉద్యోగానికి సెలవు పెట్టి దిల్లీలో సాఫ్ట్‌వేర్‌ ఇంజినీరుగా పని చేస్తున్న తన భార్య సుప్రియ వద్దకు వెళ్లారు. అక్కడ ఎలాంటి శిక్షణ లేకుండానే సివిల్స్‌కు సిద్ధమయ్యారు. తాజా ఫలితాల్లో 125 ర్యాంకు సాధించి అనుకున్న లక్ష్యానికి చేరుకున్నారు.

మరోసారి రాస్తా- రాయలం జయశ్రీ: చిత్తూరు జిల్లా పలమనేరు మండలం కాప్పల్లి జరావారిపల్లెకు చెందిన రాయలం జయశ్రీ యూపీఎస్సీ పరీక్ష ఫలితాల్లో 360వ ర్యాంకు సాధించారు. రెండు ప్రయత్నాల్లో విఫలమైనా మూడోసారి ఆమె లక్ష్యాన్ని సాధించారు. పులివెందుల జేఎన్‌టీయూలో బీటెక్‌ పూర్తయిన వెంటనే 2023లో మొదటిసారి పరీక్ష రాసినా ప్రిలిమ్స్‌ గట్టెక్కలేకపోయారు. సరైన సన్నద్ధత లేకపోవడం, తక్కువ సమయమే ఉండటంతో విఫలమయ్యారు. రెండోసారి ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్లినా 14 మార్కుల తేడాతో సర్వీసు రాలేదు. దాంతో తనకు అదృష్టం లేదని మూడోసారి పరీక్ష రాయనని చెప్పినా తండ్రి శ్రీరాములురెడ్డి, అన్న దినేష్‌రెడ్డి ప్రోత్సహించారు. లక్ష్యాన్ని సాధించగలవన్న నమ్మకం మాకు ఉందని ఆమెకు భరోసా ఇచ్చారు. మూడోసారి 360వ ర్యాంకు సాధించారు. ఐఆర్‌ఎస్‌ వచ్చే అవకాశం ఉందని ఐఏఎస్‌ కావాలని నిర్ణయించుకున్నందున మరోసారి సన్నద్ధమవుతానని ఆమె తెలిపారు.

వ్యవసాయ కుటుంబం- 463వ ర్యాంకు: శ్రీకాకుళం జిల్లా జి.సిగడాం మండలం నడిమివలస గ్రామానికి చెందిన సౌరోతు రాము సివిల్స్‌ ఫలితాల్లో 463వ ర్యాంకుతో మెరిశారు. సాధారణ వ్యవసాయ కుటుంబంలో పుట్టిన ఈ యువకుడు నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యం కోసం అహర్నిశలు శ్రమించారు. అందుకు తగ్గట్టుగానే విజయాలు వరించాయి. ఇటీవల విడుదలైన ఏపీపీఎస్సీ గ్రూపు-2 ఫలితాల్లో డిప్యూటీ తహసీల్దారుగా ఎంపికకాగా, తాజాగా సివిల్స్‌లోనూ సత్తాచాటారు. తండ్రి అసిరినాయుడు గతంలోనే మృతిచెందగా, తల్లి లక్ష్మి రెక్కల కష్టంతో రాము చదువు కొనసాగించారు. పదో తరగతి వరకు జి.సిగడాం ప్రభుత్వ పాఠశాలలో తెలుగు మాధ్యమంలో చదివారు. ఇంటర్‌ విశాఖలో, ఇంజినీరింగ్‌ వరంగల్‌ ఎన్‌ఐటీలో పూర్తిచేశారు. సివిల్స్‌లో తెలుగును ఆప్షనల్‌గా ఎంచుకున్నారు.

నాలుగో ప్రయత్నంలో విజయం- గుమ్మల శ్వేత: విశాఖకు చెందిన గుమ్మల శ్వేత సివిల్స్‌లో 573వ ర్యాంకు సాధించారు. స్వస్థలం అనకాపల్లి జిల్లా కె.కోటపాడు మండలంలోని మేడిచర్ల గ్రామం. తండ్రి రాజబాబు ఉపాధి కోసం నగరానికి వచ్చి ప్రస్తుతం విశాఖ ఉక్కు కర్మాగారంలో పని చేస్తున్నారు. తల్లి విజయలక్ష్మి గృహిణి. సమాజానికి తన వంతు సేవ చేసేందుకు సివిల్స్‌ సాధించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు చెప్తుంది శ్వేత. 2022లో మొదటి ప్రయత్నంలో విఫలమయినట్లు తెలుపుతుంది. 2023లో ప్రిలిమ్స్, మెయిన్స్‌ దాటి ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్లినప్పటికీ. 2024లోనూ నిరాశే ఎదురైంది. దీంతో నాలుగోసారి గట్టిగా ప్రయత్నించానని చెప్తుంది. రోజుకు 10 గంటలపాటు చదివేదాన్నని, తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంతో మంచి ర్యాంకు సాధించానని అని శ్వేత తెలిపారు. తమ కుమార్తెకు ర్యాంకు రావడం ఎంతో గర్వంగా ఉందని శ్వేత తల్లిదండ్రులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

