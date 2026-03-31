భర్త మృతి, తట్టుకోలేక అపార్ట్​మెంట్ పైనుంచి దూకిన భార్య - బెంగళూరులో తెలంగాణ యువ దంపతుల ఆత్మహత్య

బెంగళూరు నగరంలో తెలంగాణకు చెందిన యువ దంపతులు ఆత్మహత్య - సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్లుగా పనిచేస్తున్న భార్యభర్తలు - మృతులను సిద్ధిపేట ప్రాంతానికి చెందిన వారిగా గుర్తించిన పోలీసులు

Published : March 31, 2026 at 5:42 PM IST

TELANGANA Techie Couple Suiside in Bengaluru : కర్ణాటక రాజధాని బెంగళూరులో విషాదం చోటుచేసుకుంది. తెలంగాణకు చెందిన యువ దంపతులు ఆత్మహత్యకు పాల్పడటం కలకలం రేపింది. ముందుగా భర్త గదిలో ఆత్మహత్య చేసుకోగా, ఇది తెలిసిన భార్య వెంటనే బిల్డింగ్ పై నుంచి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకోవడం ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ విషాదం సోమవారం జరిగింది. స్థానిక పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సిద్ధిపేట ప్రాంతానికి చెందిన భానుచందర్ రెడ్డి (32), అతడి భార్య బీబీ షాజియా సిరాజ్ (31) ఇద్దరూ కలిసి బెంగళూరులోని కోతనూర్ ఏరియాలోని ఒక అపార్ట్‌మెంట్‌లో నివాసం ఉంటున్నారు.

17వ అంతస్థు నుంచి దూకిన భార్య : వీరిద్దరూ వృత్తిపరంగా సాఫ్ట్‌వేర్ ఇంజినీర్లుగా ఉద్యోగాలు చేస్తున్నారు. వీరికి వివాహమై తొమ్మిది సంవత్సరాలు అవుతోంది. మొదట ఇద్దరూ లివ్ ఇన్ రిలేషన్‌లో ఉండి, ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. అయితే, పెళ్లైనప్పటి నుంచి వీరిద్దరి మధ్య విబేధాలు తలెత్తినట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో తరచూ గొడవపడేవారని చెబుతున్నారు. ఈ క్రమంలో సోమవారం భానుచందర్ రెడ్డి తన గదిలోపల తలుపు పెట్టుకుని, ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. తన భార్య సాజియా సిరాజ్ బయటి నుంచి ఎంత పిలిచినా లోపలి నుంచి స్పందన రాలేదు. దీంతో ఆమె కంగారుతో సెక్యూరిటీతోపాటు చుట్టుపక్కల వాళ్లను పిలిచింది. వారు వచ్చి తలుపు బద్దలు కొట్టి చూసేసరికి భానుచందర్ ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుని విగత జీవిగా కనిపించాడు. ఇది చూసి దిగ్భ్రాంతికి గురైన భార్య సాజియా వెంటనే అదే అపార్ట్‌మెంట్‌ 17వ అంతస్థు పై నుంచి దూకి ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. దీంతో అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు విడిచింది.

విచారణ అనంతరం అసలు విషయాలు : ఘటన సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే చేరుకుని, మృతదేహాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. వీరి మృతికి వైవాహిక కలహాలతోపాటు భాను చందర్ రెడ్డి అనారోగ్యం కూడా ఒక కారణం అయ్యుండొచ్చని పోలీసులు ప్రాథమికంగా అనుమానిస్తున్నారు. తన మృతికి ఎవరూ కారణం కాదంటూ భానుచందర్‌ రెడ్డి రాసిన సూసైడ్‌ నోట్​ను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తీవ్ర మానసిక ఒత్తిడి వల్లే అతడు ప్రాణాలు తీసుకొని ఉంటాడని భావిస్తున్నారు. ఏది ఏమైనా పూర్తి విచారణ అనంతరం అసలు విషయాలు తెలిసే అవకాశం ఉన్నట్లు పేర్కొన్నారు.

