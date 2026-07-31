రాష్ట్రంలో 40 లక్షల మంది ASD జాబితాలోకి - ఆ ఓట్లన్నీ ఇక లేనట్లే!
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 40 లక్షల ఓటర్ల పేర్లు 'అన్కలెక్టబుల్' జాబితాలోకి - రెండు వారాల కిందటే 13 లక్షలున్నట్లు డ్యాష్బోర్డులో పేర్కొన్న సీఈసీ - ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు తీవ్ర అభ్యంతరం తెలిపినట్లు సమాచారం
Published : July 31, 2026 at 1:07 PM IST
May Remove 40 Lakhs Votes In Telangana : రాష్ట్రంలో చేపట్టిన ఓటర్ల ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ (సర్)పై కీలక సమాచారం వెల్లడైంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సుమారు 40 లక్షల ఓట్లను మళ్లీ తిరిగి వెనక్కి తీసుకునేందుకు వీలు లేని (అన్కలెక్టబుల్) వాటిగా పరిగణిస్తూ వాటిని తొలగించడానికి ఎన్నికల అధికారులు సిద్ధమవుతున్నట్లు సమాచారం. సర్వే పూర్తి చేసిన ప్రాంతాల్లో ఓటర్లకు 100 శాతం ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలు అందించామని, వాటిలో కొన్ని పత్రాలు సేకరించడానికి వీలు లేకుండా ఉండటంతో వాటిని అన్కలెక్టబుల్గా నిర్ధారిస్తున్నట్లు అధికారులు గణాంకాలతో చూపిస్తున్నట్లు తెలిసింది.
'డిజిటలైజేషన్కు గడువు ఉంది కదా?' : ఇలా ఓట్ల తొలగింపు విషయమై ఎన్నికల సంఘం కార్యాలయం దగ్గర గురువారం ఓ ప్రధాన రాజకీయ పార్టీ తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసినట్లు తెలిసింది. ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలను డిజిటలైజేషన్ చేసే ప్రక్రియకు ఆగస్టు 3 వరకు గడువు ఉన్నప్పటికీ ఇలా ముందుగానే అన్కలెక్టబుల్ పేరుతో ఓట్లను ఎలా తొలగిస్తున్నారని ఎన్నికల అధికారులను ప్రశ్నించినట్లు సమాచారం. రాష్ట్రంలో మొత్తం ఓటర్ల సంఖ్య 3,38,26,448గా తేలిందని, వీటిలో గురువారం సాయంత్రం 6 గంటల వరకు 2,59,50,506 అంటే 76.72 శాతం మంది ఓటర్ల పత్రాలు డిజిటలైజేషన్ పూర్తి చేసినట్లు ఎన్నికల అధికారులు చెబుతున్నారు.
రెండు వారాల్లోనే 13 లక్షల నుంచి 40 లక్షలకు : అన్కలెక్టబుల్ జాబితాలో ఆబ్సెంట్, షిఫ్టెడ్, డెడ్ (ఏఎస్డీ) కేటగిరీ కింద ఉండే ఓటర్లను చేరుస్తూ, వారి ఓట్లను తీసి వేయడానికి సిద్ధం చేస్తున్నట్లు ఎన్నికల సంఘం అధికారులు చెబుతున్నారు. అయితే రెండు వారాల కిందట సోషల్ మీడియాలో ఎలక్షన్ కమిషన్ డ్యాష్బోర్డు వైరల్ అయ్యింది. అందులో 13 లక్షల మంది ఓటర్లు ఏఎస్డీ పరిధిలో అన్కలెక్టబుల్ కింద నమోదైనట్లు అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఈ సంఖ్య రెండు వారాల్లోనే 40 లక్షలకు చేరడం గమనార్హం.
దాదాపు 20 శాతం ఓట్ల తొలగింపు! : నియోజకవర్గాల పరంగా చూస్తే అత్యధికంగా ఉప్పల్లో 28 శాతం మంది ఓటర్లు అన్ కలెక్టబుల్ జాబితాలో ఉన్నారు. తర్వాత వరుసగా వెస్ట్ వరంగల్లో 26 శాతం, సికింద్రాబాద్లో 24 శాతం, మంచిర్యాలలో 23 శాతం, సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్లో 22 శాతం, కుత్బుల్లాపూర్లో 21 శాతం, కరీంనగర్లో 20 శాతం మంది ఓటర్లున్నారు. మిగిలిన నియోజకవర్గాల్లో కూడా 10 నుంచి 20 శాతం మధ్య ఉన్నారు. సీఈసీ పలు కారణాలు పేర్కొంటూ వీరి పేర్లను తొలగించనున్నట్లు సమాచారం.
100 శాతంపై అనుమానాలు : రాష్ట్రంలో ఓటర్లకు ఎన్యూమరేషన్ పత్రాలు వంద శాతం పంపిణీ చేసినట్లు ఎన్నికల అధికారులు చెబుతున్నారు. కానీ చాలా మందికి ఇప్పటికీ ఆ పత్రాలే అందలేదు. ఇలా పంపిణీ చేయని పత్రాలను కూడా అధికారులు అన్కలెక్టబుల్ కింద పరిగణిస్తున్నారంటూ ప్రధాన రాజకీయ పార్టీలు ఆరోపిస్తున్నాయి. నిబంధన ప్రకారం ఏఎస్డీ కేటగిరీ కింద ఒక ఓటరు పేరును తీసివేయాలంటే పోలింగ్ బూత్ పరిధిలోని పోలింగ్ ఏజెంట్ (బీఎల్ఏ) ద్వారా ఈసీ అధికారులు సంతకాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది.
పలు ప్రాంతాల్లో ఓటర్లు తమ చిరునామాలో ఉండటం లేదని ధ్రువీకరిస్తున్నట్లు సంతకాలు చేయాలని బీఎల్ఏలను అధికారులు ఒత్తిడి చేస్తున్నారు. చాలా చోట్ల అన్కలెక్టబుల్ గురించి బీఎల్ఏలకు అవగాహన లేకుండానే ఏఎస్డీ ఓట్లపై పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోకుండా సంతకాలు పెడుతున్నారు.
'సర్' ఎన్యూమరేషన్ ఫారం తిరిగివ్వకుంటే ఓటు పోయినట్లే!