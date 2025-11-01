ETV Bharat / state

చుక్కేసి బండి నడుపుతున్నారా? - అయితే చిక్కుల్లో పడినట్లే!!

రోజురోజుకు పెరుగుతున్న మద్యం తాగుతున్న వారి సంఖ్య - మద్యం మత్తులో వాహనం నడుపుతూ పట్టుబడుతున్న వారిలో ఎక్కువగా ఉంటున్న యువత - డ్రంకెన్‌ డ్రైవ్‌లో అత్యధికంగా యువతే పట్టుబడుతుండటంతో ఆందోళన

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 1, 2025 at 9:00 PM IST

2 Min Read
Telangana Police Conducting A Drunk and Drive Cases : పోలీసుల తనిఖీల్లో భాగంగా డ్రంకెన్‌ డ్రైవ్‌లో అత్యధికంగా యువతే పట్టుపడటం తీవ్రమైన ఆందోళనకు గురిచేస్తోంది. విందు, వినోదాలు, ఏదో ఒక సాకుతో విచ్చలవిడిగా మద్యం సేవిస్తున్నారు. జిల్లాలోని ఆసిఫాబాద్‌, కాగజ్‌నగర్‌, రెబ్బెన, కౌటాల, సిర్పూరు(టి) మండలాల్లో అత్యధికంగా డ్రంకెన్ డ్రైవ్​ కేసులు నమోదయ్యాయి.

ఈ మండల్లాల్లోనే రోడ్డు ప్రమాదాలు ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి. దీంతో అక్కడి ప్రజలు తీవ్ర ఆందోళనకు గురవుతున్నారు. మద్యం మత్తులో వాహనం నడుపుతూ పట్టుబడ్డ వారిలో 25 నుంచి 35 ఏళ్ల వయసున్న యువకులే అత్యధికంగా ఉన్నట్లు పోలీసు ఉన్నతాధికారులు వెల్లడించారు. మద్యం తాగుతున్న వారి సంఖ్య రోజురోజుకీ మరీ ఎక్కువగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ కారణం చేత కుటుంబాలు ఛిన్నాభిన్నం అవుతున్నాయి.

నియంత్రణ కోల్పోయి : మద్యం తాగి వాహనాలు నడపడం వల్ల శరీరంపై పట్టుకోల్పోతారు. దీంతో వాహనాలపై నియంత్రణ ఉండదు. మద్యం మత్తులో తూలుతూనే వాహనాలు నడుపుతూ ప్రమాదాల బారిన పడి తీవ్ర గాయాలపాలవుతున్నారు. లేదంటే ప్రాణాల మీదకు వచ్చిన పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. మద్యం తాగితే ప్రయాణాలకు వీలైనంత దూరంగా ఉండాలి.

"మద్యం తాగి వాహనాలు నడపడంతో ప్రమాదాలకు గురయ్యే అవకాశం, ఆస్కారం ఎక్కువగా ఉంటుంది. డ్రంకెన్‌ డ్రైవ్‌ కేసుల్లో పట్టుబడితే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటాం. మద్యం మత్తులో వాహనాలు నడిపితే డ్రైవింగ్‌ లైసెన్సు క్యాన్సిల్​కు సిఫార్సు చేస్తున్నాం." -సంతోష్‌కుమర్‌, సీఐ, కౌటాల

జనవరి నుంచి అక్టోబరు వరకు ఇలా :

  • నమోదైన డ్రంకెన్‌ డ్రైవ్‌ కేసులు : 3348
  • కోర్టుకు హాజరైన వారు : 1021
  • విధించిన జరిమానా : 14,40,531

పోలీసులు నిర్వహిస్తున్న డ్రంక్‌ అండ్‌ డ్రైవ్‌ తనిఖీల్లో 40 ఏళ్లలోపు వారే పట్టుబడుతున్నారని పోలీసులు వెల్లడిస్తున్న నివేదికలు చెబుతున్నాయి. మత్తులో అతివేగం, అజాగ్రత్తతో వాహనం నడపడం, ఎదురుగా వస్తున్న వాహనాలను తప్పించబోయి డివైడర్లను ఢీకొట్టడం వంటివి చోటుచేసుకుంటున్నాయని, దీంతో ప్రాణాలు పోయే పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయని చెబుతున్నారు. ఇది ఒకెత్తయితే లైసెన్స్‌ లేని వారు పోలీసుల నుంచి తప్పించుకోవడానికి వేగంగా వాహనాలు నడుపుతూ ఇతర వాహనదారులను ఇబ్బందుల్లో నెట్టేస్తున్నారు.

అవగాహన కల్పించినా : మద్యం తాగి వాహనాలను నడపవద్దని పోలీసులు యువతకు ఎన్నిసార్లు అవగాహన కల్పిస్తున్నా ప్రయోజనం లేకుండా పోతోంది. వారు చెబుతున్న విషయాలను మద్యం ప్రియులు పెడచెవిన పెడుతుండటం, పట్టుబడిన వారికి పోలీసు స్టేషన్​లో కుటుంబసభ్యుల సమక్షంలో అవగాహన కల్పిస్తున్నారు. రహదారి ప్రమాదాల్లో మృతి చెందిన, క్షతగాత్రుల కుటుంబాలు పడే బాధలను వివరిస్తున్నా వారిలో ఎంతమాత్రం మార్పు అనేది రావడం లేదు.

పట్టుబడితే జైలుకే : పోలీసులు మద్యం మోతాదును చూసి మొదటిసారి పట్టుబడితే జరిమానా, రెండోసారి పట్టుబడితే రెట్టింపు ఫైన్​ విధిస్తారు. మోతాదు మించితే జరిమానాతో పాటు జైలు శిక్ష కూడా విధించే అవకాశాలున్నట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు. కుటుంబసభ్యులు కూడా వారి పిల్లలు అడిగిన వెంటనే వాహనాలు, డబ్బులివ్వడమే కాకుండా వారి కదలికలపై నిఘా ఎక్కువగా ఉంచాల్సిన అవసరం ఉంది. చాలా మంది స్నేహితుల ఇంటికని, కళాశాలలకు వెళ్తున్నామని చెప్పి జల్సాలకు అలవాటు పడి మద్యం, మత్తుపదార్థాలకు అలవాటుపడి దారి తప్పుతున్నారు.

