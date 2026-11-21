ఆస్ట్రేలియా ఎన్నికల బరిలో తెలంగాణ మహిళ - ది రిపబ్లికన్ పార్టీ తరఫున పోటీ
Telugu Woman Contest in Australian Elections : ఆస్ట్రేలియా ఎన్నికల్లో అభ్యర్థిగా తెలుగు మహిళ పోటీ చేస్తున్నారు. కామారెడ్డి జిల్లా అంతంపల్లి గ్రామానికి చెందిన సుచిత్ర ఆస్ట్రేలియాలో జరగనున్న ఎన్నికల్లో బరిలో నిలిచారు.
Published : November 21, 2026 at 10:10 AM IST|
Updated : November 21, 2026 at 10:26 AM IST
ఆస్ట్రేలియాలో జరగనున్న ఎన్నికల్లో తెలంగాణ బిడ్డ పోటీ చేయడం సరికొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపుతోంది. విదేశీ గడ్డపై రాజకీయాల్లో తనదైన ముద్ర వేసేందుకు ఆమె సిద్ధమయ్యారు. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళితే, కామారెడ్డి జిల్లా భిక్కనూరు మండలం అంతంపల్లి గ్రామానికి చెందిన చిట్టెడి సుచిత్ర అనే ప్రవాస భారతీయ మహిళ ఆస్ట్రేలియాలో జరగనున్న ఎన్నికల బరిలో నిలిచారు. ది రిపబ్లికన్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో విక్టోరియా రాష్ట్రం లావర్టన్ నియోజకవర్గం నుంచి చిట్టెడి సుచిత్ర పోటీ చేస్తున్నట్లు ఆమె బంధువులు వివరించారు. అసలు ఇంతకు ఆమె ఎవరు? అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
గ్రామస్థులు, కుటుంబసభ్యుల హర్షం
సాధారణ వ్యవసాయ కుటుంబానికి చెందిన చిట్టెడి వినోద, గంగారెడ్డిల కుమార్తె చిట్టెడి సుచిత్ర. 2014లో విద్యాభ్యాసం కోసం ఆమె ఆస్ట్రేలియాకు వెళ్లారు. అంతంపల్లి గ్రామానికే చెందిన భర్త రాకేశ్ రెడ్డి సహకారంతో ఇద్దరూ ఆ ప్రాంతంలోనే స్థిరపడ్డారు. తమ ఊరి బిడ్డ విదేశాల్లో రాణించడంపైన వారి గ్రామస్థులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. కుటుంబ సభ్యులు కూడా హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఎన్నికల్లో విజయం సాధించి పేరు ప్రఖ్యాతలను సంపాదించాలని వారు ఆకాంక్షిస్తున్నారు.
ఆస్ట్రేలియా ఎన్నికల బరిలో తెలుగు మహిళ
ఈ ఎన్నికల్లో లావర్టన్ నియోజకవర్గం నుంచి చిట్టెడి సుచిత్రతో పాటు మొత్తం 9 మంది బరిలో నిలిచారు. స్థానిక ప్రజా సమస్యల పరిష్కారమే లక్ష్యంగా ఎన్నికల ప్రచారంలో దూసుకుపోతున్నారు సుచిత్ర. తనను గెలిపిస్తే రవాణా సౌకర్యాలతో పాటు నియోజకవర్గంలోని ప్రజలకు మౌలిక వసతులు, కాలుష్యాన్ని నియంత్రించేందుకు చర్యలు, మెరుగైన ఆరోగ్య సేవలు అందే విధంగా కృషి చేస్తానని తెలిపారు.
నవంబర్ 28న ఎన్నికలు
నవంబర్ 28వ తేదీన ఆస్ట్రేలియాలోని లావర్టన్ నియోజకవర్గంలో ఎన్నికలు జరగనున్నాయి. 61వ పార్లమెంట్ను ఎన్నుకోవడానికి ఈ ఎన్నికలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఉదయం 8 గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 గంటల వరకు పోలింగ్ జరగనుంది. ఇప్పటికే నవంబర్ 18వ తేదీ నుంచి ముందస్తు ఓటింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. ఆస్ట్రేలియా పౌరసత్వం ఉండి విక్టోరియాలో నివాసం ఉంటున్న 18 ఏళ్లు పైబడిన వారంతా ఓటు వేయడమనేది అక్కడి నిబంధనల ప్రకారం తప్పనిసరి. ఈ ఎన్నికల నిర్వహణ బాధ్యతలను విక్టోరియల్ ఎలక్టోరల్ కమిషన్ పర్యవేక్షిస్తుంది. ఈ ఎన్నికల్లో తెలంగాణ మహిళ (చిట్టెడి సుచిత్ర) పోటీ చేయడం ప్రాధాన్యం సంతరించుకుంది.
'అమెరికాలో భారత వ్యతిరేక ద్వేషం అరికట్టడమే ప్రధాన లక్ష్యం'- యూఎస్ కాంగ్రెస్ సభ్యుడు అమిశ్ షా