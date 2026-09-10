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ఆత్మహత్యల నివారణ సమాజం ఉమ్మడి బాధ్యత - మంత్రి సత్యకుమార్‌ యాదవ్‌

మానసిక సమస్యలతో బాధపడేవారికి ఓదార్పు ఇవ్వాలన్న వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్‌ యాదవ్‌ - ఆత్మహత్యల నివారణకు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ బహుముఖ వ్యూహం

ఆత్మహత్యల నివారణపై సత్యకుమార్ యాదవ్
ఆత్మహత్యల నివారణపై సత్యకుమార్ యాదవ్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 10:53 AM IST

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Updated : September 10, 2026 at 11:00 AM IST

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Satya Kumar Yadav On Suicide Prevention : ఆత్మహత్యల నివారణ సమాజం ఉమ్మడి బాధ్యతని, మానసిక సమస్యలతో బాధపడేవారికి ఓదార్పు ఇవ్వాలని వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి సత్యకుమార్‌ యాదవ్‌ పిలుపునిచ్చారు. ఆత్మహత్యల నివారణకు వైద్య ఆరోగ్య శాఖ బహుముఖ వ్యూహం అమలు చేస్తోందని బుధవారం ఒక ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.

సకాలంలో కౌన్సెలింగ్‌తో : మానసిక సమస్యలతో ఇబ్బంది పడుతున్న వారికి సకాలంలో కౌన్సెలింగ్‌తో పాటు మానసిక ఆరోగ్య సేవలు అందిస్తున్నామని మంత్రి అన్నారు. మానసిక సమస్యలతో బాధపడుతున్న వారికి తక్షణ సాయం అందించేందుకు టెలీ మానస్‌ 14416 టోల్‌ఫ్రీ నంబర్‌ ద్వారా కౌన్సెలింగ్‌ ఇస్తున్నామన్నారు. 2022 నుంచి ఇప్పటి వరకు వచ్చిన 86,523 కాల్స్‌లో 2.16% ఆత్మహత్యలకు సంబంధించిన ఆలోచనలవేనని తెలిపారు.

ప్రస్తుతం విజయవాడ, విశాఖపట్నంలో టెలీ మానస్‌ కేంద్రాలు పనిచేస్తున్నాయి. త్వరలో తిరుపతిలోనూ ఏర్పాటు చేస్తాం. వీటిని 24 గంటలూ పనిచేసే హబ్‌లుగా అభివృద్ధి చేసి నిపుణులతో ప్రత్యక్ష కౌన్సెలింగ్‌ సేవలు అందుబాటులోకి తేవాలని భావిస్తున్నాం. ప్రపంచ ఆత్మహత్యల నివారణ దినం సందర్భంగా గురువారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అవగాహన కార్యక్రమాలు, మానవహారాలు, ర్యాలీలు, స్టార్ట్‌ ద కన్‌వర్సేషన్‌ ఫొటో ప్రచారం నిర్వహిస్తాం- సత్యకుమార్‌ యాదవ్‌, వైద్య ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి

సున్నాకి తగ్గించేందుకు చర్యలు : 2023-25 ​​కాలంలో 463 పాఠశాలల్లో అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించి, 40,740 మంది విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించినట్లు మంత్రి సత్యకుమార్ తెలిపారు. 308 కళాశాలల్లోని 35,598 మంది విద్యార్థులకు కౌన్సెలింగ్ అందించామని, అలాగే 307 సంక్షేమ పాఠశాలలు, హాస్టళ్లలో ప్రత్యేక కార్యక్రమాలను అమలు చేశామని ఆయన పేర్కొన్నారు. మానసిక ఆరోగ్యంపై 3,086 మంది ఉపాధ్యాయులకు శిక్షణ ఇచ్చామని, ఐఐఐటీ నూజివీడులో ఆత్మహత్యల సంఖ్యను సున్నాకి తగ్గించేందుకు చర్యలు తీసుకున్నామని కూడా ఆయన వెల్లడించారు. 2024 నుంచి నూజివీడు ట్రిపుల్ ఐటీలో ఒక్క కేసూ నమోదు కాలేదని మంత్రి వివరించారు.

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Last Updated : September 10, 2026 at 11:00 AM IST

TAGGED:

SUICIDE PREVENTION
MENTAL HEALTH
SUICIDAL THOUGHTS
TELE MANAS
SATYA KUMAR YADAV

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