అప్పుడు 904- ఇప్పుడు 765 - రంపం శ్రీకాంత్‌: పలమనేరు పట్టణానికి చెందిన యువకుడు రంపం శ్రీకాంత్‌ 765 ర్యాంకు సాధించారు. తండ్రి నాగరాజు ఉపాధ్యాయుడు, తల్లి రేణుక గృహిణి. ఇంజినీరింగ్‌ పూర్తి చేసిన శ్రీకాంత్‌ రూ. కోటి వార్షిక వేతనంతో గూగుల్‌లో ఉద్యోగం చేసేవారు. ప్రజలకు సేవ చేయాలనే తపనతో 2024లో సివిల్స్‌ పరీక్షలు రాసి 904 ర్యాంకు సాధించారు. ప్రస్తుతం అసిస్టెంట్‌ కమిషనర్‌ ఆఫ్‌ ఇన్‌కంట్యాక్స్‌గా ఎంపికై నాగ్‌పూర్‌లో శిక్షణ తీసుకుంటున్నాడు. అక్కడ ఉంటూనే ఐఏఎస్‌ అధికారి కావడమే లక్ష్యంగా 2025లో సివిల్స్‌కు హాజరయ్యారు. తాజాగా అతనికి మెరుగైన ర్యాంకు రావడంతో తల్లిదండ్రులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. శ్రీకాంత్‌ మాట్లాడుతూ సొంత రాష్ట్రంలో సేవ చేసేందుకు అవకాశం వస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు.

దాతల సహకారంతో చదువు- 920వ ర్యాంకు: అన్నమయ్య జిల్లా నిమ్మనపల్లె మండలం అగ్రహారానికి చెందిన గోగుల రాజశేఖర్‌ 920వ ర్యాంకు సాధించారు. అతనికి ఏడాది వయసున్నప్పుడే తల్లిదండ్రులు రాణెమ్మ, గరుడప్ప అనారోగ్యంతో చనిపోయారు. అతన్ని మేనమామ వెంకటనారాయణ, అక్క కృష్ణవేణి అక్కున చేర్చుకున్నారు. రాజశేఖర్‌ పదో తరగతి వరకు స్థానిక సర్కారు బడిలో చదువుకున్నాడు. ఇంటర్‌లో 979 మార్కులతో పాటు జేఈఈ అడ్వాన్స్‌లో జాతీయస్థాయిలో 282వ ర్యాంకు సాధించాడు. ఒడిశాలోని భువనేశ్వర్‌ ఐఐటీలో ఇంజినీరింగ్‌ సీట్‌ వచ్చినా, ఆర్థిక ఇబ్బందులు వెంటాడాయి. కూలి పనులకు వెళ్తున్న రాజశేఖర్‌ కష్టాలపై ‘ఈనాడు’లో కథనం ప్రచురితం కాగా, దాతలు స్పందించారు.

వారి సహకారంతో బీటెక్‌ పూర్తిచేశారు. క్యాంపస్‌ ఇంటర్వ్యూలో మంచి వేతనంతో ప్రైవేటు ఉద్యోగానికి ఎంపికైనా, సివిల్స్‌ లక్ష్యంతో చేరలేదు. అతని చదువుల కోసం అక్క, మామయ్య బెంగళూరులో కూలి పనులు చేస్తూ, నగదు పంపించేవారు. దిల్లీలో సివిల్స్‌ శిక్షణ తీసుకునే సమయంలో డబ్బులు సర్దుబాటు కాకపోవడంతో రాజశేఖర్‌ పేపర్‌బాయ్‌గా పని చేశారు. పిల్లలకు ట్యూషన్లు చెప్పారు. మొత్తంగా నాలుగో ప్రయత్నంలో సివిల్స్‌కు ఎంపికయ్యారు. సివిల్‌ సర్వెంట్‌గా నిజాయతీగా పని చేసి, తనలాంటి వారికి అండగా నిలవడమే ధ్యేయమని రాజశేఖర్‌ చెప్పారు.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

