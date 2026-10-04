ఒప్పందం ప్రకారం కుదరదు! - చెప్పిందే చేయాలి - ఒమన్లో నిర్మల్వాసిపై యజమాని వేధింపులు
గల్ఫ్ దేశాలకు వెళ్లిన తెలంగాణ కార్మికుల గోడు వర్ణనాతీతం. అక్కడికి చేరిన తర్వాత యజమానులు పాస్పోర్టులు తిరిగివ్వకుండా వెట్టిచాకిరీ చేయిస్తున్నారు. తాజాగా ఓ నిర్మల్వాసి తన బాధను 'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్'తో పంచుకున్నాడు.
Published : October 4, 2026 at 7:28 PM IST
Nirmal Resident Hardships in Oman : విదేశాల్లో ఉద్యోగం లభిస్తుందన్న ఆశతో గ్రామీణ యువత గల్ఫ్ దేశాల బాట పడుతున్నారు. అయితే, చాలా మంది నకిలీ ఏజెంట్ల మాటలను నమ్మి మానసిక, శారీరక వేధింపులకు గురవుతున్నారు. అక్కడికి చేరుకున్న తర్వాత కార్మికులు చెప్పిన ఉద్యోగం ఇవ్వకపోవడం, నకిలీ వీసాల కారణంగా విమానాశ్రయాలు లేదా కంపెనీ ప్రాంగణాల్లోనే చిక్కుకుపోవడం వంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటుంటారు. ఇటీవల ఒమన్లో జగిత్యాల జిల్లాకు చెందిన సుమారు 150 మంది కార్మికులు ఓ ఏజెంట్ మోసానికి గురై, మళ్లీ స్వదేశానికి తిరిగి రావడానికి తీవ్ర అవస్థలు పడ్డారు.
ఇదిలా ఉండగా నిర్మల్ జిల్లా, ఖానాపూర్ మండలం, తర్లపాడు గ్రామానికి చెందిన బోరుబొంతల నగేశ్ ఇటీవల ఒమన్ వెళ్లాడు. అక్కడ వేధింపులు తాళలేక భారత్కు తిరిగి వద్దామనుకున్నా, యజమాని పాస్పోర్ట్ ఇవ్వడం లేదంటూ 'ఈనాడు-ఈటీవీ భారత్'తో ఫోన్ ద్వారా తన గోడు వెల్లబోసుకున్నాడు. దీంతో గల్ఫ్లో కార్మికులు అనుభవించే దుస్థితికి నగేశ్ ఓ ప్రత్యక్ష నిదర్శనంగా నిలుస్తోంది.
నెలకు మిగిలేది రూ.10వేలలోపే
బాధితుడు నగేశ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం జగిత్యాల జిల్లాకు చెందిన ఓ ఏజెంట్ ఒమన్లో మున్సిపాలిటీలో ఉద్యోగం ఇప్పిస్తానని నమ్మబలికాడు. ఆ మాటలను నమ్మిన నగేశ్ రూ.90 వేలు అప్పు చేసి ఆ ఏజెంట్కు చెల్లించాడు. కానీ ఒమన్ చేరుకున్నాక ఏజెంట్ చెప్పినట్లు కాకుండా, ఓ యజమాని ఖర్జూర తోటలో పనిలో పెట్టుకున్నాడని నగేశ్ తెలిపాడు. సదరు యజమాని తోటలో చాకిరీ చేయించడమే కాకుండా వ్యక్తిగత పనులు కూడా చేయించుకున్నట్లు బాధితుడు ఆవేదన వ్యక్తం చేశాడు. ఒప్పందం ప్రకారం కుదుర్చుకున్న జీతం కంటే తక్కువ వేతనం ఇస్తున్నాడని బాధితుడు విలపించాడు. నెల మొత్తం ఊడిగం చేస్తే భోజన ఖర్చులు పోను అతని చేతికి అందేది కేవలం రూ.8 వేల నుంచి రూ.10 వేలు మాత్రమేనని చెప్పాడు.
ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకోవాలి
యజమాని వేధింపులు తాళలేక అక్కడి నుంచి ఇంటికి తిరిగి వెళ్తానని కోరగా పాస్పోర్ట్ ఇవ్వడం లేదని బాధితుడు వాపోయాడు. ఒప్పందం పూర్తి కాలేదన్న కారణం చూపి సుమారు రూ.1.25 లక్షలు చెల్లిస్తేనే పాస్పోర్ట్ ఇస్తానని యజమాని పట్టుబట్టారని తెలిపాడు. స్థానిక భాష, చట్టాలపై అవగాహన లేకపోవడం, వేరే చోట పనిచేయడానికి ప్రయత్నిస్తే పోలీసులు అరెస్ట్ చేస్తారేమోనన్న భయంతో, నగేశ్ తీవ్ర మానసిక ఆందోళనకు గురవుతున్నట్లు చెప్పుకొచ్చాడు. ఒమన్ అధికారులతో మాట్లాడి తనను సురక్షితంగా స్వదేశానికి రప్పించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో పాటు భారత విదేశీ వ్యవహారాల శాఖను వేడుకుంటున్నాడు.
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