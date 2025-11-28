ETV Bharat / state

ఆరుగురు జనాభాకు ఒక సర్పంచ్, ముగ్గురు వార్డు మెంబర్లు - ఎన్నిక నిలిపివేసిన హైకోర్టు

మహమూద్‌పట్నం పంచాయతీ ఎన్నికల నిలిపివేత - 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం రిజర్వేషన్​లు ఎలా కేటాయిస్తారు? - హైకోర్టు మధ్యంతర ఉత్తర్వులు జారీ

Mahamoodpatnam Panchayat Election Stop
Mahamoodpatnam Panchayat Election Stop (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 28, 2025 at 7:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Mahamoodpatnam Panchayat Election Stop : రాష్ట్రంలో స్థానిక ఎన్నికల ప్రక్రియ జోరందుకుంది. నామినేషన్​ దాఖలు గురువారం నుంచి ప్రారంభమయ్యాయి. పలుచోట్ల రిజర్వేషన్లపై రగడ నడుస్తోంది. వరంగల్​ జిల్లా కేసముద్రం మండలం మహమూద్​పట్నం గ్రామంలో కేవలం ఆరుగురు ఎస్టీ జనాభా ఉంటే వారికి సర్పంచి పోస్టుతో పాటు 3 వార్డులను కేటాయించడాన్ని హైకోర్టు తప్పుపట్టింది. 2025 ఓటర్ల జాబితాను పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా, 2011 జనాభా లెక్కల ప్రకారం రిజర్వేషన్​లు కేటాయించడం సరికాదని తెలిపింది.

ఈ విషయంపై సమర్పించిన వినతిపత్రాలపై నిర్ణయం తీసుకునేదాకా మహమూద్​పట్నం పంచాయతీ ఎన్నికలను నిలిపివేస్తూ మధ్యంతర ఉత్తర్వులను హైకోర్టు ఇచ్చింది. మహమూద్​పట్నం సర్పంచి పోస్టును ఎస్టీ మహిళకు కేటాయించడాన్ని సవాల్ చేస్తూ మిట్టగడుపుల యాకూబ్​ హైకోర్టులో అత్యవసరంగా లంచ్​ మోషన్​ పిటిషన్​ దాఖలు చేశారు. దీనిపై జస్టిస్​ టి.మాధవీదేవి విచారణ చేపట్టారు.

పిటిషనర్​ తరఫు న్యాయవాది రమేశ్​ చిల్లా వాదనలు వినిపిస్తూ గ్రామంలో 2025 ఓటర్ల జాబితా ప్రకారం 576 మంది ఓటర్లు ఉన్నారని తెలిపారు. అందులో ఎస్టీలు ఆరుగురేనని హైకోర్టుకు వివరించారు. వీరికి సర్పంచి పోస్టుతో పాటు 3 వార్డులను రిజర్వు చేశారని పేర్కొన్నారు. 250 మంది ఎస్సీలు, 300 మంది బీసీలు, 20 మందికి పైగా ఓసీలు ఉన్నారని తెలిపారు. బీసీలకు 42 శాతం రిజర్వేషన్​లు కేటాయిస్తూ ఇచ్చిన నోటిఫికేషన్​లో ఎస్సీ జనరల్​ మహిళకు కేటాయించిన అధికారులు, ఇప్పుడు ఎస్టీలకు కేటాయించారని కోర్టుకు వివరించారు.

అప్పటి వరకూ ఎన్నిక లేదు : దీనిపై ఇచ్చిన వినతిపత్రాలపై చర్యలు తీసుకోలేదని ధర్మాసనం ముందు న్యాయవాది వాదనలు వినిపించారు. దీంతో వినతి పత్రాలపై చర్యలు తీసుకునేదాకా మహమూద్​పట్నం పంచాయతీ ఎన్నికను నిలిపివేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ అయ్యాయి. ఈ మేరకు విచారణను డిసెంబరు 29కి వాయిదా వేశారు. వీటితో పాటు రిజర్వేషన్​లను సవాల్ చేస్తూ పలు పిటిషన్​లపై విచారించిన న్యాయమూర్తి విచారణను శుక్రవారానికి వాయిదా వేశారు.

బీసీలకు 23 శాతం కూడా రిజర్వేషన్లు లేవు : బీసీ రిజర్వేషన్​లకు సంబంధించి వివాదం ప్రధాన న్యాయమూర్తి బెంచ్​లో పెండింగ్​లో ఉన్నందున ఉత్తర్వులు ఇవ్వడం లేదన్నారు. పిటిషనర్ల తరఫు న్యాయవాదులు వాదనలు వినిపిస్తూ బీసీలకు 23 శాతం కూడా కేటాయించలేదని అన్నారు. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం తరఫు సీనియర్​ న్యాయవాది జి.విద్యాసాగర్​ వాదనలు వినిపిస్తూ ఎస్సీ, ఎస్టీలకు జనాభా ప్రాతిపదికన రిజర్వేషన్​లు కేటాయించిన అనంతరం బీసీలకు రిజర్వేషన్​లు ఉంటాయని చెప్పారు.

వారి తర్వాతే ఇతరులకు రిజర్వేషన్లు : ఎస్సీ, ఎస్టీలకు రాజ్యాంగపరంగా రిజర్వేషన్​లు లభించాయని, వారి తర్వాతే ఇతరులకు రిజర్వేషన్​లు కల్పించే అధికారం ప్రభుత్వానికి ఉంటుందని ఆయన వాదనలు వినిపించారు. వాదనలను విన్న న్యాయమూర్తి ఈ పిటిషన్​లలో ఎంతవరకు జోక్యం చేసుకోవాలో శుక్రవారం పరిశీలిస్తామని చెప్పారు.

తెలంగాణ స్థానిక ఎన్నికల షెడ్యూల్ : పంచాయతీ ఎన్నికలు 3 విడతల్లో నిర్వహించనున్నారు. డిసెంబరు 11, 14, 17వ తేదీల్లో నిర్వహించేందుకు తెలంగాణ ఎన్నికల సంఘం మంగళవారం షెడ్యూల్​ను విడుదల చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఉదయం 7 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 1 వరకు పోలింగ్​ జరగనుంది. అదే రోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్ల లెక్కింపు, ఫలితాల వెల్లడితో పాటు ఉప సర్పంచి ఎన్నికను సైతం నిర్వహించనున్నారు.

బీసీలు అధికంగా ఉన్న చోట ఎస్సీ, ఎస్టీలకు ఎలా కేటాయిస్తారు? - పంచాయతీ రిజర్వేషన్లపై పిటిషన్లు

పంచాయతీ ఎన్నికల నోటిఫికేషన్‌ విడుదల - పోలింగ్ తేదీలు ఇవే

TAGGED:

TELANGANA LOCAL BODY ELECTION
TG PANCHAYAT ELECTION 2025
MAHAMOODPATNAM PANCHAYAT
తెలంగాణ హైకోర్టు పంచాయతీ ఎన్నికలు
TG PANCHAYAT ELECTION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.