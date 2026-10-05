తెలంగాణలో ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ - ముఖ్య అతిథిగా ప్రధాని మోదీ!
డిసెంబర్ 11న గచ్చిబౌలి మైదానంలో ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం, 22న ఎల్బీ స్టేడియంలోని టెన్నిస్ కాంప్లెక్స్లో ముగింపు కార్యక్రమాలను నిర్వహించనున్నారు. ప్రధాని మోదీ ముఖ్యఅతిథిగా హాజరయ్యే అవకాశాలున్నాయని అధికారవర్గాల సమాచారం.
Published : October 5, 2026 at 9:13 AM IST
Khelo India Youth Games in Telangana : ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ (కేఐవైజీ) 8వ ఎడిషన్ నిర్వహణకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సిద్ధమవుతోంది. మొత్తం 27 క్రీడా విభాగాల్లో పోటీలు నిర్వహించడానికి హైదరాబాద్, హనుమకొండ, నిజామాబాద్, కరీంనగర్, మహబూబ్నగర్, ఖమ్మం నగరాల్లో ఏర్పాట్లు వేగంగా జరుగుతున్నాయి. దేశం నలుమూలల నుంచి వచ్చే 7,500 మందికి పైగా క్రీడాకారులకు తెలంగాణ ఆతిథ్యం ఇవ్వనుంది. వీరితో పాటు మరో 1,500 మంది సహాయక సిబ్బంది, 1000 మంది టెక్నికల్ అధికారులు రానున్నారు. డిసెంబరు 11 నుంచి 22 వరకు ఈ కేఐవై గేమ్స్ జరగనున్నాయి.
11న గచ్చిబౌలి మైదానంలో ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమం జరగనుంది. దీనికి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ముఖ్య అతిథిగా హాజరయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయని అధికార వర్గాల సమాచారం. 22న ఎల్బీ స్టేడియంలోని టెన్నిస్ కాంప్లెక్స్లో ముగింపు కార్యక్రమాలను చేయనున్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తెలంగాణ స్పోర్ట్స్ పాలసీకి ప్రాధాన్యం ఇస్తున్న నేపథ్యంలో ఈ క్రీడలను ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్వహించేలా ప్లాన్ చేస్తోంది. అందుకు అనుగుణంగా ఏర్పాట్లు చేయనున్నారు.
ప్రత్యేక ఆకర్షణగా హుస్సేన్సాగర్ వాటర్ స్పోర్ట్స్
ఖేలో ఇండియా గేమ్స్లో భాగంగా హుస్సేన్సాగర్లో నిర్వహించే వాటర్ స్పోర్ట్స్ ఈసారి ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలవనున్నాయి. ఇక్కడ కయాకింగ్, రోయింగ్, కానోయింగ్ వంటి విభాగాలను నిర్వహించనున్నారు. గ్రామీణ క్రీడలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో వివిధ జిల్లాల్లో ఒక్కో క్రీడను నిర్వహించడానికి ఆయా జిల్లాలను ఎంపిక చేశారు. హనుమకొండలో అథ్లెటిక్స్, మహబూబ్నగర్లో కబడ్డీ, నిజామాబాద్లో టేబుల్ టెన్నిస్, కరీంనగర్లో జూడో, ఖమ్మంలో ఆర్చరీ పోటీలను నిర్వహిస్తారు. హైదరాబాద్లోని గచ్చిబౌలి, సరూర్నగర్, జేఎన్టీయూ, సికింద్రాబాద్ ఇండోర్, ఎల్బీనగర్, యూసుఫ్గూడలోని కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి స్టేడియాల్లో మిగతా క్రీడలను నిర్వహించేలా అధికారులు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేశారు.
5 కమిటీల ఏర్పాటు
ఈ క్రీడలను ఘనంగా నిర్వహించడానికి ఐదు రాష్ట్ర స్థాయి కమిటీలను ఏర్పాటు చేయగా, అందులో ఆర్గనైజింగ్ కమిటీకి ఛైర్మన్గా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, కో ఛైర్మన్గా కేంద్ర క్రీడాశాఖ మంత్రి మన్సుఖ్ మాండవీయ ఉన్నారు. క్రీడాకారులు, అతిథుల వసతి, భోజనం, రవాణా తదితర ఏర్పాట్ల కోసం ప్రత్యేక ఉన్నత స్థాయి కమిటీని అధికారులు ఏర్పాటు చేశారు. గ్రామీణ స్థాయిలో క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించడంలో భాగంగా కేంద్రం నిర్వహిస్తున్న ఈ ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్లో భాగంగా 2024, 2025లో మహారాష్ట్ర అత్యధిక స్వర్ణాలు గెలిచి విజేతగా నిలిచింది. ఈ ఏడాది నిర్వహణకు కేంద్ర యువజన వ్యవహారాల క్రీడల మంత్రిత్వ శాఖ తెలంగాణకు ప్రాధాన్యం ఇచ్చింది. వీటి కోసం కేంద్ర ప్రభుత్వం రూ.22 కోట్ల నిధులను కేటాయించింది.
ప్రధాన క్రీడలు
బాక్సింగ్, సైక్లింగ్, జిమ్నాస్టిక్స్, ఫెన్సింగ్, ఫుట్బాల్, ఆర్చరీ, అథ్లెటిక్స్, బ్యాడ్మింటన్, బాస్కెట్బాల్, హాకీ, జూడో, ఖో-ఖో, కబడ్డీ, షూటింగ్, స్విమ్మింగ్, టేబుల్ టెన్నిస్, వాలీబాల్, వెయిట్ లిఫ్టింగ్, రెజ్లింగ్
సంప్రదాయ క్రీడలు
గట్కా, థాంగ్-టా, యోగాసన, మల్లఖంబ్, కలరియపట్టు
తెలంగాణ ఆతిథ్య క్రీడ
రోయింగ్
ప్రదర్శన క్రీడ
సెయిలింగ్
ఎడిషన్ క్రీడ
సాఫ్ట్బాల్
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