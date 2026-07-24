అమెరికాలో తెలంగాణ యువకుడి దుర్మరణం - పుట్టినరోజు నాడే మృతి
ఈ నెల 18న ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్తుండగా అకస్మాత్తుగా వచ్చి ఢీకొట్టిన కారు - మిషిగన్ స్టేట్లోని డెట్రాయిట్లో ఘటన - ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ కన్నుమూత
Published : July 24, 2026 at 12:25 PM IST
Telangana Young Man Died in US : అమెరికాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ తెలంగాణ వాసి మృతి చెందారు. ప్రమాదంలో తీవ్రంగా గాయపడిన నిర్మల్ జిల్లా లక్ష్మణచాంద మండలంలోని నర్సాపూర్ (డబ్ల్యూ) గ్రామానికి చెందిన నిత్యానంద రెడ్డి (24) అనే యువకుడు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మిషిగన్ స్టేట్లోని డెట్రాయిట్లో ఉంటున్న నిత్యానంద రెడ్డి ఈ నెల 18న ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్తుండగా అకస్మాత్తుగా వచ్చిన ఓ కారు ఢీకొట్టింది. దీంతో తీవ్ర గాయాలైన అతడిని స్నేహితులు ఆసుపత్రిలో అడ్మిట్ చేశారు.
బర్త్డే రోజే : జులై 23న నిత్యానంద రెడ్డి బర్త్డే కావడంతో అతని స్నేహితులు ఆసుపత్రి బెడ్ పైనే యువకుడు పుట్టిన రోజు వేడుకలు నిర్వహించారు. కాసేపటి తర్వాత పరిస్థితి విషమించడంతో మృతి చెందినట్టు డాక్టర్లు ప్రకటించారు. పుట్టిన రోజు నాడే కన్నుమూయడంతో కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు, స్నేహితులు కన్నీరు మున్నీరయ్యారు. ఎమ్మెస్ చేసేందుకు మూడేళ్ల క్రితం అమెరికా వెళ్లిన నిత్యానంద రెడ్డి ఇటీవలే ఉద్యోగంలో చేరినట్లు సమాచారం. మృతదేహం త్వరగా స్వగ్రామానికి వచ్చేలా చూడాలని కుటుంబ సభ్యులు కోరుతున్నారు.