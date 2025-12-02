ETV Bharat / state

ప్రపంచస్థాయి ఫిల్మ్​సిటీ - వంతారా నైట్ సఫారీ - గ్లోబల్ సమ్మిట్‌కు విశేష స్పందన

గ్లోబల్​ సమ్మిట్​ వేదికగా పెట్టుబడులకు ముందుకొస్తున్న కంపెనీలు - ప్రపంచస్థాయి ఫిల్మ్​సిటీ ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వంతో ఎంవోయూ కుదుర్చుకోనున్న అజయ్​ దేవ్​గణ్ - ఫుట్​బాల్ స్టార్ మెస్సీతో జరగనున్న మ్యాచ్​కు సీఎం ప్రాక్టీస్

Telangana Rising Vision 2047
Telangana Rising Vision 2047 (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 2, 2025 at 11:58 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Telangana Rising Vision 2047: తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్‌లో భాగంగా 2047 నాటికి రాష్ట్రాన్ని 3 ట్రిలియన్ ఆర్థిక వ్యవస్థగా మార్చే లక్ష్యంతో ప్రభుత్వం వినోదం, పర్యాటకం రంగాల్లో పెట్టుబడులను ఆకర్షిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో ఈ నెల 8, 9 తేదీల్లో భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో జరగబోయే తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్‌కు దేశ, విదేశాల నుంచి విశేష స్పందన లభిస్తోంది. బాలీవుడ్ నటుడు అజయ్‌ దేవ్‌గణ్‌ హైదరాబాద్‌లో ప్రపంచ స్థాయి ఫిల్మ్​సిటీ ఏర్పాటుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో ఎంవోయూ కుదుర్చుకోనున్నారు. రిలయన్స్‌ గ్రూప్​నకు చెందిన వంతారా సంస్థ యానిమల్ రెస్క్యూ అండ్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ 'వైల్డ్ లైఫ్ కన్జర్వేటరీ నైట్ సఫారీ' ఏర్పాటు చేయడానికి ముందుకు వచ్చింది. ఫుడ్‌ లింక్ ఎఫ్ అండ్ బి హోల్డింగ్స్ కంపెనీ రూ.3 వేల కోట్లతో ఫ్యూచర్ సిటీలో మూడు హోటళ్లు నిర్మించేందుకు ఒప్పందం చేసుకోనుంది.

గ్లోబల్ సమ్మిట్​కు పకడ్బందీ ఏర్పాట్లు : గ్లోబల్ సమ్మిట్ ఏర్పాట్లను పకడ్బందీగా చేయాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు సంబంధిత అధికారులను ఆదేశించారు. సమ్మిట్ నిర్వహణపై సంబంధిత ఉన్నతాధికారులతో సీఎస్​ వీడియో కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. ప్రత్యేకంగా ప్రజాభవన్‌లో వార్‌రూమ్ ఏర్పాటు చేసి ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నామని వివరించారు. రాష్ట్రంలో నిర్వహించే అతిపెద్ద సమ్మిట్​లో రాష్ట్రానికి చెందిన అన్ని శాఖలు తమ పురోగతిని వివరించేలా స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేయాలని స్పష్టం చేశారు. ప్రధానంగా ప్లీనరీ, సీఎం వన్‌ టూ వన్‌ సమావేశాలు, వివిధ సంస్థలతో ఎంవోయూలు ఇందులో ప్రధానంగా ఉంటాయని వివరించారు. డిసెంబర్ 13వ తేదీ వరకు ఈ సమ్మిట్ కొనసాగుతుందని, 13న ఉప్పల్ స్టేడియంలో ఫుట్‌బాల్ మ్యాచ్‌తో ముగుస్తుందని సీఎస్‌ వివరించారు.

Telangana Rising Vision 2047 (ETV)

పోలీసుల భద్రత ఏర్పాట్లు : గ్లోబల్​ సమ్మిట్‌లో భాగంగా పోలీస్ శాఖ భవిష్యత్‌ ప్రణాళికలకు సంబంధించి డీజీపీ శివధర్‌ రెడ్డి అత్యున్నత స్థాయి సమీక్ష నిర్వహించారు. ఫోరెన్సిక్ ఎవిడెన్స్ యాక్ట్‌ను ప్రవేశపెట్టడంపై ఒక ముసాయిదా ప్రతిపాదనను సిద్ధం చేయాలని ఆయన సూచించారు. అదనపు డీజీపీ సహకారంతో ప్రత్యేక సాంకేతిక అభివృద్ధి విభాగాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని, ఇన్నోవేషన్‌ ఇంక్యుబేటర్ల కోసం టీ హబ్‌లో ఓ హ్యాకథాన్‌ను కూడా నిర్వహించాలని ఆయన తెలిపారు. గ్లోబల్‌ సమ్మిట్‌లో రాష్ట్ర పోలీసుల సాంకేతిక సామర్థ్యాలు, వినూత్న కార్యక్రమాలు, ప్రజల కేంద్రంగా పని చేసే వ్యవస్థలను సమర్థవంతంగా ప్రదర్శించడం ద్వారా భద్రత, రక్షణపై ప్రజల్లో విశ్వాసాన్ని మరింత పటిష్టం చేయాలని అధికారులకు స్పష్టం చేశారు.

ఫుట్​బాాల్​ ప్రాక్టీస్​లో సీఎం : ఫుట్​బాల్​ స్టార్​ మెస్సీతో పోటీ పడేందుకు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తీవ్రంగా కృషి చేస్తున్నారు. ఆయన ప్రాక్టీస్​ చేస్తున్న ఫొటోలను తెలంగాణ సీఎంవో సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్​ చేసింది. ఈ నెల 13న మెస్సీ హైదరాబాద్ రానున్నారు. భారత పర్యటనలో భాగంగా డిసెంబర్​ 13న ఫుట్​బాల్​ స్టార్​ టీంకు, సీఎం టీంకు ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్​ జరగనుంది. దిగ్గజ ఆటగాడిని ఢీకొట్టడానికి ముఖ్యమంత్రి తీవ్రంగా కసరత్తు చేస్తున్నారు. హైదరాబాద్‌కు మెస్సీని ఆహ్వానించేందుకు, భేటీ అయ్యేందుకు ఎదురు చూస్తున్నట్లు సీఎం ఇటీవల ఎక్స్‌లో పేర్కొన్నారు. తాజాగా ప్రాక్టీస్‌ చేస్తున్న ఫొటోలు, వీడియోలను సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి సోషల్‌ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నారు.

గ్లోబల్​ సమ్మిట్​లో తెలంగాణ గతం, వర్తమానం, భవిష్యత్తు కనిపించాలి : సీఎం రేవంత్​రెడ్డి

ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయేలా : తెలంగాణ రైజింగ్​ సమిట్​కు 'గ్లోబల్​ లెవల్'​లో ఏర్పాట్లు

TAGGED:

TELANGANA CM FOOTBALL PRACTICE
TELANGANA RISING VISION 2047 NEWS
తెలంగాణ రైజింగ్ విజన్ 2047
TELANGANA GLOBAL VISION SUMMIT
TELANGANA RISING VISION 2047

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.